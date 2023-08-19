В Пиренеях погиб бывший глава французского генштаба, курировавший реставрацию собора Парижской Богоматери

Бывший начальник генерального штаба вооруженных сил Франции, куратор восстановления собора Парижской Богоматери Жан-Луи Жоржелен погиб в Пиренеях, сообщили в местных прокуратуре и жандармерии.

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В прокуратуре города Фуа (департамент Арьеж) сообщили агентству France-Presse, что взвод высокогорной жандармерии обнаружил на склоне вершины Мон-Валье труп мужчины, в котором опознали генерала Жоржелена.

Представитель прокуратуры отметил, что несчастный случай рассматривается в качестве основной версии случившегося. France Télévisions со ссылкой на жандармерию сообщает, что генерал погиб в результате падения.

Сигнал тревоги в жандармерию подал вечером 18 августа представитель высокогорной базы Les Estagnous, сообщивший, что турист не вернулся из похода. По предварительным данным расследования, генерал Жоржелен отправился в горный поход в одиночку.

В августе Жан-Луи Жоржелену должно было исполниться 75 лет.

Жан-Луи Жоржелен — французский пятизведный генерал, выпускник военной школы Сен-Сир. Был назначен начальником генерального штаба французских вооруженных сил в 2006 году, переведен в резерв в 2010 году. С 2010 по 2016 год занимал должность Великого канцлера ордена Почетного легиона.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил Жан-Луи Жоржелена куратором реставрации собора Парижской Богоматери после пожара, счучившегося в апреле 2019 года.

«Со смертью генерала Жан-Луи Жоржелена нация теряет одного из своих великих солдат. Франция — одного своих великих служителей. Собор Парижской Богоматери — главного созидателя своего возрождения», — написал Эмманюэль Макрон.

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорю подчеркнул, что Жан-Луи Жоржелен посвятил всю свою жизнь служению Франции.

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