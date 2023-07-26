Будет новая Новая Каледония: Макрон пообещал жителям этой заморской территории реформу Конституции. И призвал забыть об «отделении» от Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон завершил первый этап своей поездки в Океанию, посетив с трехдневным визитом 250-тысячный французский регион Новая Каледония, где достаточно сильны позиции сторонников независимости. Визит закончился более чем часовым выступлением в Нумеа, административном центре Новой Каледонии.

Перед выступлением. Макрон стоит на фоне статуи, изображающей лидера Новой Каледонии, выступавшего против независимости, Жака Лафлера (слева) и лидера движения за независимость канаков Жана-Мари Тжибау. 26.07.2023

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27 июля Макрон выступал на площади Cocotiers (кокосовых пальм) в Нумеа, как это делали до него президенты Жак Ширак и Валери Жискар д’Эстен.

По данным France-Presse, на площади собралось около 10 тысяч человек.

Как сообщила специальный корреспондент RFI, сцена была установлена перед статуей, посвященной «знаменитому рукопожатию» двух каледонских лидеров, Жака Лафлера (лидер лагеря противников независимости с 1977 по 2004 г.) и Жана-Мари Тжибау (основатель и руководитель Канакского социалистического фронта народного освобождения, был убит в 1989 г. В понедельник Макрон вручил его вдове знаки отличия командора Почетного легиона). Рукопожатие состоялось 26 июня 1988 года, чтобы закрепить Матиньонские соглашения* и вывести Новую Каледонию из кризиса.

Макрон сегодня, вспомнив о том историческом эпизоде 1988 г., обращался, в частности, к сторонникам независимости, которым он предложил встать на «путь прощения и будущего», поскольку теперь, после проведения трех референдумов, по словам президента, настало время смотреть вперед.

«Я рад вновь оказаться в Нумеа, спустя пять лет после моего первого визита. За пять лет мы прошли мужественный путь, проведены три консультации.

За пять лет судьба Новой Каледонии стала более ясной, хотя будущее еще предстоит написать», — сказал президент в дебюте своего выступления, упоминая всех «французов Тихоокеанского региона»: от канаков — до японцев.

«Пять лет назад я взял на себя обязательства перед вами. У меня много недостатков; меня обвиняют в них, но я стараюсь по максимуму говорить то, что собираюсь делать, и всегда делать то, что я сказал. И поэтому я скромно сделал то, что сказал вам пять лет назад. (Выполнил) то, что было решено подписавшими сторонами, то, к чему стремились мои предшественники, то, что предусматривалось соглашениями», — сказал Макрон.

«По итогам этих трех референдумов я не недооцениваю разочарованные чаяния тех, кто отстаивал совершенно другой проект, но мы должны коллективно проявить величие, чтобы принять эти результаты и вместе строить дальнейшее», — подчеркнул президент, недвусмысленно давая понять борцам за отделение Новой Каледонии от Франции, что эта страница истории должна быть перевернута (хоть и сделал «смягчающее» уточнение: последний референдум стал «не окончательной точкой, а точкой с запятой»).

А борьба за независимость, даже подпольная, может плохо закончиться: «Укрыться молча, укрыться в изоляции, укрыться в сепаратизме — это фактически снова выбрать, сегодня или завтра, риск насилия. Этому (скажем) нет!».

Выстраивая будущий проект для каледонского общества, «ошибкой для всех было бы просто смотреть в прошлое», — предупредил он: с «большим риском переусердствовать и замкнуться в застывшей идентичности»; или «найти форму комфорта в постоянной нестабильности».

«Новая Каледония является французской, потому что она решила остаться французской. Сегодня я приехал, чтобы очень торжественно, с уважением и смирением сказать вам, что я также буду вместе с вами всеми президентом нового проекта, и я хочу его реализовать вместе с вами: проекта Новой Каледонии в составе Республики», — сказал Макрон под одобрительные возгласы толпы сторонников лоялистов, которая скандировала Марсельезу в начале и в конце речи.

Каледонский Союз (UC), основная партия движения за независимость, призвал своих активистов «не выходить» на площадь. Результат: наверное, единственный канакский флаг в море сине-бело-красных флагов на площади.

Макрона на площади слушали только сторонники сохранения Новой Каледонии в составе Франции. AFP - LUDOVIC MARIN

Представители UC утром перед макроновским выступлением бойкотировали и встречу с самим президентом Франции.

На нее были приглашены политические деятели обоих лагерей (сторонники независимости и лоялисты). Президент Конгресса (54-местного парламента) Новой Каледонии Рош Вамитан также на нее не явился. Макрон выразил сожаление по поводу этого демарша. «Для тех, кого там не было, (хочу сказать), что меня лично это ранило», — сказал глава государства.

Сепаратисты Канакского социалистического фронта национального освобождения (фр. Front de libération national kanak socialiste (FLNKS)) — куда входит UC и еще несколько партий, и членом которого является Рош Вамитан — не признают последний из трех референдумов, предусмотренных Нумейскими соглашениями 1998 года, которые они бойкотировали. И переговоры с ними по определению нового статуса Новой Каледонии зашли в тупик, отмечает France-Presse.

В первый день макроновского визита, 24 июля, FLNKS и его профсоюзы организовали в Нумеа небольшие демонстрации протеста.

Во время выступления в среду Макрон предложил «пути» к примирению.

Первый путь, призванный оправдать «мемориальные ожидания», высказанные канаками, «является не путем покаяния», а способом «взглянуть в лицо» вместе «этому прошлому, которое не хочет проходить». И включает «все страдания», «особенно канаков», добавил он.

По словам Макрона, нужно «сохранить мир», достигнутый после окончания Гражданской войны и Матиньонских соглашений в 1988 году, «укрепить уважение» к канакам и, прежде всего «больше работать над ростом доверия».

(Ранее, как пишет Le Monde, президент Сената представителей коренных народов (Le sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie) выдвинул четыре требования: «открыть» совместное с Францией изложение истории Новой Каледонии, начиная с восемнадцатого века; восстановить и реструктурировать шестьдесят традиционных округов; проводить государственную политику в области идентичности; срочно «найти инструменты» для островных стран Тихого океана чтобы справиться с ожидающейся экологической катастрофой. «Я отвечу на некоторые из (запросов)», — пообещал Макрон).

Второй путь обязательно должен идти, заявил президент, через «устойчивые, обновленные, эффективные институты».

Макрон выразил надежду, что изменение французского Основного закона, предусмотренное Нумейским соглашением, произойдет уже через несколько месяцев:

«Я надеюсь, что пересмотр Конституции Пятой республики может произойти в начале 2024 года. Это будет пересмотр Конституции, посвященный Новой Каледонии,

потому что ваша первоначальная история в институтах Республики оправдывает это и потому что Новая Каледония останется отдельной общиной, имеющей свое собственное название в рамках нашей Конституции». По словам президента, среди прочего, должно быть предусмотрено создание отдельного «каледонского гражданства» («в рамках» французского, конечно).

Но «путь в будущее «также требует пересмотра экономической и социальной модели Каледонии, которая остается чрезвычайно несправедливой», утверждал он, сетуя на «вопиющее неравенство». («Камень в огород лоялистов», — сказал AFP один из членов президентской делегации).

Эммануэль Макрон также пообещал «экономическое возрождение» — «с никелевым проектом будущего», чтобы сделать прибыльными заводы, которые работают с этим «стратегическим» минералом.

Макрон также рассказал о своей стратегии в Азиатско-Тихоокеанском регионе: «Франция — это Индо-Тихоокеанская держава благодаря вам и через вас, и это гордость, и это сила».

Каледонский Союз ранее упрекнул главу государства в «использовании» Новой Каледонии для «служения своей стратегии баланса между Китаем и Соединенными Штатами» в регионе, на что сам Макрон ответил так: «Если независимость — это выбор завтра иметь здесь китайскую базу», «удачи, но это не называется независимостью!».

После выступления президент провел (в формате видеоконференции) заседание совета министров Франции, прежде чем отправиться в следующие точки своего тихоокеанского турне: в расположенное неподалеку от Новой Каледонии государство Вануату (бывшая колония Франции и Великобритании), а затем — в Папуа-Новую Гвинею.

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