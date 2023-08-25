Символы сопротивления и борьбы: как в Париже отметили День Независимости Украины

Национальный праздник Украины — День Независимости — 24 августа отмечали не только в самой воюющей стране, но и по всему миру. В столице Франции свидетельством солидарности с Украиной, уже полтора года противостоящей агрессии РФ стала целая серия общественных и официальных мероприятий. В этот день во французской столице находился мэр Киева Виталий Кличко, который участвовал в открытии Киевского сквера, а также выступил вместе парижской коллегой Анн Идальго на митинге, прошедшем на площади Трокадеро, на эспланаде Прав человека.

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Утром 24 августа в центре Парижа, возле выставочного малого дворца «Пети-Пале» (Petit Palais) вблизи Елисейских полей, прошла церемония открытия Киевского сада — Jardin de Kiev. Этот сквер торжественно открыли мэры двух столиц — Виталий Кличко и Анн Идальго. Увековечить солидарность Парижа и Киева в топонимике французской столицы градоначальники договорились еще в апреле.

Мэры Киева и Парижа Виталий Кличко и Анн Идальго на открытии Киевского сада во французской столице. 24/08/2023. © RFI

Мэр Парижа Анн Идальго трижды побывала в Украине за полтора года полномасштабной войны: сперва в апреле 2022 года и дважды — в этом году, в феврале и апреле. В своей речи на открытии парижского Киевского сада она упомянула о символизме этих августовских дней для двух стран. Если 24 августа Украина отмечает свой национальный праздник, то 25 числа Франция празднует день освобождения Парижа от нацистской оккупации в 1944 году.

Париж — город сопротивления. Париж знает, что такое оккупация. Символ Парижа — это борьба за свободный демократический мир, в котором мы можем самостоятельно решать свою судьбу. Ценности Парижа — это живой язык, то, что мы проживаем каждый день. Когда парижане узнали об агрессии против Украины, то почувствовали спонтанную солидарность. Парижане хотят быть на стороне украинцев. Анн Идальго

О символическом значении события сказал в своей речи и мэр Киева Виталий Кличко.

Открытие Киевского сада в «городе света» – символ поддержки французским народом борьбы украинцев за свою свободу. И очень символично, что сегодняшнее мероприятие проходит в самый важный день в нашей истории — в День Независимости. И этот сад, благодаря своему названию, станет частичкой Киева и Украины здесь, во Франции. Я уверен, что после войны тысячи парижан захотят посетить наш красивый город Киев. И мы будем очень рады встретить наших друзей-парижан. Виталий Кличко

Киевский мэр также отметил, что украинцы, противостоящие российской агрессии, ведут борьбу «за общие европейские ценности – свободу, равенство и верховенство права». Кличко написал, что на церемонии пообщался с соотечественниками, находящимися во Франции в статусе временных беженцев, а также с украинскими военными, проходящими тут реабилитацию после ранений. Украинская редакция RFI уточнила, что на церемонии присутствовали бойцы 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.

Парижское шествие в День Независимости Украины

Порядка полутора тысяч человек 24 августа приняли участие в шествии от площади Бретей до Трокадеро. 260-метровый флаг Украины участники манифестации пронесли по улицам левого берега Сены, мимо Марсова поля и Эйфелевой башни — на правый берег, где на эспланаде Прав человека, расположенной между двумя крыльями дворца Шайо состоялся митинг по случаю Дня Независимости Украины.

Марш сопровождался автопробегом.

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На митинге возле площади Трокадеро выступили посол Украины во Франции Вадим Омельченко, а также известные украинские певцы братья Яремчуки.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко с женой и дочерью. День Независимости Украины. Трокадеро. Париж, 24/08/2023. © RFI

К собравшимся также обратились мэры Парижа и Киева Анн Идальго и Виталий Кличко. После того, как смолкли официальные речи, цветами флага Украины засветилась главная достопримечательность французской столиц, расположенная ровно напротив площади Трокадеро и эспланады Прав человека, где проходил митинг.

Святкування Дня Незалежності в Парижі 2023. Освітлення Ейфелевої Вежі. Анн Ідальго та Віталій Кличко © RFI

«Ровно полтора года назад Россия вторглась в Украину. В этот день 24 августа, в годовщину объявления независимости Украины, Париж свидетельствует о своей непоколебимой поддержке украинского народа, вновь зажигая на Эйфелевой башне огни цвета украинского флага», — заявила мэр французской столицы Анн Идальго.

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