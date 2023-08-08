Госсовет Франции рассматривает апелляцию на решение властей о роспуске экологического движения «Soulèvements de la Terre»

Государственный совет, высший орган административного правосудия во Франции, рассматривает 8 августа апелляцию экологического движения «Soulèvements de la Terre». Правительство распустило движение декретом от 21 июня, обвинив его в «призывах» к насилию и «участии» в нем.

Демонстрация в Сент-Солин, на западе центральной части Франции, привела в конце марта 2023 к ожесточенным столкновениями с силами обеспечения порядка.

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Движение «Soulèvements de la Terre» считает правительственный указ о роспуске «либертицидным, потому что он нарушает свободу выражения мнений» и «свободу ассоциаций».

В правительственном декрете о роспуске «Soulèvements de la Terre», представленном Совету министров 21 июня, указано, что «никакие причины не оправдывают многочисленные акции и насильственные действия, к которым призывает и на которые провоцирует эта группа».

Правительство считает недопустимыми акции, приводящие к столкновениям с силами правопорядка, подобные манифестациям против строительства «мегарезервуара» для забора воды в Сент-Солин в конце марта или выступлению 17 июня против строительства линии скоростного поезда TGV Лион-Турин. Эти акции противопоставили тысячи манифестантов нескольким тысячам жандармов. В столкновениях серьезные ранения получили как некоторые участники протеста, так и жандармы.

Иск движения «Soulèvements de la Terre» получил поддержку левых политических партий «Непокорная Франция» и «Европа — Экология — Зеленые», экологической ассоциации «Acting for the environment», а также сотен частных лиц, подписавших петицию.

За слушаниями 8 августа последует продолжительный период судебной тяжбы. Госсовет начнет с заслушивания сторон для вынесения решения по существу вопроса. После этого будет рассмотрено соответствие закону решения о роспуске движения «Soulèvements de la Terre». Название движения основано на игре слов, позволяющего говорить как о «восстании» в защиту Земли, так и о «землетрясении».

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