Danone потеряет 200 млн евро из-за национализации своего российского филиала

Французская агропродовольственная группа Danone после захвата ее активов российским государством спишет со своих счетов деятельность по производству молочной и растительной продукции в России, что приведет к «амортизации» на 200 млн евро, сообщила компания в среду в пресс-релизе. Решение российских властей было принято «без согласия Danone». «Хотя Danone больше не имеет управленческого контроля над своей деятельностью в России, группа остается законным владельцем», — уточняет компания.

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Как написала газета LeMonde, для французского молочного гигантаDanone закрылась «российская ловушка национализации». 16 июля Путин указом ратифицировал поглощение местной дочерней компании французской группы. Его акции временно переданы Федеральному агентству по государственным холдингам (Россимуществу). Генеральным директором был назначен Якоб Закриев, бывший министр сельского хозяйства Чечни и племянник Рамзана Кадырова.

Это решение застало Danone врасплох – молочный гигант готовился объявить имя выбранного им покупателя. Продажа должна была быть обсуждена на заседании совета директоров 25 июля, одновременно с представлением полугодовых результатов группы. Уполномоченный банк Ротшильдов составил список из трех имен, включая ведущий аграрный холдинг России «ЭкоНива-АПК», поставщика молока Danone.

Выбранный промышленник должен был взять на себя двенадцать заводов по производству молочных и овощных продуктов, а также 7200 сотрудников. Обсуждения были сложными, потому что французская группа стремилась избежать социального ущерба и хотела сохранить долю в размере почти 20% в своей дочерней компании, тем самым сохранив возможность возврата и ограничив финансовые потери, связанные с выходом.

Национализированная вместе с Danone датская пивная компания Carlsberg также находилась в процессе продажи своей российской дочерней компании и даже в конце июня подписала соглашение с покупателем.

Danone присутствует на российском рынке около тридцати лет. В 2010 году в результате слияния молочных бизнесов российской компании «Юнимилк» и Danone была создана дочерняя компания «Данон Россия», управляющее группой молочных предприятий на территории России, Украины и Беларуси. В 2015 году «Данон Россия» была внесена в перечень системообразующих организаций РФ.

Решение о выходе с российского рынка компания Danone приняла в середине октября 2022 года. Она согласилась передать контроль над своей российской дочерней компанией, сохранив за собой деятельность только по производству детского питания.

Хотя Danone провозгласила Россию своим вторым рынком сбыта наравне с Францией, к 2022 году на него приходилось лишь около 5% оборота компании, а прибыльность не соответствовала ожиданиям инвесторов.

Danone уверена в своих прогнозах роста

В среду, 26 июля, компания Danoneпредставила итоги первого полугодия, продемонстрировав скачок чистой прибыли и сделав оптимистичные прогнозы роста на второе полугодие. Управляющий директор Антуан де Сен-Аффрик сказал, что к концу года оборот должен достичь «верхнего диапазона» целевого показателя роста на 2023 год, установленного между +4 и +6%.

При этом рост прибыли французской транснациональной корпорации по-прежнему обусловлен ростом цен на ее продукты, такие как йогурты Activia, воды Evian и Mizone– средний рост цен составил 9,4%. Компания самостоятельно «покрыла треть расходов, связанных с инфляцией», а оставшиеся две трети покрыла за счет повышения продажной цены на свою воду или йогурты, сообщила AFP пресс-секретарь Danone.

Продажи Danone в первом полугодии достигли 14,2 млрд евро (+6,3%), а чистая прибыль превысила 1 млрд евро (+48,2%). При этом продажи компании увеличились везде – от Европы до Северной Америки и Китая – и во всех сферах ее деятельности.

Потери в 200 миллионов евро

В этом контексте Danone указала, что изучает доступные ей средства правовой защиты своих акционеров. Компания «продолжит изучать ситуацию, чтобы понять последствия решений российских властей о продолжении деятельности Danone в России, а также о продолжающемся процессе продажи», — говорится в опубликованном в среду, 26 июля, пресс-релизе.

«Ситуация деликатная, и на данном этапе мы не можем вам многого сказать», —признал Антуан де Сент-Аффрик. Национализация произошла «без уведомления или одобрения Danone», и, хотя «Danone больше не имеет управленческого контроля над своей деятельностью в России, группа остается ее законным владельцем», подчеркнул он.

С июля 2023 года Danone деконсолидировал свою российскую дочернюю компанию со своих счетов. Это решение привело к потере 200 миллионов евро. Кроме этого, курсовая разница между рублем и евро привела к потере около 500 миллионов евро.

Это «не меняет нашего прогноза и не повлияет на рост компании», заявила пресс-секретарь после оглашений результатов.

Тем временем, по словам источника, знакомого с ситуацией, Danone особенно беспокоит безопасность своих 7200 сотрудников в России, которые до сих пор были освобождены от мобилизации и возможности отправки воевать в Украину.

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