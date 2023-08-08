Глава МВД Франции инициировал проверку организации католиков-фундаменталистов Civitas после антисемитстких высказываний

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил своим службам проверить деятельность крайне правой организации Civitas, объединяющей католиков-фундаменталистов, после антисемитских заявлений, сделанных на летнем съезде ассоциации.

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Поводом для такого решения главы МВД стали заявления, сделанные эссеистом Пьером Илларом 30 июля во время встречи в рамках летних университетов ассоциации. В частности, Иллар заявил, что именно «натурализация евреев в 1791 году проложила дорогу иммиграции», и добавил, что «если мы хотим восстановить законы католицизма и сделать традиционный католицизм государственной религией, возможно, следует вернуться к ситуации до 1789 года», то есть к тому временми, когда большинство евреев во Франции не могло иметь французского гражданства.

Слова Иллара осудили представители различных политических организаций Франции, члены партий «Непокорная Франция» и «Ренессанс», Союза еврейских студентов Франции.

«Антисемитизму нет места в нашей стране», — написал министр внутренних дел Жеральд Дарманен в твиттере. «Я решительно осуждаю эти позорные высказывания и передал дело прокурору. Кроме того, я попросил свои службы провести проверку по вопросу о возможности роспуска Civitas», — заявил министр.

L’antisémitisme n’a pas sa place dans notre pays. Je condamne fermement ces propos ignominieux et saisis le Procureur de la République. Par ailleurs, j’ai demandé à mes services d’instruire la dissolution de Civitas. https://t.co/Fz5JF21tFV — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 7, 2023

Civitas называет себя «политическим движением, работающим над продвижением и защитой суверенитета, национальной и христианской идентичности Франции, черпающим свое вдохновение в социальной доктрине Церкви, естественном праве и патриотических, моральных и цивилизационных ценностях, необходимых для национального возрождения».

Появился Civitas в 1999 году как небольшое объединение католиков-фундаменталистов и приверженцев нацоналистических взглядов. Изначально он был близок к Священническому братству Святого Пия X — традиционалистскому католическому движению, основанному в 1970 году и выступавшему против Второго Ватиканского собора с его идеями о реорганизации церкви в более открытом миру ключе. Члены Civitas выступали против глобализации, против принципа разделения религии и власти и за «рехристианизацию Франции».

Действительно заметной ассоциация стала в 2012 году, когда выступила против разрешения браков для однополых пар, назвав этот шаг «гомобезумием».

В 2013 году журналисты France Info передавали, что в организации могут состоять около тысячи человек, а еще около 150 тысяч — симпатизировать взглядам участников Civitas. Проверить эти данные не представляется возможным.

В 2016 году Civitas был признан организацией, имеющей право на финансирование политических партий, и на президентских выборах 2022 года поддержал кандидатуру крайне правого Эрика Земмура.

В апреле этого года ассоциации Stop homophobie и Mousse также подали жалобу на Civitas за дискриминацию по признаку гендерной идентичности в связи с отменой концерта певца Билала Хассани: выступление планировалось в одной из церквей на востоке Франции, но было отменено из-за угроз фундаменталистских групп, включая Caritas.

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