В Париже в годовщину отравления Навального прошла демонстрация под лозунгом «Путин — убийца»

В Париже, как и в других городах по всему миру, в воскресенье, в третью годовщину отравления Алексея Навального, состоялась демонстрация под лозунгом «Путин — убийца».

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Парижская демонстранция, приуроченная к годовщине отравления Алексея Навального, прошла от площади Республики до площади Бастилии по бульвару Бомарше.

Многие участники акции пришли с бело-сине-белыми флагами, ставшими символом антивоенной российской оппозиции, а также с флагами Украины. В акции приняли участие около сотни человек. Соорганизатором выступила французская ассоциация в защиту прав человека и свобод в России Russie-Libertés.

Манифестанты выкрикивали слоганы: «Путин — убийца», «Победу Украине», «Россияне — за Украину», «Вывод войск», «Свободу Навальному».

Среди участников парижской акции был известный российский правозащитник, ныне политэмигрант Лев Пономарев. Обращаясь к собравшимся, он отметил, что в российской истории 20 августа — это не только день отравления Навального, но и дата, связанная с путчем 1991 года.

Проводя параллель между событиями 32-летней давности и сегодняшним днем, Лев Пономарев призвал российскую оппозицию к объединению.

Лев Пономарев: «Тогда (в 1991 году) абсолютно все демократические организации объединились и поддерживали Ельцина. Не потому что „вождь приказывал“, ничего подобного. Все понимали, что только с Ельциным мы можем победить. Так же и здесь. Я обращаюсь к демократическим лидерам, в том числе к ФБК: надо дружить со всеми, надо вести политику объединения всех демократических сил. Очевидно, что популярный кандидат в президенты у нас есть только один — Навальный. Он заметно превосходит всех остальных. Надо объединяться всем демократам, забыть о мелких уколах, каких-то амбициях. Только тогда в России будет демократия, а Навальный сможет стать президентом».

Правозащитник Лев Пономарев выступает на акции, приуроченной к годовщине отравления Алексея Навального в Париже, 20 августа 2023 г. © Ксения Гулиа/RFI

В комментарии RFI Лев Пономарев подчеркнул, что, несмотря на полтора года полномасштабной войны, западные страны до сих пор не зайдействовали все возможные рычаги давления на путинский режим. Он вместе с соратниками выступает за расширение санкций против российского чиновничества.

Лев Пономарев: «Запад очень медлит, а те рычаги давления, которые уже задействованы, — за ними не следят. Бесконечные разговоры о санкциях, а на деле они не работают. Классический пример: жена заместителя российского военного министра отдыхает здесь во Франции — как это могли допустить? Я и мои коллеги по Сахаровскому движению агитируем за применение так называемых военно-полевых санкций. (...) Суть этих санкций в том, что все российские чиновники, начиная с какого-то ранга, должны быть все подвергнуты санкциям. Им должен быть запрещен въезд и финансовые операции по крайней мере в странах НАТО. Это десятки тысяч человек. Они поддерживают террористический режим, они фактически воюют. Проект этого документа мы представили на брюссельской конференции. Он попал в документы брюссельской конференции — но ничего не происходит».

В парижской демонстрации принял участие также историк, секретарь французской ассоциации «За Украину, за их и нашу свободу» Пьер Реман (Pierre Raiman). Ассоциация была создана в марте прошлого года коллективом из 130 французских университетских профессоров и исследователей. Организация в частности борется за освобождение депортированных в Россию украинских детей и обращалась в связи с этим в бюро прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

В комментарии RFI Пьер Реман подчеркнул, что вопросы российского вторжения в Украину и политзаключенных в России — связаны между собой, и выразил сожалению в связи с тем, что тема российских политзаключенных в Европе нередко затушевывается в политике и в медиа.

Пьер Реман: «Нужно, чтобы европейские, западные политики систематически публично упоминали о российских диссидентах при каждом подходящем случае. Они этого не делают, хоть иногда и выпускают соответствующие коммюнике. Почему это важно и почему этот вопрос связан с войной? Потому что в действительности нет никакой возможности, что война остановится, пока путинский режим у власти. Война в этом случае может быть заморожена, но не прекращена. Если путинский режим падет, единственный режим, который может положить конец войне, добиться снятия санкций и так далее — это режим, когда у власти будут российские диссиденты. Я думаю, что это должно быть правительство, при котором гарантирована свобода слова. Нет других возможностей. Поэтому я думаю, что два этих вопроса неразрывно связаны».

В конце июля команда Навального анонсировала международную акцию «Путин — убийца», призвав всех, кто «живет в безопасных странах», выходить на митинги 20 августа. «Страх, насилие, убийства — на этом путинская власть держится уже больше 20 лет. Первыми жертвами стали те, кто сопротивлялся ему в России, кто боролся за свободное будущее нашей страны. Теперь Путин развязал страшную и самую бессмысленную в XXI веке войну с соседней страной, на которой каждый день гибнут сотни и тысячи человек», — говорилось в анонсе.

Согласно сайту акции, митинги и демонстрации были запланированы в более трех десятках странах. Во Франции, помимо Парижа, городами проведения акций значатся Лион, Марсель, Бордо, Ницца, Страсбург, Реймс и Перпиньян.

По данным российских СМИ, одиночные пикеты против вторжения в Украину и в поддержку Навального прошли и в нескольких российских городах, в частности в Москве и Санкт-Петербурге. Сообщается о задержаниях.

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