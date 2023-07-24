Во Франции полицейский «не должен» сидеть в тюрьме: в полемику вынужден вступить Макрон

Глава французской национальной полиции Фредерик Во высказался за то, чтобы полицейских, которые подозреваются в правонарушениях, не держали за решеткой. Повод: задержание сотрудника полиции, обвиненного в применении насилия к 21-летнему жителю Марселя во время недавних беспорядков. Заявление г-на Во вызвало жесткую критику со стороны оппозиции и очень сдержанное осуждение со стороны президента Макрона.

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Что произошло

Как заявил в интервью местной газете La Provence сам пострадавший, — 21-летний Эди (Hedi)* — «около 2 часов ночи» 2 июля (когда во многих городах Франции продолжались беспорядки, начавшиеся после гибели 17-летнего Наэля) его «избили» «четверо или пятеро» полицейских. А перед этим ему «попали в висок» из травматического оружия (LBD).

Эди был госпитализирован.

«В него стреляли, как в кролика, а затем избивали», — заявил агентству France-Presse его адвокат Жак-Антуан Презиози. Его «били кулаками, ногами, сломали челюсть и (повредили) левый глаз, который больше не видит»; «они оставили его без сознания на земле», — цитирует адвоката телеканал France 3.

Четверым полицейским, подозреваемым в жестоком избиении, в ночь с четверга на пятницу 21 июля были предъявлены обвинения в «коллективном насилии» «со стороны лиц, обладающих государственной властью» «с применением или угрозой применения оружия». Одного из них взяли под стражу.

Когда выносилось решение, около 250 полицейских собрались у здания суда и аплодировали своему коллеге.

Позднее глава Генеральной дирекции национальной полиции (DGPN) Фредерик Во — в вышедшем в воскресенье в газете Le Parisien интервью — заявил, что ему «мешает спать» тот факт, что полицейский находится под арестом. И высказался за то, чтобы обвиняемые сотрудники правопорядка ожидали суда на свободе, а не за решеткой.

«В целом я считаю, что до возможного процесса сотруднику полиции не место в тюрьме, даже если он допустил серьезные оплошности или ошибки в ходе своей работы», — заявил Во. Глава нацполиции подчеркнул, что имеет в виду только «ошибки», совершенные «непреднамеренно».

Интервью появилось после того, как накануне глава DGPN, в знак своей поддержки, посетил марсельских полицейских: сказал, что «понимает (их) эмоции и гнев». И призвал «принять во внимание трудности выполнения» их работы и «общий контекст, в котором полицейские вынуждены действовать».

«Во время беспорядков полиция часто действовала в обстановке полного хаоса. Мы не можем отстраниться от этого контекста», — подчеркнул гендиректор DGPN.

Глава нацполиции Фредерик Во (слева) и префект полиции Парижа Лоран Нуньес. 31.03.2023 AFP - LUDOVIC MARIN

Реакции

Глава французской Социалистической партии Оливье Фор назвал заявление Во «неслыханным», обвинив главу нацполиции в том, что тот хочет поставить полицейских «выше закона».

«Вся полицейская иерархия ставит себя выше правосудия и правил предварительного заключения, а министр внутренних дел находится на больничном!», — сказал Фор, намекая на то, что в «знак протеста» против ареста их коллеги многие полицейские в Марселе взяли больничные (а другие начали «итальянскую забастовку», де-факто отказываясь принимать от пострадавших «несрочные» заявления: к такой форме протеста призвали полицейские профсоюзы).

Еще более резко высказался глава ультралевой партии «Непокорная Франция» и левой коалиции NUPES Жан-Люк Меланшон, осудивший «отказ Макрона и (главы МВД) Дарманена призвать полицию к спокойствию и уважению закона» и назвавший их позицию «тошнотворной».

С осуждением высказывания главы нацполиции выступили и профсоюзы судей, тоже напомнившие о том, что перед законом все должны быть равны.

«В демократии есть фундаментальный принцип: закон одинаков для всех», — сказал AFP Ким Рефле, президент судейского профсоюза Syndicat de la magistrature. Вице-президент другого объединения судей (Union syndicale des magistrats — USM) Сесиль Мамлен назвала заявления главы нацполиции «скандальными для правового государства».

В свою очередь, глава МВД Жеральд Дарменен, по сообщению «источников из его окружения», заявил о «полной поддержке» главы нацполиции.

Поддержал коллегу и Лоран Нуньес, префект полиции Парижа.

Отреагировать на скандал, — ставший в понедельник 24 июля главной темой французских СМИ — пришлось и президенту Макрону, который как раз в этот день, в Нумеа («столице» Новой Кадедонии) давал «программное» интервью.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление главы нацполиции, Макрон сказал, что не будет его оценивать, но понимает «эмоции» полицейских («более 900» из которых «получили ранения» в ходе недавних массовых беспорядков).

И лишь затем президент подчеркнул, что «никто в Республике не (стоит) выше закона».

* Как сообщает France 3, пострадавший «работает в сфере общественного питания в Мейрарге» (пригород Экс-ан-Прованса, недалеко от Марселя).

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