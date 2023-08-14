Во Франции с начала года 79 женщин убиты в результате семейного насилия. Почему эти преступления не удается искоренить?

Франция

По данным феминистских коллективов, во Франции с начала 2023 года 79 женщин были убиты в результате семейного насилия — в основном от рук мужей или сожителей, в том числе бывших. За прошлый год таких убийств было совершено 147, и их число не снижается. Почему во Франции, несмотря на усиление мер борьбы с домашним насилием, не удается искоренить такие преступления?

Реклама Читать далее

Французские феминистские организации, ведущие статистику убийств женщин в результате семейного насилия, называют такие преступления термином фемицид. Фемицид они определяют как «убийство или доведение до самоубийства женщины по причине гендера, вне зависимости от возраста и обстоятельств».

Ассоциации отмечают, что фемициды совершаются в контексте системного патриархального насилия и/или на пересечении других систем угнетения. Зачастую (хоть и не всегда) такие убийства происходят в семье. В подавляющем большинстве случаев фемициды совершают мужья или партнеры по паре (в случае, если брак не был заключен), другие мужчины-родственники или бывшие партнеры.

Активисты приводят краткую информационную сводку о каждом известном случае убийства.

Из последних зафиксированных случаев:

«20 июня в Реймсе (департамент Марна) 50-летняя Селин была убита своим сыном. Его задержали и поместили под стражу. Он был известен за агрессивность «под воздействием алкоголя»;

«24 июля в Обурдене (департамент Нор) 38-летяя женщина была убита своим сожителем, нанесшим ей множественные ножевые удары. Он был известен полиции за проявления насилия в паре»;

«3 августа в Прешак-сюр-Адур (департамент Жер) 58-летяя Сильви была сбита своим бывшим сожителем, который сел за руль, когда та пыталась убежать. Пять лет назад она нашла прибежище у друзей в процессе их расставания. Она неоднократно подавала жалобы, в июне она обратилась в полицию в связи с угрозами убийством».

Как во Франции борются с домашним насилием?

Долгие годы проблематика домашнего насилия была редкостью в медийной и политической повестке во Франции. Об убийствах в результате семейного насилия пресса нередко писала как о «преступлениях на почве страсти» («crime passionnel») или «семейных драмах».

В 2014 году коллектив журналисток, борющийся за лучшую репрезентацию женщин в медиа, призвал коллег не использовать эти словосочетания в материалах об убийствах женщин членами их семей и сожителями.

«Средства массовой информации злоупотребляют этими терминами, что способствует минимизации ответственности предполагаемых убийц вплоть до ее стирания. Страсть — это то, что мы не можем контролировать. Драма вызывает мысли о несчастном случае, а не о насилии. Всякий раз, когда журналисты(ки) используют эти термины, они приводят аргументы убийц», — говорилось в коллективном призыве, опубликованном в газете Libération.

Первая общенациональная информационная кампания по борьбе с домашним насилием была проведена во Франции только в 1989 году. В 1990 году суд впервые признал преступление изнасилования в браке. Затем наказания за домашнее насилие были ужесточены.

В 2010 году во Франции суды начали выдавать охранные ордера, запрещающие насильнику входить в контакт со своей жертвой. В 2014 году законом была введена так называемая «тревожная кнопка» — телефон для экстренной связи с полицией в случае опасности, хотя долго использование таких телефонов на деле оставалось редкостью.

→Семейное насилие во Франции: 30 лет борьбы

В последние годы тема насилия в отношении женщин стала одной из самых значимых и громких в общественной дискуссии и медиа. В 2017 году президент Эмманюэлья Макрон назвал гендерное равенство важнейшей задачей своего президентского срока.

Осенью 2019 года французское правительство после трех месяцев консультаций с членами профильных ассоциаций, чиновниками и жертвами объявило о полусотне новых мер для борьбы с домашним насилием.

Среди наиболее нашумевших стала раздача тысяч телефонов с «тревожной кнопкой», а также систематическое применение электронных браслетов, которые позволяют контролировать исполнение судебного решения о запрете насильнику приближаться к жертве.

К концу 2022 года, по данным правительства, было выделено порядка 4000 таких «тревожных кнопок», а также активизировано около тысячи электронных браслетов.

Десятки тысячи полицейских и жандармов прошли дополнительное обучение по работе с жертвами домашнего насилия.

За пять лет на 97% увеличилось число мест временного размещения жертв домашнего насилия, которые вынуждены покинуть свои дома — до более чем 11 тысяч в 2023 году. В рамках борьбы с рецидивами за 2020—2021 гг. открылись 30 центров для работы с авторами насилия.

Было внесено важное изменение: медикам разрешили отступать от принципа врачебной тайны и обращаться в полицию в случае экстренной и непосредственной угрозы для жизни и здоровья жертвы насилия — даже без согласия пациента. А подавать жалобы стало возможно прямо в больницах при обращении с травмами от побоев.

В 2020 году был устранен юридический пробел: в уголовную статью о моральном харрасменте в паре в качестве отягчающего обстоятельства были внесены случаи, когда психологическое насилие приводит к суициду или попытке свести счеты с жизнью. В таком случае автору насилия может грозить до 10 лет тюрьмы. С 2010 года преследование супруга или партнера в паре, наносящее ущерб здоровью, наказывается во Франции сроком заключения от 3 до 5 лет (ст. 222-33-2-1 УК).

Французское правительство в отчете о проведенной работы за три года в 2022 году перечисляет десятки других уже внедренных мер: во всех школах распространили единый документ для сообщения о случаях семейного насилия, горячая телефонная линия 3919 для жертв домашнего насилия стала круглосуточной, увеличился штат социальных работников для повышения осведомленности полицейских и жандармов в проблематике семейного насилия, систематическая стали приостанавливать родительские права в случае убийства партнера и др.

Весной 2023 года правительство представило межведомственный план по достижению гендерного равенства на 2023–2027 годы. Он предусматривает в том числе «план нового старта» по помощи женщинам в уходе от агрессора и начале новой жизни. Речь идет о финансовой и психологической поддержке, помощи устройстве на работу, уходе за детьми и прочее.

Почему убийства женщин их сожителями не удается искоренить?

В среднем ежегодно (за период с 2011 по 2018 годы) 213 тысяч женщин во Франции становились жертвами физического или сексуализированного насилия со стороны сожителей или бывших партнеров.

Число поданных жалоб в связи с домашним насилием в последние годы во Франции росло — к 2021 году оно практически удвоилось по сравнению с 2016-м. Власти объясняют это общим контекстом, когда об этой проблеме стали много и открыто говорить, а также улучшением условий приема потерпевших в полиции и жандармерии.

По данным феминистской ассоциации Nous Toutes, в 2022 году 147 женщин стали жертвами феминицидов. Число таких убийств из года в год не снижается. В 2021 году было зафиксировано 113 убийств, в 2020 году — 102, в 2019 году — 153, в 2018 году — 123, в 2017 году — 143.

Почему правоохранительной системе не удается предупреждать эти преступления, несмотря на усиленные меры по борьбе с семейным насилием?

Многие эксперты и представители системы юстиции говорят о нехватке средств: кадров, финансирования, а также материального обеспечения. Некоторые отмечают нехватку «тревожных телефонов» и электронных браслетов с учетом количества поданных жалоб. Другие отмечают проблемы с координацией между разными профильными службами.

Многие во Франции говорят о необходимости смены общего подхода в борьбе с домашним насилием и полноценном переходе к «культуре защиты» вместо реакции уже по факту совершенного преступления.

Жертвы домашнего насилия зачастую не решаются уйти от своих агрессоров, еще реже — обратиться в полицию. Но, как видно их хроник случаев убийств, нередко бывает и так, что мужья или бывшие мужья убивают женщин после неоднократных жалоб в правоохранительные органы, и именно после подачи жалоб женщины оказываются в особо уязвимом положении без должной защиты.

К примеру, 21 июля этого года Хаджира, мать двоих детей, была убита своим мужем. За три месяца до этого она подала на жалобу на мужа в полицию. В ожидании судебного приговора Хаджира попросила об охранном ордере, который запрещает авторам насилия приближаться к жертвам. Однако суд отказал ей в этой просьбе, посчитав, что «ничто не доказывает существование реальной опасности» для женщины.

Адвокат Изабель Стейер, специализирующаяся на делах о семейном насилии, в комментарии RFI указывает, что именно после подачи жалобы женщины нуждаются в особой защите. «В этот момент им грозит убийство, и в этот момент они не защищены. Их нужно систематически защищать после подачи жалобы», — подчеркивает адвокат. По ее словам, во всех без исключения случаях после подачи жалобы и перед вынесением приговора авторов насилия (если они остаются на свободе в этот период) необходимо контролировать с помощью электронных браслетов, чтобы не допускать их приближения к жертвам.

Ряд феминистских ассоциаций выступают также за то, чтобы отцы-насильники лишались родительских прав. Сейчас, даже в случае их заключения в тюрьму в связи с тяжкими преступлениями против членов своей семьи, авторы насилия могут сохранять родительские права, что обязывает жертву (или жертв) поддерживать с ними контакт.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться