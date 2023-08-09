Как Россия пользуется антифранцузскими настроениями в Африке. Эксперт о ситуации в Нигере

Интервью

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что за государственным переворотом в Нигере, по мнению Киева, стоит Россия, а тысячи сторонников путчистов на митингах поднимают российские флаги. Однако по мнению исследовательницы при Фонде стратегических исследований Ловы Ринель, изучающей в том числе вопросы российского влияния в Африке, доказательств того, что за путчистами находится «рука Москвы», нет, но Россия стремится использовать политическую нестабильность в регионе.

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Лова Ринель: Есть две разных плоскости: ситуация в Нигере, где на военную хунту в Нигере оказывается давление со стороны блока стран Западной Африки (CEDEAO) и международного сообщества, и нападение России на Украину.

С точки зрения фактов ничего не доказывает, что Россия и «ЧВК Вагнера» стоят за генералом Абдурахманом Тчиани. С другой стороны, украинская дипломатия, по крайней мере в своих глазах, только выигрывает, заявляя, что ответственность за дестабилизацию обстановки лежит именно на Москве. Мол, посмотрите, как наемники и Россия манипулируют всем миром!

Помогла в этом и дипломатическая какофония: переворот произошел во время саммита Россия — Африка. Сергей Лавров и Владимир Путин тут же выступили с призывом соблюдать конституционное право и потребовали освободить президента Нигера Базума. В это же время Евгений Пригожин прервал свое молчание и говорит, что доволен путчем, что народ Нигера борется за независимость от Франции.

Все же я не думаю, что украинская стратегия — возложить ответственность за путч на Москву — работает, потому что это не соответствует действительности. Но мы знаем, что элементы, связанные с «ЧВК Вагнера», присутствуют во всем регионе, в том числе в Нигере. Они уже два года ведут пропаганду против президента Базума, подчеркивая, что тот — стратегический партнер Франции.

Президента Базума поставили в центр дискурса, направленного прежде всего против Франции. Люди, связанные с «ЧВК Вагнера», находятся на территории Нигера и выявляют самые слабые элементы системы, чтобы, в случае чего, получить контроль над ними. Но это не значит, что Россия стоит за государственным переворотом.

RFI: И все же президент Базум - один из немногих в Африке, кто поддерживал Киев. Его также называли важным союзником Украины и запада в регионе - страна даже присоединилась к «Крымской платформе». В 2022 году Зеленский и Базум провели первые в истории переговоры. Стоит ли Украине опасаться, что в лице Нигера она теряет важного союзника?

Украина действительно беспокоится, что потеряла единственного партнера в регионе, который выступает против российского вторжения. Но важно понимать, что позиция стран Африки относительно войны в Украине особая — и это показал в том числе последний саммит в Санкт-Петербурге.

Большинство стран континента, если не брать Буркина-Фасо, Мали, Судан и пару других стран, считают, что эта война их не касается. Это показывает недостаток дипломатического присутствия Украины на континенте. Недавно Владимир Зеленский заявил о планах открыть посольства в части стран Африки. Я считаю, это выигрышный шаг — он позволит возобновить диалог и переговоры, которые явно отсутствуют. Пока что у меня недостаточно свидетельств того, что у Киева действительно есть присутствие в Африке, хотя в июне мы видели, что председатель Африканского союза и лидеры стран Африки посетили Киев и Бучу.

Можно сказать, что Украина не потеряла партнеров в Африке - она просто не пыталась их там найти. Украина не должна ждать, что страны Африки сами обратятся к ним с вопросами - а что мы можем сделать для борьбы с Россией в войне?

На мой взгляд, представители Украины должны усилить свое присутствие в Африке и бороться с российским нарративом.

Откуда на митингах в Нигере так много российских флагов? Ясно ли, как они попали в страну? Это показывает, что российская пропаганда успешно работает в стране?

Что касается флагов, ответ очевиден — их раздают люди, связанные с «ЧВК Вагнера». Рядом обычно присутствуют плакаты с антифранцузскими лозунгами. Но это не значит, что те же персоны организовали путч и сместили президента.

Что касается кампании по дезинформации, организованной Россией — Франции и странам Запада не стоит оправдывать себя псевдоэффективностью «ЧВК Вагнера». Отношения между Африкой и Европой несли множество проблем еще до появления там российских наемников.

Антифранцузские настроения в региона Сахель и франкоговорящей Африке существуют потому, что Франция и Запад совершали ошибки. Но часто речь идет о популизме - вместо того, чтобы бороться с коррупцией и бедностью, инвестировать в строительство школ, власти некоторых стран Африки обвиняют во всех бедах Францию. Так же, как в Европе популисты обвиняют во всех проблемах мигрантов.

Россия же использует эту благородную почву, чтобы достигать своих целей.

Есть ли риск того, что «ЧВК Вагнера» в ближайшее время обоснуется и в Нигере, как это произошло в соседних странах?

Все зависит от того, как именно разрешится ситуация в Нигере, решатся ли соседние страны на военное вторжение, или же будет найден дипломатический путь. Государственный переворот пока не окончен.

Если путчисты удержатся у власти, есть значительная вероятность того, что они сблизятся с силами «ЧВК Вагнер». Но что именно наемники и Россия могут принести в страну? Если мы проанализируем события в Мали и Буркина-Фасо, то, скажем так, приход «ЧВК Вагнера» не означает процветания.

Сложности может добавить то, что если генерал Тчиани останется у власти, это может быстро вызвать недовольство общества. Ведь речь идет не о народном восстании, а перевороте с личными целями - у Тчиани и Базума испортились отношения, и Базум решил отстранить Тчиани от командования президентской гвардией.

Тчиани может угрожать новый государственный переворот. И вопрос в том, не готовит ли «ЧВК Вагнера» новый путч? Не пытается ли «ЧВК Вагнера» выявить политика, который сможет свергнуть Тчиани?

Вопрос о физическом присутствии «ЧВК Вагнер» в Нигере, на мой взгляд, будет подниматься в среднесрочной перспективе. Даже если Базуму удастся вернуться к власти после возможного вмешательства других, близкие к наемникам лица выставят это в свете антизападной пропаганды - что блок стран Западной Африки «прогнулся» под влиянием Европы.

Россия будет продолжать использовать антифранцузские настроения, пока Франция в двустороннем порядке не разрешит свои разногласия с Нигером, Мали, Буркина-Фасо и другими странами. Политическая победа России на континенте зависит больше от политического поражения Франции, чем непосредственно от усилий России.

Каждый раз, когда французские политики и дипломаты говорят, что «потеряли» Африку, они повторяют колониальный дискурс. Это вызывает бурную реакцию, подогревает антифранцузские настроения и тем самым играет на руку России.

В последние шесть лет президент Франции Эмманюэль Макрон сделал ряд шагов, чтобы поменять отношение к республике на континенте. Но пока что они не привели к желаемому результату.

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