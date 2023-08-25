Николя Саркози и «деньги Каддафи»: экс-президент Франции предстанет перед судом по «ливийскому делу»

Уголовное дело о финансировании избирательной кампании Николя Саркози 2007 года режимом ливийского диктатора Муаммара Каддафи передано в суд. Об этом в пятницу, 25 августа, объявила Национальная финансовая прокуратура Франции (PNF), поставив точку в десятилетнем расследовании. Накануне постановление о передаче дела в суд подписали судебные следователи. Процесс предварительно намечен на начало 2025 года. Саркози, осужденный уже по двум делам коррупционного характера и оспоривший эти приговоры, заявляет о своей полной невиновности в «ливийском деле», по которому он предстанет перед судом наряду с 12 другими фигурантами, в том числе бывшими министрами Клодом Геаном, Брисом Ортефё и Эриком Вёртом.

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Еще 11 мая во Франции стало известно о завершении расследования уголовного дела о финансировании режимом ливийского диктатора Муаммара Каддафи избирательной кампании Николя Саркози 2007 года. Кампании, приведшей политика на пост президента Франции (2007 – 2012). Руководившая расследованием Национальная финансовая прокуратура (PNF) высказалась за передачу дела в суд, готовясь поддержать обвинение. Последнее слово оставалось за судебными следователями, которые вели дело. По французскому закону именно они принимают окончательное решение о судьбе собранных доказательств. 24 августа две следовательницы по «ливийскому делу» подписали 557-страничное постановление о его передаче в суд.

Как сообщила прокуратура, процесс предварительно намечен на период с 6 января по 10 апреля 2025 года. Николя Саркози и 12 других обвиняемых предстанут перед 32-й палатой исправительного суда Парижа.

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По итогам непростого расследования, которое продолжалось 10 лет, следователи и прокуратура сочли убедительными доказательства существования «коррупционного сговора» между Саркози (и его окружением) и режимом Каддафи. Этот «пакт» был заключен «с целью финансирования избрания Саркози» президентом страны — в обмен «в обмен на услуги ливийскому режиму «дипломатического, экономического и юридического» характера, указано в постановлении о передаче дела в суд.

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Саркози предстанет перед уголовным судом по обвинению в «пассивной коррупции», «преступном сговоре», «незаконном финансировании избирательной кампании» и «сокрытии незаконного присвоения государственных средств» Ливии. Среди остальных 12 обвиняемых на процессе трое — ближайшие соратники экс-президента, занимавшие министерские посты в период его правления: экс-главы МВД Брис Ортефё и Клод Геан (одно время возглавлявший также президентскую администрацию Саркози) и бывший министр бюджета Эрик Вёрт.

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Ключевыми фигурантами дела также являются два бизнесмена, подозреваемые в посредничестве: это франко-ливанец Зиад Такиеддин (скрывается в Ливане от французского правосудия) и франко-алжирец Александр Джухри (экстрадирован во Францию из Великобритании в 2020 году).

Такиеддин, главный свидетель обвинения, утверждал, что в конце 2006 - начале 2007 годов передал 5 млн евро Николя Саркози, занимавшему тогда пост главы МВД, и руководителю его министерского кабинета Клоду Геану (в ходе следствия он отказался от своих показаний, но затемвновь их подтвердил).

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Расследование дела было начато в апреле 2013 года на основании: обвинений в адрес Саркози, выдвинутых высокопоставленными руководителями ливийского режима еще в 2011 году; показаний Такиеддина; а также документа, опубликованного интернет-изданием Mediapart между двумя турами президентских выборов 2012 года, которые Саркози проиграл. О передаче денег на кампанию Саркози свидетельствовали, в том числе, экс-глава ливийской военной разведки Абдалла Сенуси (двоюродный брат Каддафи), экс-глава администрации ливийского правителя Башир Салех и экс-министр нефтяной промышленности Шукри Ганем. Документ, опубликованный Mediapart, — это записка главы ливийской внешней разведки Мусы Кусы о его «принципиальном согласии» на «поддержку избирательной кампании» Саркози «суммой в объеме 50 миллионов евро».

68-летний бывший президент Николя Саркози, только что выпустивший во Франции книгу мемуаров и вызвавший скандал своими заявлениями о войне РФ против Украины, отказался комментировать журналистам свой новый грядущий уголовный процесс. В минувшую среду в телевизионном интервью он снова повторял, что ему «не в чем себя упрекать» — на фоне многочисленных подозрений и обвинений в коррупции.

По двум уголовным делам в отношении Николя Саркози во Франции уже вынесены обвинительные приговоры.

Николя Саркози на презентации книги своих мемуаров 25 августа 2023. AFP - CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Во-первых, это так называемое «дело о прослушках». Признанный виновным в коррупции и торговле влиянием, Саркози — «благодаря» этому делу — стал первым экс-президентом в истории Пятой Республики, приговоренным к реальному сроку лишения свободы (до него Жак Ширак получил условный срок по делу о создании фиктивных мест в мэрии Парижа). По «делу о прослушках» весной 2021 года Саркози приговорили к одному году реального лишения свободы (и двум годам условно). Этот приговор суда первой инстанции был подтвержден в мае этого года в Апелляционном суде Парижа. Экс-президент обжаловал приговор в последней инстанции — Кассационном суде.

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Во-вторых, к году лишения свободы Саркози приговорили осенью 2021 года по «делу Bygmalion». Политика признали виновным в незаконном финансировании президентской кампании 2012 года (Саркози тогда не переизбрали на второй срок, а выборы выиграл Франсуа Олланд). Речь в деле шла о мошенничестве с финансовой отчетностью кампании и создании незаконных схем, которые позволили потратить на предвыборные мероприятия намного больше, чем разрешено законом. Приговор по «делу Bygmalion» не вступил в силу, так как Саркози обжаловал его в апелляционном суде.

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