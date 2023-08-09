Необходимость строгой экономии и опасения остаться без электроэнергии, отметившие во Франции конец 2022 года, остались в прошлом. Как показывает отчет консалтинговой компании EnAppSys, в первом полугодии 2023 года Франция экспортировала европейским соседям более 17 с половиной тераватт-часов, став крупнейшим в Европе экспортером электроэнергии.

По результатам на первое полугодие 2023 года, Франция снова стала крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе

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В конце 2022 года, впервые за 40 лет, Франция была вынуждена импортировать больше электроэнергии, чем поставляла ее на экспорт (страна стала нетто-импортером электричества). Причиной тому стала остановка нескольких атомных электростанций на техническое обслуживание. Их постепенное введение в эксплуатацию позволило преодолеть зависимость от импорта. Таким образом, в списке стран-экспортеров электричества в ЕС Франция оттеснила Швецию на второе место.

В настоящее время в эксплуатации находится половина французского ядерного парка. Этого достаточно, чтобы удовлетворить низкие потребности в электроэнергии летнего периода. Однако для возвращения к уровню 2021 года, до остановки ряда реакторов из-за коррозии, необходимо увеличить объемы производства еще на 10–15%.

В конце июля из 16 реакторов, чувствительных к так называемой проблеме «стрессовой коррозии», 11 были отремонтированы, а два других находились в ремонте.

Италия и Великобритания являются крупнейшими импортерами французской электроэнергии. Согласно отчету EnAppSys, чистый экспорт в соседние европейские страны составил за первые шесть месяцев года 17,6 ТВтч. Это около половины ежемесячного потребления электроэнергии в самой Франции.

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