Гибель во время ночных беспорядков во Франции: трем полицейским предъявили обвинение в применении насилия

Трем сотрудникам французского полицейского спецназа RAID предъявлены обвинения в «насилии с применением оружия» в рамках расследования уголовного дела о гибели 27-летнего Мохамеда Бендриса во время недавних городских беспорядков во Франции. О том, что спецназовцы стали обвиняемыми по делу, 10 августа сообщила прокуратура Марселя, где в ночь с 1 на 2 июля произошла трагедия. В качестве меры пресечения полицейским избран судебный надзор. Массовые беспорядки во многих городах Франции продолжались несколько ночей подряд, начиная с 27 июля, когда полицейским в ходе дорожной проверки был застрелен 17-летний Наэль М.

Травматическое ружье LBD с резиновой 40-миллиметровой пулей, применяемое французской полицией во время беспорядков на массовых акциях (Иллюстративное фото: Париж, 12 января 2019 года).

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Трем сотрудникам RAID в этот четверг судебные следователи предъявили обвинение по статье о «насилии с применением оружия, повлекшем за собой смерть», но «без намерения ее причинить». Решение следствия цитирует агентство France-Presse, напоминая, что в минувший вторник по данному уголовному делу были задержаны пятеро бойцов полицейского спецназа. Двое были отпущены на свободу тем же вечером без предъявления обвинений.

В качестве меры пресечения троим обвиняемым назначен судебный надзор с запретом определенных действий. Им запрещены контакты с гражданскими истцами по делу. Спецназовцы продолжат нести службу, но с запретом участвовать в операциях, проводимых во время общественных мероприятий или для противодействия городским беспорядкам.

В ночь с 1 на 2 июля в разгар массовых беспорядков в центре Марселя 27-летний Мохамед Бендрис погиб после падения со скутера, которым он управлял.

Как отмечает AFP, это пока единственный случай гибели человека, в причастности к которой подозревают полицейских, во время недавних массовых городских беспорядков во Франции. Эти беспорядки вспыхнули во французских городах после гибели 27 июня в парижском пригороде Нантере 17-летнего Наэля М. Он бы застрелен полицейским во время дорожной проверки автомобиля, за рулем которого находился. Массовые ночные беспорядки продолжались во Франции в течение недели.

Гибель в Марселе Мохамеда Бедриса начали расследовать как неумышленное убийство после того, как при вскрытии судмедэксперты обнаружили у него на груди следы возможного воздействия резиновой пули, применяемой полицией для стрельбы из травматического оружия LBD (lanceur de balle de défense).

Применение французскими силами правопорядка оборонительных травматических ружей LBD регулярно оказывается в центре острой полемики во Франции. Как напоминает AFP, в последние годы (в том числе, во время кризиса «желтых жилетов») были зафиксированы многочисленные случаи тяжелых увечий и как минимум одна гибель вследствие применения резиновых пуль LBD. Правозащитники считают применение такого оружия недопустимым. МВД Франции настаивает на необходимости его использования в ходе массовых беспорядков.

Согласно информации прокуратуры, трагедия произошла после того, как в центре Марселя был разграблен магазин, сообщает AFP. Записи с камер видеонаблюдения показали, что в ночь с 1 на 2 июля в тот момент, когда полицейские подразделения RAID получили информацию о грабежах в магазине Foot Locker и его подсобном помещении, Мохамед Бендрис преследовал на скутере мужчину, который убегал с места преступления с сумкой, «содержавшей товары, похищенные из магазина». Этот мужчина на допросе заявил, что водитель скутера «пытался силой отобрать у него сумку и преследовал его», вынудив бросить украденный товар.

В прокуратуре Марселя отметили, что у находившихся на месте событий спецназовцев RAID были все основания задержать обоих мужчин, поскольку собранные следствием доказательства подтверждают их участие в акте мародерства и разграбления магазина.

Мохамед Бендрис пытался скрыться от полицейских на скутере, проехав рядом с бойцами RAID по тротуару в противоположном направлении, цитирует AFP сообщение прокуратуры. «Именно в этих условиях он [Бендрис] за очень короткий промежуток времени был ранен двумя выстрелами из LBD, одна из пуль, попавшая в район грудной клетки, оказалась для него смертельной», уточнили в прокуратуре. Там также указали, что против мужчины полицейские применили и травматический боеприпас типа «bean bag», который попал в его скутер. (Патрон «bean bag» — это мешочек из ткани с мелкой дробью-утяжелителем).

Прокуратура Марселя подчеркивает, что следствию еще предстоит выяснить «законность условий» применения полицейскими этого оружия против Мохамеда Бендриса и «соразмерность их действий» уровню опасности.

Участник движения «желтых жилетов» демонстрирует 40-миллиметровый боеприпас (резиновую пулю) для полицейского травматического ружья LBD. AFP/Sameer Al-Doumy

Адвокат вдовы погибшего Арие Алими сообщил AFP, что его доверительница «удовлетворена ходом расследования», которое установило личности трех полицейских, подозреваемых в непосредственной причастности к трагедии. По словам защитника, она лишь требует переквалифицировать обвинение по статье о «предумышленном убийстве».

Обвинения трем сотрудникам спецназа RAID в Марселе были предъявлены менее чем через три недели после того, как обвиняемыми по делу, связанному с применением насилия, в этом же городе стали четыре полицейских из бригады по борьбе с преступностью (BAC). Их подозревают в жестоком избиении 21-летнего Эди (Hedi) во время все тех же массовых беспорядков в Марселе в ночь с 1 на 2 июля. Перед избиением молодой человек (ресторанный работник по роду занятий) получил тяжелое ранение из полицейского травматического ружья LBD. Ему была проведена крайне серьезная черепно-мозговая операция с частичной ампутацией поврежденных тканей.

В общей сложности, напоминает AFP, служба собственной безопасности французской полиции IGPN (Генеральная инспекция национальной полиции) начала 31 расследование по фактам возможных неправомерных или непропорциональных насильственных действий правоохранителей в ходе недавних многодневных ночных беспорядков в городах Франции.

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