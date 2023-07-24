«Порядок, порядок, порядок»: о чем Макрон рассказал в интервью из Новой Каледонии
Визит Эмманюэля Макрона в Новую Каледонию, Вануату и Папуа — Новую Гвинею, который стартовал сегодня, французская пресса уже называет историческим. Впервые президент страны посетит не только французские территории в Тихоокеанском регионе, но и другие государства там. Но главное внимание СМИ в понедельник было приковано к первому за месяцы интервью Макрона — он дал его дистанционно сразу после приезда на французский архипелаг.
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Прибыв в столицу Новой Каледонии Нумеа в понедельник после многочасового перелета, Эмманюэль Макрон дал интервью телеканалам TF1 и France 2 — президент публично выступил впервые с момента обновления правительства и беспорядков в пригородах Парижа. Ранее он отказался даже от традиционной речи на день взятия Бастилии 14 июля.
Главное из интервью Эмманюэля Макрона:
- По мнению президента, правительство работало «эффективно» в последние символические сто дней — именно столько прошло с момента принятия непопулярной пенсионной реформы. Поэтому премьер-министр Элизабет Борн сохранила свой пост.
- Президент поблагодарил главу МВД Жеральда Дарманена за успешную работу во время протестов. «Он был эффективен во главе своего министерства», — отметил Эмманюэль Макрон. Ранее в ходе протестов и беспорядков после убийства подростка полицейским в пригороде Париже оппозиция требовала отставки Дарманена.
- Макрон отметил ответственность публикаций в социальных сетях за беспорядки. «Многие из молодых людей встречались, организовывали эти беспорядки (…) через определенные социальные сети. А значит, и там мы должны преуспеть в первую очередь, чтобы лучше защитить наших детей и наших младших подростков от экранов».
- «Урок, который я извлек из этого (беспорядков и протестов — RFI), один: порядок, порядок, порядок. Другой урок — наша страна нуждается в возвращении авторитета на всех уровнях и в первую очередь в семье».
- Глава государства заявил, что к концу своего пятилетнего срока снизит налоги для среднего класса на два миллиарда евро. «Именно в ближайшие недели, завершив консультации, правительство должно будет сообщить подробности и график принятия этого решения»
- Эмманюэль Макрон подтвердил повышение цен на электричество на десять процентов с 1 августа. Это происходит на фоне решения властей постепенно отказаться от субсидирования электроэнергии для населения, которое ранее позволило замедлить рост цен на электричество.
- Президент также высказался относительно миграционной реформы, которая, как ожидается, будет рассматриваться осенью. Он призвал оппозицию «принять участие в работе над текстом», но напомнил, что «Конституция предусматривает несколько вариантов принятия законов». Под этим подразумевается возможность исполнительной власти вновь воспользоваться статьей 49.3 Конституции - она предполагает принятие закона без голосования в парламенте.
- Франция должна «в два раза быстрее» снижать объемы выделяемого в атмосферу углекислого газа, чтобы достичь своих целей в области климата. Для этого власти планируют выделить дополнительные «миллиарды евро» со следующего года.
Предложить «альтернативу» влиянию Китая в регионе
Визит Макрона продлится пять дней. В Елисейском дворце отмечают, что поездка Макрона затрагивает сразу несколько важных для Франции целей — причем как во внутренней, так и международной политике.
Как пишет Courrier International, одна из целей Макрона — выстроить «совместный проект для Парижа и Нумеа» спустя девятнадцать месяцев после того, как жители Новой Каледонии в третий раз отказались от независимости в ходе референдума. Однако сторонники отделения архипелага по-прежнему играют важную роль в местной политике и проводят кампании за организацию повторного референдума.
Как сообщает корреспондент RFI в Нумеа Шарлотт Урьер-Томака, Макрон намерен открыть «новую страницу» в отношениях с Новой Каледонией. Он объявил, что обозначит «основу» будущего особого статуса территории. В среду он встретится как со сторонниками, так и с противниками независимости.
Другая важная тема для Елисейского дворца — изменение климата, которое угрожает и биоразнообразию архипелага, и жизни населения. Макрон посетит город Тухо — там из-за эрозии почвы, как сообщает La prémière, береговая линия сместилась на 14 метров за 50 лет, и привело к разрушению домов . С этой проблемой сталкивается две трети побережья Новой Каледонии, отмечают эксперты.
В Вануату и Папуазии — Новой Гвинеи в сердце дискуссии — влияние со стороны Китая. В Елисейском дворце отмечают, что цель поездки - вновь вовлечь Францию в политические процессы в регионе, где растет влияние Китая.
Весной 2022 года Китай и Соломонские острова, исторически близкие к Австралии, подписали соглашение о сотрудничестве с Пекином. Одно из положений документа «открывает дверь к военному присутствию Китая» в этом государстве, отмечает France Info. С тех пор страны Запада пытаются нарастить свое влияние в регионе.
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