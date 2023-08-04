В Нигере продолжаются акции протестов после государственного переворота. Пока до истечения ультиматума, которые поставили лидеры стран Западной Африки путчистам и возможного применения военной силы, остается всего два дня, на митингах все чаще появляются российские флаги. И хотя в Кремле официально заявили, что «внимательно отслеживают» ситуацию в стране и выступили против путча, пророссийские лозунги звучат все чаще. Растут опасения и о возможном приходе в страну «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина.

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«За военным переворотом в Нигере стоит Россия, у которой есть глобальный сценарий провокаций», — заявил 1 августа советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Стандартная российская тактика: отвлечь внимание, воспользоваться моментом и расширить конфликт. Поддержка, высказанная мятежникам представителями пророссийских Мали и Буркина-Фасо (где активную роль играет ЧВК „Вагнер“), лишь добавляет уверенности в том, что Россия имеет глобальный сценарий для создания нестабильности и подрыва порядка безопасности в мире», — сказал политик в социальной сети X (бывший Twitter).

В президенте Нигера, которого путчисты отстранили от власти, Украина потеряла немаловажного политического союзника. Хотя значительных экономических связей между странами до войны не было, в августа 2022 года Мохамед Базум провел первые телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Нигер — одна из четырех стран Африки, которая приняла участие во втором международном саммите «Крымской платформы» уже после начала войны.

Утрата партнера, настроенного в поддержку Украины, серьезна для Киева особенно в контексте уже третего турне, который глава МИД страны Дмитрий Кулеба совершил по странам Африки в конце июля. У России и Украины на континенте продолжается борьба за политическое и экономическое влияние. Одно из свидетельств — недавний саммит в Санкт-Петербурге и отказ России от сделки по зерну.

Впрочем, в том, что за переворотом в Нигере действительно стоит Россия, в странах западной Европы и в США не уверены, в отличие от Украины. Но переворот в стране может сыграть в пользу главной руке Москвы на континенте — «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина.

Российские флаги на улицах столицы Нигера © AFP

Влияние России в регионе Сахель возросло после другого государственного переворота — в Мали. После этого в страну пришли наемники «ЧВК Вагнера», а военный контингент Франции был вынужден покинуть территорию страны по требованию военной хунты. Основной базой для военных в рамках борьбы с джихадизмом на континенте стал именно Нигер.

В Нигере бойцы «ЧВК Вагнер» не присутствуют. Как объяснила исследовательница Лова Ринель в эфире французского телеканала TF1, доказательств наличия бойцов Евгения Пригожина в стране нет. «Мохамед Базум (президент, которого отстранили от власти путчисты — RFI) не был „вагнер-совместимым“, а сторонник Пригожина, вероятно, работали с оппозицией», — говорит эксперт. По ее мнению, те же элементы, близкие к наемникам, раздали противникам действующего президента российские флаги.

Французские СМИ также сообщают, что флаги могли выдать движение M62 — «гражданская» организация, созданная год назад. Оно выступало в том числе против французской военной операции Бархан в регионе.

Прямых свидетельств того, что «ЧВК Вагнер» уже ведут переговоры с путчистами о возможном присутствии в стране, нет. Однако известно, что лидер путчистов, генерал Абдурахаман Тиани отправил делегацию в Мали — основную базу наемников в регионе. Кроме того, «Важные истории» сообщают, что «ЧВК Вагнер» продолжает набор наемников вопреки официальным заявлениям Евгения Пригожина, а основным направлением для наемников называют именно африканские страны.

По меньшей мере в четырех странах Африки, где о действиях «ЧВК Вагнер» известно достоверно — ЦАР, Мали, Ливия и Судан — наемников интересуют полезные ископаемые. В Центральной Африканской республике организация поддерживает президента Туадере, а в обмен получает доступ к ресурсам.

В Нигере вагнеровцев могут заинтересовать залежи урана. Компания Orano, на 90% принадлежащая французскому государству, разрабатывает месторождения в стране десятки лет. Однако сейчас функционирует лишь одно из трех, где работала компания — и работы продолжаются вопреки политической обстановке.

Всего поставки урана из Нигера обеспечили в 2022 году пятую часть потребностей страны — и зависимость Франции от местного производства снижалась с середины 2010-х из-за роста его стоимости. Единственное месторождение, где Париж сохраняет свое присутствие, должно закрыться к 2040 году. Запасы урана там на исходе, отмечает Le Monde.

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