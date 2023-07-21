Французский суд: россияне, уклоняющиеся от соучастия в войне против Украины, могут претендовать на убежище

Французский Национальный суд по праву на убежище (CNDA) 20 июля вынес решение, устанавливающее, что российские граждане, отказывающиеся от соучастия в войне против Украины, могут претендовать на статус беженцев. Речь идет об уклоняющихся от мобилизации и «принудительной вербовки» на войну, а также о дезертировавших из войск мобилизованных, указано в коммюнике суда.

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«Россияне, уклоняющиеся от мобилизации на войну в Украине и дезертировашие мобилизованные могут получить статус беженца», — постановил французский иммиграционный суд.

Это общее правило CNDA провозгласил в связи с делом заявителя из России, обозначенного в тексте решения как «М.А.». 27-летний уроженец Дагестана утверждал, что в случае возвращения на родину ему грозит призыв по мобилизации и уголовное наказание за отказ участвовать в войне. «М.А.», находящийся во Франции с 2019 года, также утверждал, что ему грозят «преследования по религиозным мотивам» со стороны отца, являющегося «членом экстремистсокго исламистского движения» без возможности получить должную защиту со стороны российских властей.

Заявителю французский суд отказал, усомнившись в его доводах. Суд счел, что заявления «М.А.», а также документы из дела не доказывают, что он был действительно призван по мобилизации в контексте войны РФ против Украины. Суд в частности усомнился в подлинности предоставленных им повесток в военкомат. Также изначально «М.А.» заявлял, что покинул РФ по другим причинам (семейного и религиозного характера), отмечается в коммюнике.

Однако же в решении по делу «М.А.» французский судебный орган впервые провозгласил общие принципы (своего рода доктрину) по запросам об убежище от россиян, уклоняющихся от участия в войне против Украины.

Французская газета Le Monde, ознакомившаяся с несколькими предыдущими отказами в праве на убежище россиянам по подобным делам, отмечает, что в некоторых случаях заявителей из РФ судьи признавали не подлежащим мобилизации по причине того, что они ранее не служили в армии или не имели военных специальностей. В других случаях судьи указывали, что заявители не продемонстрировали «существования глубоких убеждений» против войны в Украине.

→Могут ли бегущие от мобилизации россияне рассчитывать на убежище во Франции?

«Побуждаемый к совершению военных преступлений»

В своем решении от 20 июля французский суд по праву на убежище указывает, что россияне, бегующие от мобилизации, могут претендовать за защиту во Франции в связи с европейским законодательством. Директива от 13 декабря 2011 года предусматривает, что статус беженца может быть предоставлен лицу, которому грозит преследование или наказание за отказ от прохождения военной службы в случае вооруженного конфликта, в ходе которого могут быть совершены военные преступления.

Суд Европейского союза (Люксембург) постановил, что это касается ситуаций, когда участие в военном конфликте «само по себе» может предполагать совершение военных преступлений, в том числе в тех случаях, когда человек лишь косвенно может оказаться к ним причастен.

Таким образом CNDA выделяет два условия, при которых уклонисту может быть предоставлен статус беженца в рамках европейских законов:

отказ от прохождения военной службы должен быть единственным способом для просителя убежища избежать участия в предполагаемых военных преступлениях;

существование веской презумпции того, что отказ от прохождения военной службы связан с преследованиями.

CNDA подчеркивает, что «россиянин, призванный в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября 2022 года, или в рамках принудительной вербовки, должен рассматриваться как побуждаемый к совершению, прямо или косвенно, военных преступлений».

В коммюнике CNDA в частности указано, что суд принял во внимание ряд международных расследований о военных преступлениях, совершенных российскими войсками в Украине. Также на основании ряда международных источников суд констатирует, что в России «невозможно избежать военной службы в период частичной мобилизации, проходя альтернативную службу» и что сам процесс мобилизации был сопряжен с «множеством нарушений». Также французский суд отмечает, что мобилизация в России носит широкий характер, до сих пор продолжается, а уклонистам грозит уголовное преследование и наказание, ужесточенное недавно принятым в РФ законами.

Какие доказательства необходимы?

При этом CNDA решил ограничить право на убежище. На защиту могут претендовать те, кто предоставил доказательства того, что он «действительно подлежит воинской обязанности в рамках частичной мобилизации или принудительной вербовки».

«Одной лишь принадлежности к резерву недостаточно для доказательства того, что российский гражданин действительно был бы побуждаем к соучастию прямо или косвенно к совершению военных преступлений», — подчеркивает Национальный суд по праву на убежище.

Это означает, что без предоставления полученной повестки получить убежище только по факту наличия военного билета — невозможно, установил суд. При этом из коммюнике CNDA неясно, что именно суд может счесть «принудительной вербовкой».

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