Во Франции не утихает полемика из-за заявлений Саркози. Посол Украины обвинил его в связях с Москвой

Во Франции уже неделю не утихает скандал из-за высказываний бывшего президента Николя Саркози. Политик в интервью Le Figaro выступил за «нейтральную» Украину вне НАТО и Евросоюза, назвал ее «мостом» между Россией и Европой и посчитал «иллюзорным» пересмотр вопроса о статусе Крыма. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко обвинил экс-главу государства в участии в «синхронизированной коммуникативной операции» Кремля.

Президент РФ Владимир Путин с уже бывшим на тот момент президентом Франции Николя Саркози в ходе их встрече в Ново-Огареве, 29 октября 2015 г.

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«Не удивлюсь, если украинский генпрокурор заинтересуется высказываниями и проверит их на состав преступления», — сказал Владимир Омельченко в интервью Ouest-France. Дипломат отметил, что Николя Саркози не отказался от активной роли на французской политической сцене, а высказывания, похожие на слова Николя Саркози, все чаще слышны в Европе.

«Более того, предположения о том, что признанные международные границы могут быть изменены, могут иметь эффект бумеранга не только в Украине», — отметил Омельченко.

Ouest-France отмечает, что предложили Николя Саркози ответить на слова дипломата. «Я займусь этим позже», — заявил политик журналистам.

В том же интервью представитель Украины во Франции приветствовал решение поставить Киеву самолеты F-16 и напомнил о похищении украинских детей Москвой.

Ранее слова Николя Саркози раскритиковали во французских политических кругах. Депутат Жюльен Байу назвал Николя Саркози «агентом российского влияния».

«Россия дает поручения Саркози. В 2019-м году он подписал контракт на три миллиона евро со страховой компанией, близкой к Кремлю», — напомнил политик в эфире телеканала LCI.

Речь идет о контракте бывшего президента с «РЕСО-Гарантия», проверку которого с лета 2020-го года ведет французская прокуратура. Речь идет о предоставлении «консалтинговых услуг» фирме. Издание Mediapart отмечало, что полмиллиона евро Саркози уже получил в начале 2020-го года на счет в швейцарском банке.

Прокомментировать мнение Саркози пришлось и президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

«Я хочу еще раз сказать здесь, перед вами, рядом с вами, очень четко: Франция не признает ни аннексию Россией украинских территорий, ни результаты фиктивных выборов, которые были организованы», — объявил Макрон в заранее записанном сообщении на саммите «Крымской платформы».

22 августа Николя Саркози все же ответил на полемику, вызванную его словами. «Одна из проблем наших демократий в том, что обсуждение стало невозможно без оскорблений», — отметил политик, подписывая свою книгу в коммуне Ла Боль на западе Франции. «У каждого может быть свое мнение, и я не считаю, что только мое мнение интересно».

Подробно о скандале, который вызвали слова Николя Саркози, читайте в материале RFI.

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