Новая волна жары во Франции может стать сильнейшей за всю историю наблюдений

Во Францию пришла новая волна жары, которая, по словам метеорологов, вероятно, станет самой сильной за всю историю наблюдений в стране. Со вторника, 22 августа, в четырех департаментах будет объявлен красный уровень погодной опасности, еще в 49 – оранжевый. Ожидается, что температура воздуха поднимется до 42°C в тени.

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Францию накрыла очередная волна жары – самая сильная этим летом и, вероятно, сильнейшая за всю историю наблюдений.

Со вторника, 22 августа, национальная метеорологическая служба Météo-France объявит в четырех департаментах – Рона, Дром, Ардеш и Верхняя Луара – красный, самый высокий, уровень погодной опасности. Еще в 49-ти он будет оранжевым.

В понедельник, 21 августа, оранжевый уровень погодной опасности был зарегистрирован в 50 из 96 департаментов материковой Франции.

Министерство внутренних дел порекомендовало «отказаться от любой физической активности», максимально много времени оставаться в прохладных помещениях или в помещениях с кондиционером и «регулярно охлаждаться».

Определенная прохлада с температурой ниже 30°C пока сохраняется на cевере. На северо-западе, в Бретани, столбики термометров также не поднялись выше 25°C. В остальных частях страны – держится жара с температурой выше 34°C.

Больше всего страдает юго-восток Франции, в особенности регионы Овернь-Рона-Альпы и Окситания.

Во второй половине дня в понедельник температура воздуха в ряде мест в долине Роны поднялась до 41°C. Синоптики ожидают, что пик жары на юго-востоке Франции наступит во вторник и в среду, а на юго-западе – в среду и в четверг.

«Вероятно, будут побиты некоторые абсолютные рекорды, в частности во вторник в долине Роны, где ожидается от 40 до 42°C», – предупредила Météo-France. В метеорологической службе добавили, что такая «интенсивная и продолжительная» жара впервые в истории приходит в настолько поздний период лета.

Отдыхающие купаются в море в Биаррице, на юго-западе Франции. 9 августа 2023. AP - Bob Edme

Волна жары не пощадила и самую высокую гору Альпов: температура падает ниже 0°C лишь на высоте 5000 метров, в то время как высота Монблана – 4810 метров. Это означает, что снег и ледники на вершине горы тают.

🏔🟥 La #canicule a aussi des conséquences plus haut en altitude avec un isotherme 0°C qui dépasse 5000 mètres. Autrement dit, au sommet du Mont Blanc, le thermomètre est positif et donc #neige & glaciers peuvent fondre ! pic.twitter.com/R7qxf2L3FF — Anthony Grillon 🌪 (@AnthoGrillon) August 21, 2023

По словам синоптиков, причиной новой волны жары стал так называемый тепловой купол, при котором над центром и югом Франции образовалась область высокого давления, которая как бы блокирует жару внизу. Другая причина – глобальное потепление. Из-за него волна жары смогла образоваться так поздно в августе, отметили во Французской национальной метеорологической службе.

Столбики термометров пойдут на снижение не раньше четверга или даже пятницы, подчеркивают в Météo-France.

Самая сильная волна жары в истории

Волна жары, накрывшая Францию на этой неделе может стать самой сильной в истории, заявил в понедельник министр здравоохранения Орельян Руссо.

«Температура может достичь уровня, которого еще никогда не было ранее во Франции, поэтому мы очень обеспокоены, – отметил он в интервью BFM TV. – Особенно важно то, как долго продлится этот эпизод, ведь температура понизится только в четверг или пятницу. Человеческий организм подвергается испытаниям».

Опасность пожаров

Рекордно высокая температура воздуха становится причиной лесных пожаров.

Один из них начался в воскресенье в коммуне Шанус, которая находится в департаменте Верхние Альпы на юго-востоке Франции. Утром в понедельник он еще не был локализован.

#Renfort



🔥 Engagement d’une colonne des #Pompiers04 en renfort dans le département des Hautes-Alpes afin de prêter main forte à nos collègues du #SDIS05 suite à un départ de feu de forêt et d’espace naturel.



Bon courage à nos 4️⃣8️⃣ #Pompiers04 !



📸 SDIS 05 pic.twitter.com/TPK9YyeiiG — Pompiers 04 (@Pompiers04) August 20, 2023

Огонь прошел более ста гектаров. В коммуне были мобилизованы 260 пожарных, пять самолетов, один вертолет и около 40 пожарных автомобилей.

Местные власти опасаются, что жара станет причиной появления новых очагов пламени.

Лето 2022-го также было рекордно жарким

Прошлое лето было во Франции особенно жарким: согласно подсчетам Météo-France, средняя температура воздуха в период с начала июня до конца августа на 2,3°C превышала сезонную норму.

До этого похожий уровень температур был зафиксирован только летом 2003 года – тогда средняя температура составила 2,7°C. Таким образом лето 2022-го стало вторым по уровню жары за всю историю наблюдений, которые начались в 1900 году.

Метеорологи насчитали летом 2022-го три волны жары – 33 дня, что стало абсолютным рекордом. Тогда из-за высоких температур умерли 4807 человек.

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