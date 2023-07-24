«Порядок, порядок, порядок»: о чем Макрон рассказал в интервью из Новой Каледонии

Визит Эмманюэля Макрона в Новую Каледонию, Вануату и Папуа — Новую Гвинею, который стартовал сегодня, французская пресса уже называет историческим. Впервые президент страны посетит не только французские территории в Тихоокеанском регионе, но и другие государства там. Но главное внимание СМИ в понедельник было приковано к первому за месяцы интервью Макрона — он дал его дистанционно сразу после приезда на французский архипелаг.

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Прибыв в столицу Новой Каледонии Нумеа в понедельник после многочасового перелета, Эмманюэль Макрон дал интервью телеканалам TF1 и France 2 — президент публично выступил впервые с момента обновления правительства и беспорядков в пригородах Парижа. Ранее он отказался даже от традиционной речи на день взятия Бастилии 14 июля.

Главное из интервью Эмманюэля Макрона:

По мнению президента, правительство работало «эффективно» в последние символические сто дней — именно столько прошло с момента принятия непопулярной пенсионной реформы. Поэтому премьер-министр Элизабет Борн сохранила свой пост.

Президент поблагодарил главу МВД Жеральда Дарманена за успешную работу во время протестов. «Он был эффективен во главе своего министерства», — отметил Эмманюэль Макрон. Ранее в ходе протестов и беспорядков после убийства подростка полицейским в пригороде Париже оппозиция требовала отставки Дарманена.

Макрон отметил ответственность публикаций в социальных сетях за беспорядки. «Многие из молодых людей встречались, организовывали эти беспорядки (…) через определенные социальные сети. А значит, и там мы должны преуспеть в первую очередь, чтобы лучше защитить наших детей и наших младших подростков от экранов».

«Урок, который я извлек из этого (беспорядков и протестов — RFI), один: порядок, порядок, порядок. Другой урок — наша страна нуждается в возвращении авторитета на всех уровнях и в первую очередь в семье».

Глава государства заявил, что к концу своего пятилетнего срока снизит налоги для среднего класса на два миллиарда евро. «Именно в ближайшие недели, завершив консультации, правительство должно будет сообщить подробности и график принятия этого решения»

Эмманюэль Макрон подтвердил повышение цен на электричество на десять процентов с 1 августа. Это происходит на фоне решения властей постепенно отказаться от субсидирования электроэнергии для населения, которое ранее позволило замедлить рост цен на электричество.

Президент также высказался относительно миграционной реформы, которая, как ожидается, будет рассматриваться осенью. Он призвал оппозицию «принять участие в работе над текстом», но напомнил, что «Конституция предусматривает несколько вариантов принятия законов». Под этим подразумевается возможность исполнительной власти вновь воспользоваться статьей 49.3 Конституции - она предполагает принятие закона без голосования в парламенте.

Франция должна «в два раза быстрее» снижать объемы выделяемого в атмосферу углекислого газа, чтобы достичь своих целей в области климата. Для этого власти планируют выделить дополнительные «миллиарды евро» со следующего года.

Предложить «альтернативу» влиянию Китая в регионе

Визит Макрона продлится пять дней. В Елисейском дворце отмечают, что поездка Макрона затрагивает сразу несколько важных для Франции целей — причем как во внутренней, так и международной политике.

Как пишет Courrier International, одна из целей Макрона — выстроить «совместный проект для Парижа и Нумеа» спустя девятнадцать месяцев после того, как жители Новой Каледонии в третий раз отказались от независимости в ходе референдума. Однако сторонники отделения архипелага по-прежнему играют важную роль в местной политике и проводят кампании за организацию повторного референдума.

Как сообщает корреспондент RFI в Нумеа Шарлотт Урьер-Томака, Макрон намерен открыть «новую страницу» в отношениях с Новой Каледонией. Он объявил, что обозначит «основу» будущего особого статуса территории. В среду он встретится как со сторонниками, так и с противниками независимости.

Другая важная тема для Елисейского дворца — изменение климата, которое угрожает и биоразнообразию архипелага, и жизни населения. Макрон посетит город Тухо — там из-за эрозии почвы, как сообщает La prémière, береговая линия сместилась на 14 метров за 50 лет, и привело к разрушению домов . С этой проблемой сталкивается две трети побережья Новой Каледонии, отмечают эксперты.

В Вануату и Папуазии — Новой Гвинеи в сердце дискуссии — влияние со стороны Китая. В Елисейском дворце отмечают, что цель поездки - вновь вовлечь Францию в политические процессы в регионе, где растет влияние Китая.

Весной 2022 года Китай и Соломонские острова, исторически близкие к Австралии, подписали соглашение о сотрудничестве с Пекином. Одно из положений документа «открывает дверь к военному присутствию Китая» в этом государстве, отмечает France Info. С тех пор страны Запада пытаются нарастить свое влияние в регионе.

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