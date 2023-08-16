«Плантариум»: в Гасконских Ландах проходит фестиваль музыки растений

Международный фестиваль в старинном замке Гожак в Гасконских Ландах предлагает посетителям незабываемый опыт музыкального искусства, возникшего благодаря науке и экологии. До 17 августа 2023 года программа предлагает «ботанические» концерты, конференции и мастер-классы.

Реклама Читать далее

Главное действующее лицо фестиваля — Жан Тоби (Jean Thoby), ботаник и пейзажист замка Гожак (Gaujacq) на юго-западе Франции, построенного при Людовике XIV и занесенного сегодня в списки памятников истории и архитектуры. Ботанический сад на территории замка, настоящая лаборатория растений, стал в 1986 году государственным заповедником. Там представлены 3000 видов растений. Сад носит название «Плантариум» и специализируется на акклиматизации и гибридизации.

Как указано на сайте газеты Sud Ouest, «Плантариум» давно славится своими камелиями: более 2000 сортов, в том числе два «материнских» куста белой камелии, заказанных некогда Габриэль Шанель. Парфюмерный дом Chanel начал в 1998 году официальное партнерство с Жаном Тоби, в частности для производства драгоценной Camellia Japonica Alba Piena, цветы которой собирают вручную. Газета Sud Ouest называет Жана Тоби «страстным любителем» растений, буквально «растительным мономаньяком», «лидером в своей отрасли, признанным экспертом». Сам же он называет себя музиньеристом, складывая вместе понятия музыкант и пепиньерист-садовник.

Фестиваль музыки растений: звучание цветов камелии

FranceInfo рассказывает, как во время фестиваля Жан Тоби готовит к концерту свой растительный «хор» — орошает и устанавливает на корни, бутоны и листья сверхчувствительные датчики. И как внимательно вечерами зрители слушают переложенные человеком в музыкальную гармонию электромагнитные сигналы растений.

Пейзажист-дирижер объяснил в интервью научно-популярному журналу Inexploré, что самый первый «концерт музыки растений» прошел в Париже в 2017 году. Идея родилась благодаря встрече в 2012 году коллектива «Плантариума» с группой итальянских учёных из ассоциации Solera, которые изучали электрическую активность белковых образований в растениях. Их работа шла в сотрудничестве с французскими исследователями, последователями специалиста в квантовой физике Жоэля Стернэймера (Joël Sternheimer). Еще в 80 годах этот физик определил, что частицам материи соответствует определенная частота, а значит музыкальная нота. В результате итальянские ученые из ассоциации Solera создали устройства, способное превращать такие частоты в звук.

Жан Тоби показывает звучание герани и папоротника. В парке Гожака он читает лекции об электромагнитных сигналах растений в течение всего года.

Несколько лет продолжались технические эксперименты, прежде чем стало возможным предложить «концерты растений» в разных городах Европы, а замке Гожак появился Международного фестиваля растительной музыки. Каждый год фестиваль проходит в августе и объединяет на сцене исследователей звука растений и настоящих музыкантов.

Представленное в «Плантариуме» явление начинают использовать некоторые учреждения , практикующие альтернативную медицину, так как такая музыка оказывает положительное воздействие на некоторых пациентов. Ведутся также исследования и попытки коммерциализации методов лечения сельхозкультур растительными звуками благодаря системам биодинамизации.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться