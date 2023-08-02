Эвакуация из Нигера: 350 французских граждан приземлились в аэропорту Шарль-де-Голль

путч в Нигере

Первые два самолета прибыли в рамках эвакуации из Нигера, доставив французских граждан, а также граждан других европейских и неевропейских стран поздно вечером во вторник на французскую землю. Об этом объявило французское Министерство иностранных дел. На борту лайнеров находилось более 350 французов, а также граждане Нигера, Португалии, Бельгии, Эфиопии, Ливана, Германии, Канады, Индии, США и Австрии. Эвакуация из Нигера, где в результате государственного переворота 26 июля власть захватили военные, продолжается.

Граждане Франции и других европейских стран, эвакуированные из Нигера через несколько дней после захвата власти хунтой в западноафриканской стране, прибыли в парижский аэропорт Шарль-де-Голль, Руасси, Франция, 2 августа 2023 года.

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Первый рейс, зафрахтованный Францией, вылетел из Нигера во вторник вечером в рамках эвакуации французских и европейских граждан, желающих покинуть страну, где на прошлой неделе произошел государственный переворот.

Во вторник министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что 262 человека, включая 12 младенцев, находятся на борту первого самолета.

«Посадка около сотни французских и европейских граждан, желающие покинуть страну, производилась под наблюдением французских военнослужащих в координации с нигерийской полицией», — говорится в сообщении Министерства обороны, размещенном в социальной сети X, ранее известной как Twitter.

«В среду операция по эвакуации в Нигере, приостановленная на время действия комендантского часа, возобновилась, и французским гражданам, желающим покинуть страну, было предложено отправиться в международный аэропорт Ниамея», — сообщило Министерство иностранных дел Нигера на своем сайте.

Также в среду утром в аэропорту Рима приземлился самолет, зафрахтованный итальянским правительством, с 87-ю человеками на борту.

По словам агентства Reuters, на борту самолета находились 36 итальянцев и граждане нескольких европейских и неевропейских стран.

Как развивались события

В среду, 26 июля, армия Нигера свергла демократически избранного президента Мохамеда Базума, вызвав шоковую волну по всему Сахелю (африканский регион, включающий в себя 12 стран с населением около 300 млн человек — RFI), где эта страна ранее считалась одним из наиболее стабильных союзников Запада в борьбе с исламистским повстанческим движением в регионе. Для проведения антитеррористической операции «Бархан» в Нигере уже 9 лет дислоцированы 1500 французских и 1100 американских солдат, участвующих в борьбе с джихадистскими группировками.

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В воскресенье, 30 июля, повстанцы напали на здание французского посольства, где в результате стрельбы пострадали шесть человек. Днем позднее участники путча обвинили французские власти в подготовке военной интервенции в президентский дворец с целью освободить захваченного президента Мохамеда Базума.

Тем же вечером западноафриканские соседи Нигера заявили о готовности применить «силу», если президент Базум не будет восстановлен в должности в течение семи дней. Решение поддержали западные партнеры Ниамея, в том числе Франция.

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