Символы сопротивления и борьбы: как в Париже отметили День Независимости Украины
Национальный праздник Украины — День Независимости — 24 августа отмечали не только в самой воюющей стране, но и по всему миру. В столице Франции свидетельством солидарности с Украиной, уже полтора года противостоящей агрессии РФ стала целая серия общественных и официальных мероприятий. В этот день во французской столице находился мэр Киева Виталий Кличко, который участвовал в открытии Киевского сквера, а также выступил вместе парижской коллегой Анн Идальго на митинге, прошедшем на площади Трокадеро, на эспланаде Прав человека.
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Утром 24 августа в центре Парижа, возле выставочного малого дворца «Пети-Пале» (Petit Palais) вблизи Елисейских полей, прошла церемония открытия Киевского сада — Jardin de Kiev. Этот сквер торжественно открыли мэры двух столиц — Виталий Кличко и Анн Идальго. Увековечить солидарность Парижа и Киева в топонимике французской столицы градоначальники договорились еще в апреле.
Мэр Парижа Анн Идальго трижды побывала в Украине за полтора года полномасштабной войны: сперва в апреле 2022 года и дважды — в этом году, в феврале и апреле. В своей речи на открытии парижского Киевского сада она упомянула о символизме этих августовских дней для двух стран. Если 24 августа Украина отмечает свой национальный праздник, то 25 числа Франция празднует день освобождения Парижа от нацистской оккупации в 1944 году.
Париж — город сопротивления. Париж знает, что такое оккупация. Символ Парижа — это борьба за свободный демократический мир, в котором мы можем самостоятельно решать свою судьбу. Ценности Парижа — это живой язык, то, что мы проживаем каждый день. Когда парижане узнали об агрессии против Украины, то почувствовали спонтанную солидарность. Парижане хотят быть на стороне украинцев.
Анн Идальго
О символическом значении события сказал в своей речи и мэр Киева Виталий Кличко.
Открытие Киевского сада в «городе света» – символ поддержки французским народом борьбы украинцев за свою свободу. И очень символично, что сегодняшнее мероприятие проходит в самый важный день в нашей истории — в День Независимости. И этот сад, благодаря своему названию, станет частичкой Киева и Украины здесь, во Франции. Я уверен, что после войны тысячи парижан захотят посетить наш красивый город Киев. И мы будем очень рады встретить наших друзей-парижан.
Виталий Кличко
Киевский мэр также отметил, что украинцы, противостоящие российской агрессии, ведут борьбу «за общие европейские ценности – свободу, равенство и верховенство права». Кличко написал, что на церемонии пообщался с соотечественниками, находящимися во Франции в статусе временных беженцев, а также с украинскими военными, проходящими тут реабилитацию после ранений. Украинская редакция RFI уточнила, что на церемонии присутствовали бойцы 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.
Парижское шествие в День Независимости Украины
Порядка полутора тысяч человек 24 августа приняли участие в шествии от площади Бретей до Трокадеро. 260-метровый флаг Украины участники манифестации пронесли по улицам левого берега Сены, мимо Марсова поля и Эйфелевой башни — на правый берег, где на эспланаде Прав человека, расположенной между двумя крыльями дворца Шайо состоялся митинг по случаю Дня Независимости Украины.
Марш сопровождался автопробегом.
На митинге возле площади Трокадеро выступили посол Украины во Франции Вадим Омельченко, а также известные украинские певцы братья Яремчуки.
К собравшимся также обратились мэры Парижа и Киева Анн Идальго и Виталий Кличко. После того, как смолкли официальные речи, цветами флага Украины засветилась главная достопримечательность французской столиц, расположенная ровно напротив площади Трокадеро и эспланады Прав человека, где проходил митинг.
«Ровно полтора года назад Россия вторглась в Украину. В этот день 24 августа, в годовщину объявления независимости Украины, Париж свидетельствует о своей непоколебимой поддержке украинского народа, вновь зажигая на Эйфелевой башне огни цвета украинского флага», — заявила мэр французской столицы Анн Идальго.
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