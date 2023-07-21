«Эффективность и преемственность»: президент Макрон обновил состав правительства Франции

Французский президент провел в пятницу, 21 июля, первое заседание Совета министров страны с обновленным накануне составом правительства. Оставив на посту премьер-министра Элизабет Борн, Эмманюэль Макрон также сохранил на должностях большинство ключевых министров. Новых руководителей получили лишь министерства образования и здравоохранения. Перестановки коснулись также некоторых министров-делегатов и госсекретарей***. Президент заявил, что при обновлении кабинета руководствовался принципами «эффективности и преемственности».

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Перестановки в правительстве Франции, о которых было объявлено вечером 20 июля, французские СМИ назвали «скромными», «косметическими» и не предполагающими «стратегических» изменений в политике Эмманюэля Макрона. После острого социального и политического кризиса, вызванного пенсионной реформой и продолжавшегося почти всю первую половину года, во Франции не исключали радикальных изменений в составе правительства — вплоть до замены премьер-министра.

17 апреля, когда непопулярная реформа — повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет — была окончательно утверждена, президент Макрон объявил следующие «100 дней» периодом «успокоения», призвав оппозицию и профсоюзы возобновить диалог с правительством и правящим парламентским большинством для продолжения реформ. По истечении этого условного стодневного периода, в середине июля, во Франции ожидали возможных перестановок в кабинете министров.

Заседание Совета министров Франции в Елисейском дворце 21/07/2023. via REUTERS - POOL

21 июля на заседании Совета министров Эмманюэль Макрон заявил, что провел перестановки, руководствуясь принципами «преемственности и эффективности». Президент также «четко подтвердил свое доверие премьер-министру» Элизабет Борн.

Премьер-министр Элизабет Борн после заседания Совета министров Франции в Елисейском дворце 21/07/2023. REUTERS - GONZALO FUENTES

Свой политический курс Макрон назвал «простым и ясным» — обеспечить «независимость страны» для укрепления во Франции «более справедливой [социальной] модели». Независимость же, по словам президента, должна быть «экономической, промышленной, энергетической, военной и геополитической».

В обновленном составе правительства на своих постах осталось подавляющее большинство ключевых министров.

Министерство иностранных дел и Европы продолжает возглавлять Катрин Колонна .

Министром экономики и финансов остался Брюно Ле Мэр , возглавляющий свое ведомство с 2017 года.

Пост министра обороны (вооруженных сил) сохранил Себастьен Лекорню .

Во главе МВД переназначен Жеральд Дарманен .

Руководить минюстом продолжает Эрик Дюпон-Моретти.

Заседание Совета министров Франции в Елисейском дворце 21/07/2023. Президент Эмманюэль Макрон и министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. via REUTERS - POOL

Официальным представителем (спикером) правительства остался Оливье Веран (в ранге министра-делегата *** при премьер-министре).

Ключевые для президентских реформ министерства экологического и энергетического перехода остались за Кристофом Бешю и Аньес Панье-Рюнаше.

Сохранил свой пост и подготовивший непопулярную пенсионную реформу министр труда Оливье Дюсопт.

Заседание Совета министров Франции в Елисейском дворце 21/07/2023. Президент Эмманюэль Макрон, глава МИД Катрин Колонна и министр образования Габриэль Атталь. via REUTERS - POOL

Главные замены в команде

Президент и премьер заменили министров образования и здравоохранения. На эти посты больше года назад Макрон, после переизбрания на посту главы государства, рискнул назначить не профессиональных политиков и управленцев, а профессионалов в соответствующих областях. Так министром здравоохранения стал Франсуа Брон, врач скорой помощи, заведующий отделением и глава одного из профсоюзов медиков. А министерство образования возглавил профессор-историк Пап Ндиай, возглавлявший Музей истории иммиграции. Их называли «министрами-экспертами» и «представителями гражданского общества» в правительстве, где преобладали политики-технократы.

Глава французского МИД Катрин Колонна. Елисейский дворец 21/07/2023. REUTERS - GONZALO FUENTES

Франсуа Брон и Пап Ндиай покинули правительство, куда они вошли в мае 2022 года.

Министром образования Франции назначен 34-летний Габриэль Атталь, верный соратник президента. Ранее он занимал пост министра-делегата по делам бюджета в министерстве экономики и финансов. Во время первого президентского срока Макрона Габриэль Атталь работал в должности госсекретаря в министерстве образования. В 2018 году — в 29 лет — он стал самым молодым членом правительства в истории Пятой французской республики.

Министром здравоохранения назначен Орельен Руссо, возглавлявший администрацию (кабинет) премьер-министра Элизабет Борн. Профессиональный управленец, работавший в правительствах социалистов, Руссо также в прошлом возглавлял управление здравоохранения парижского региона.

Новоназначенные министры образования и здравоохранения Габриэль Атталь (слева) и Орельен Руссо. Елисейский дворец 21/07/2023. REUTERS - GONZALO FUENTES

На посту министра-делегата по бюджету Габриэля Атталя сменил 45-летний Тома Казенав, еще один верный сторонник Макрона, принимавший участие в создании его партии в 2016 году и в президентской кампании. В правительство Казенав пришел из Национального собрания, куда он был избран депутатом в прошлом году от президентской партии «Возрождение» (Renaissance).

Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр (слева) со своими заместителями: новоназначенный министр-делегат по бюджету Тома Казенав (справа) и министр-делегат по делам малых и средних предприятий, ремеслам и туризму Оливия Грегуар. Елисейский дворец 21/07/2023. REUTERS - GONZALO FUENTES

В правительство также назначена Аврора Берже, которая в парламенте возглавляла фракцию макроновской партии. Она заняла пост министра по делам солидарности и семьи. Ее ведомство отвечает за социальную политику.

Новая министр по делам солидарности и семьи Аврора Берже. Елисейский дворец 21/07/2023. REUTERS - GONZALO FUENTES

При перестановках 20 июля правительство Франции покинули в общей сложности 8 человек. Столько же новых лиц появилось в составе кабинета. Большая часть «новобранцев» — представители президентской партии «Возрождение».

Как отмечают СМИ, французское правительство численно не изменилось — в нем по-прежнему 41 человек.

При обновлении был соблюден паритет: в правительстве 21 женщина и 20 мужчин.

Впрочем, как указывает Francetvinfo, до полного и подлинного равенства французскому правительству еще далеко. Из 16 основных министерств только шесть возглавляют женщины. Остальные 11 — мужчины. В пятерке ключевых министров (экономики/финансов, обороны, иностранных и внутренних дел, юстиции) лишь одна женщина — глава дипломатии Катрин Колонна.

Арифметический паритет достигается за счет б о льшего числа женщин на постах министров-делегатов (6 женщин на 9 мужчин) или госсекретарей (8 женщин на одного мужчину).

*** Министр-делегат и государственный секретарь — в структуре правительства Франции эти посты де-факто соответствуют должностям заместителей министра. Министр-делегат и госсекретарь назначаются при каком-либо из министров для руководства более узким направлением.

Министр оборон (вооруженных сил) Себастьен Лекорню.Елисейский дворец 21/07/2023. REUTERS - GONZALO FUENTES

Глава МВД Жеральд Дарманен. Елисейский дворец 21/07/2023. REUTERS - GONZALO FUENTES

Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти. Елисейский дворец 21/07/2023. REUTERS - GONZALO FUENTES

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