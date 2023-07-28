Кассационный суд Франции признал законным дело в отношении министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти

Кассационный суд Франции признал законным процесс в отношении министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти. Об этом говорится в решении, вынесенном в пятницу, 28 июля. Политика подозревают в конфликте интересов и злоупотреблении служебным положением. Рассматривать дело министра, который продолжает находиться на своем посту, будут во Франции впервые.

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Дело в отношении министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти будет слушать Суд Республики — единственный судебный орган во Франции, который уполномочен рассматривать преступления и правонарушения членов правительства, совершенные ими в ходе исполнения судебных полномочий.

Решение следственной комиссии о передаче дела министра в суд было принято еще 3 октября 2022 года, но адвокаты министра оспорили его в Кассационном суде, сославшись на «многочисленные нарушения», тем самым замедлив передачу дела. Тот согласился лишь не приобщать к делу ряд документов, изъятых в ходе обыска, но подтвердил рассмотрение дела в суде.

Дата судебного процесса пока неизвестна.

Напомним, как писала Русская служба RFI, главу Минюста Эрика Дюпон-Моретти обвиняют по двум эпизодам. Первый — решение о проведении внутреннего служебного расследования в отношении трех прокуроров Национальной финансовой прокуратуры PNF, которые в рамках своей работы потребовали доступ к биллингам мобильных телефонов в том числе Дюпон-Моретти. Второй эпизод обвинения связан с решением министра юстиции о дисциплинарном расследовании в отношении бывшего судебного следователя Эдуара Левро, который в прошлом вел дело одного из клиентов Эрика Дюпон-Моретти. Адвокат тогда публично резко критиковал методы работы следствия.

Подробнее о деле читайте в материале RFI.

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