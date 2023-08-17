Олимпиада-2024: Вопрос качества воды в Сене всплыл на поверхность после обильных дождей

Париж-2024, Олимпийские игры

17 августа в Париже прошли тестовые соревнования по триатлону, по итогам которых спортсмены смогут отобраться на Олимпиаду-2024. После заплыва на 1500 м между мостами Александра III и Альма триатлеты проехали 40 км велогонки и совершили забег на 10 км по Елисейским полям. Еще 10 дней назад заплыв триатлетов по Сене был под вопросом: 6 августа из-за неудовлетворительного качества воды в Сене были отменены соревнования Кубка мира по плаванию на открытой воде. Они должны были стать чем-то вроде теста для организаторов Олимпиады-2024, планирующих провести часть состязаний по водным видам спорта в водах главной парижской артерии.

Спортсмены ныряют в реку Сена с моста Александра III на старте первого этапа тестовых соревнований по триатлону в рамках подготовки к Олимпийским играм 2024 года в Париже, четверг, 17 августа 2023 г.

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Несостоявщийся тест

В 5 часов утра 6 августа эксперты международной федерации плавания World Aquatics зафиксировали повышение уровня загрязнения в Сене до показателей, при которых проведение заплывов невозможно. «Качество воды остается ниже приемлемых стандартов для защиты здоровья спортсменов», — постановили в федерации. Запланированные на тот же день тестовые соревнования по плаванию на открытой воде были отменены.

Отмена соревнований — неудача для организаторов парижской Олимпиады-2024, которые надеялись использовать заплыв Кубка мира по плаванию на открытой воде для отработки своих планов: олимпийские соревнования 2024 года будут идентичны тем, что планировались 6 августа — заплыв на 10 км между мостом Александра III и мостом Альма.

В World Aquatics выразили надежду, что «будущая инфраструктура значительно улучшит качество воды в Сене в период до Олимпийских игр в следующем году», но призвали извлечь уроки из отмны кубковых заплывов. «Исходя из опыта этих выходных, очевидно, что в будущем необходимо будет сотрудничать с организаторами ОИ-2024 и местными властями, чтобы обеспечить наличие плана действий в чрезвычайных ситуациях», — отметили в федерации.

Неудачей отмена соревнований стала и для мэрии Парижа, которая представляет возможность плавать в Сене одним из ключевых элементов олимпийского наследия. Отмечается, что на очистку вод на трех отрезках Сены уже было потрачено почти 1,4 млрд евро, при этом еще не все бассейны, предназначенные для сбора сточных речных вод, были поставлены. В начале июля власти отчитались о том, что около 92% проб воды, сделанных с 1 июня, были «хорошими» или даже «отличными», однако сильные дожди, обрушившиеся на Париж в последние недели привели к росту концентрации бактерий кишечной палочки в Сене.

Вид на Сену с высоты птичьего полета REUTERS - BENOIT TESSIER

Мечты о купании

По данным архивов, купание в Сене вошло в моду в середине XVII века, центром притяжения любителей плавания на открытой воде тогда стала набережная Сюлли.

В 1801 году на баржах на Сене был организован бассейн Делиньи, названный так в честь одного из первых спасателей, дававших уроки плавания на набережных VII округа. Вода в бассейн подавалась из Сены. К концу XIX века таких плавучих бассейнов было уже около двадцати. Затем в разных районах Парижа постепенно стали строить крытые бассейны и количество речных бассейнов сократилось. Бассейн Делиньи просуществовал до 1993 года.

В 1913 году на Сене даже проводился чемпионат Франции по прыжкам в воду. Но в 1923 году купание в реке было запрещено под угрозой штрафа. Такое решение было вызвано судоходной активностью и стремительно ухудшающимся качеством воды.

Бассейн Делиньи, 1924 © BNF

Оргкомитет парижской Олимпиады — не первый, кто обещает сделать воды Сены пригодными для плавания. В 1900 году во время Международной выставки в Париже на Сене проводились соревнования по плаванию, но в 1923 на купание в главной реке французской столицы был введен запрет. Такое решение было вызвано судоходной активностью и стремительно ухудшающимся качеством воды.

В 1988 году сделать Сену пригодной для купания пообещал переизбиравшийся тогда на пост мэра Парижа Жак Ширак. Выборы Ширак выиграл и в 1990 году вернулся к своим электоральным обещаниям. «Через три года я пойду купаться в Сене», — заявлял Ширак в телестудии. Искупаться в главной артерии Парижа ему так и не удалось, а предвыборное обещание осталось не исполненным.

В конце 2000-х годов разрешение на купание в Сене в исключительном порядке получили триатлеты, но в 2013 году это разрешение отозвали из-за роста «фекального загрязнения» вод и количества бактерий, вызывающих гастроэнтерит, инфекции мочевыводящих путей, менингит и септицемию.

Спортсмены ныряют в реку Сена с моста Александра III на старте первого этапа тестовых соревнований по триатлону в рамках подготовки к Олимпийским играм 2024 года в Париже, четверг, 17 августа 2023 г. AP - Michel Euler

По новой — предолимпийской — инициативе оргкомитета Олимпийских игр-2024 и мэра французской столицы Анн Идальго, в Париже должны появиться три зоны для купания: напротив острова Сен-Луи в центре города, у набережной Гренель в XV округе и в Берси в XII округе.

Пока в летние месяцы парижане могут купаться в бассейне парка Ла Виллет, в канале и в плавучем бассейне «Жозефина Бейкер», который был введен в эксплуатацию в 2006 году.

Мнение эпидемиолога

Эрик Д'Ортенцио, эпидемиолог и научный сотрудник Национального института здоровья и медицинских исследований (INSERM), в эфире RFI на французском отмечает, что не следует забывать о рисках, связанных с загрязнением вод Сены:

Наиболее распространены инфекционные риски, связанные с бактериями или вирусами, которые вызывают гастроэнтерит. Кроме того, существует еще такое заболевание, как лептоспироз. Оно связано с бактерией, содержащейся в моче грызунов или скота. Симптомами этого заболевания являются лихорадка, мышечные боли и, в наиболее запущенных случаях, желтуха. Если не начать лечение вовремя, то при недостаточно быстром применении антибиотика могут возникнуть серьезные формы инфекции. Кроме того, заразиться можно не только при попадании воды через рот, но и через небольшие ранки на коже, куда могут проникнуть бактерии.

Огромный резервуар

В Париже качество воды в Сене с 1920-х годов начало ухудшаться, в первую очередь, из-за промышленных стоков, расположенных выше по течению, и дренажной инфраструктуры. Она предполагает, что в обычное время использованная вода не попадает в реку, а направляется в очистные сооружения на окраинах, но во время сильных дождей образуются излишки сточных вод, которые сливаются в саму Сену.

Проект очистки воды стоимостью 1,4 млрд евро предполагает строительство огромного резервуара глубиной 34 метров и шириной 50 метров. В него будут сливаться излишки стоков в период дождей. Там они будут храниться в течение нескольких дней, а затем перенаправляться в очистные сооружения.

Для того, чтобы сделать купание в Сене безопасным, организаторы паприжской Олимпиады должны снизить загрязнения на 75%. Как объясняли в департаменте, отвечающем за качество воды в парижском регионе, для этого были подготовлены станции для химической очистки, либо очистки с помощью ультрафиолетового излучения, уничтожающего энтерококки и бактерии кишечной палочки.

Еще одной задачей для водоотчистителей стало подключение к центральному водоснабжению около 30 тысяч домохозяйств: до сих пор вода из таких домов сбрасывалась непосредственно в Сену или Марну. Аналогичным образом обстоят дела и с жителями барж, стоящих на причале вдоль берегов Сены.

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