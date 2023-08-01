Во Франции бумажные чеки на кассах теперь выдают только по запросу покупателя

Экология

Во Франции со вторника, 1 августа, перестали выдавать бумажные чеки на кассах всем покупателям по умолчанию. Бумажные чеки все еще можно будет получить, но клиенты должны будут сами об этом попросить. В правительстве заявляют, что мера нацелена на сокращение отходов и сохранение лесов. Ее критиковали профильные ассоциации, опасающиеся, что потребители намного чаще окажутся лишены возможности защитить свои права.

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С 1 августа во Франции бумажные чеки больше не будут выдавать всем покупателям по умолчанию. Эта мера принята во имя экологии — для сокращения количества производимых отходов, указывают в правительстве. Ее регулируют закон о борьбе с расточительным потреблением (anti-gaspillage) и кодекс об окружающей среде.

По данным властей, каждый год во Франции выпускают 12,5 миллиарда бумажных кассовых чеков. На это уходит 150 тысяч тонн бумаги, для производства которой необходимо срубить 25 миллионов деревьев и затратить 18 миллиардов литров воды.

Вместо бумажных чеков магазины могут (но не обязаны) предложить своим клиентам отправить цифровой чек на адрес электронной почты или по SMS.

Покупатели все еще смогут получить на кассах бумажные чеки, но об этом нужно будет попросить. Продавец в свою очередь должен разместить объявление на кассе о том, что такая возможность есть.

«Поэтому речь идет о прекращении систематического характера выдачи бумажных чеков, а не об их упразднении», — подчеркивают в правительстве.

Закон предусматривает несколько исключений. Например, по умолчанию все еще должны выдавать бумажные чеки и платежные документы, в которых упоминается наличие и срок действия гарантии, например, при покупке бытовой техники или мобильных телефонов. Не распространяются новые меры на чеки ресторанов и отелей, при неудавшейся оплате банковской картой и при оплате некоторых услуг (например, в салонах красоты или в автомастерских) дороже 25 евро.

С новой мерой согласны не все

Прекращение автоматической выдачи бумажных чеков дважды откладывалось. С одной стороны, чтобы дать время коммерсантам подготовиться. С другой стороны, власти указывали на необходимость отложить эту меру на пике инфляции и роста цен в магазинах, когда многие семьи вынуждены особенно внимательно следить за расходами.

Впрочем, продовольственная инфляция по-прежнему измеряется двузначными числами: 12,6% в год в июле после 13,7% в июне, по данным INSEE (Национального института статистики и экономических исследований), отмечает AFP.

В апреле 12 французских профильных ассоциаций осудили отход от систематической выдачи бумажных чеков. Они выразили опасение, что это может «взрывным образом» увеличить число ситуаций, когда потребители «окажутся лишены возможности защитить свои права», поскольку у них на руках не окажется доказательства покупки.

«Бенефициаром этой меры является продавец, который сэкономит на бумаге, но также сэкономит на спорах и жалобах в случае отсутствия чека», — отметила ответственная по вопросам защиты прав потребителей Национального союза семейных ассоциаций (UNAF) Морган Ленен.

В совместном коммюнике ассоциаций подчеркивается, что чек также позволяет проверить верность суммы и позволяет избегать ошибок на кассе, таких как неучтенные скидки. Кроме того, чеки используют для ведения бюджета и учета расходов, в условиях «эрозии покупательной способности этим фактором не стоит пренебрегать», заявили организации в защиту прав потребителей.

Кроме того, они полагают, что эта мера ведет к «принудительной» рассылке цифровых чеков, что может способствовать созданию коммерсантами базы данных и, в частности, привести к расширению рассылки навязчивой рекламы.

В правительстве в связи с этими опасениями указывают, что сбор персональных данных должен быть «минимальным», отвечать общим правилам защиты данных, и что национальный регулятор (Commission nationale de l’informatique et des libertés) «следит за соблюдением закона».

Остается неясным, какой может быть выгода для планеты от прекращения выдачи чеков по умолчанию, с учетом того, что число электронных чеков может заметно возрасти, а цифровые квитанции тоже имеют углеродный след. В правительстве отмечают, что гипотеза, что все бумажные чеки конвертируются в цифровые, «нереалистична», а цель новой меры — сократить общее количество чеков, независимо от того, распечатаны они на бумаге или отправлены по электронной почте.

Что о прекращении автоматической выдачи чеков на кассах думают сами французы?

Недавний опрос центра OpinionWay и федерации дистрибьютеров Perifem показал неоднозначные результаты. Большинство опрошенных (73%) сказали, что поддерживают прекращение выдачи бумажных чеков по умолчанию.

При этом 9 из 10 респондентов сказали, что регулярно проверяют детали покупок на чеках при выходе из магазинов. 87% ответили, что сохраняют чеки на случай возможного обмена товара. Также 63% опрошенных ответили, что ведут свои бюджеты при помощи бумажных чеков.

Большинство опрошенных ответили, что будут просить бумажные чеки после прекращения их автоматической выдачи. 91% респондентов сказали, что будут просить бумажные чеки при покупке бытовой техники, 87% — при покупке подарков, 83% — одежды, 76% — продуктов питания. 59% участников исследования сказали, что готовы взять клиентскую карту того или иного магазина, чтобы получать электронные чеки на нее, предоставить адрес своей электронной почты готова только половина опрошенных.

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