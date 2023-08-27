В Париже убирают с улиц электросамокаты в свободном прокате. С 1 сентября они будут под запретом

C 1 сентября в Париже будут полностью запрещены сервисы аренды электросамокатов. В эти дни операторы убирают их с улиц французской столицы.

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Решение о запрете электросамокатов в свободном прокате было принято после того, как в начале апреля по инициативе парижской мэрии было проведено голосование среди горожан. 90% участников поддержали запрет сервисов аренды электросамокатов. При этом явка составила менее 8% от числящихся в избирательных списках. После этого мэрия заявила, что не намерена продлевать контракты с тремя работающими в Париже операторами электросамокатов, истекающие 31 августа.

Сервисы проката электросамокатов действуют в Париже с 2018 года. Этот индивидуальный городской транспорт давно вызывал в Париже бурные споры. Кто-то настаивал на удобстве такого проката, другие жаловались на неосторожное и хаотичное вождение, чреватое опасными происшествиями. После гибели в июне 2021 года итальянской туристки, сбитой электросамокатом, мэрия Парижа обязала прокатчиков ограничить их скорость 10 км/ч в наиболее оживленных зонах города.

Мэр Парижа, представительница Социалистической партии Анн Идальго агитировала голосовать против двухколесного транспорта в свободном прокате, подчеркивания, что такой запрет снизит «неудобства» в городе.

По данным операторов проката электросамокатов, около 400 тысяч человек воспользовались этим средством передвижения в 2022 году. Парк электросамокатов в свободном прокате в Париже составлял 15 тысяч единиц.

В эти дни три прокатчика — компании Dott, Lime и Tier Mobility — убирают с парижские улиц свои самокаты. Компания Dott начала снимать свои самокаты с улиц еще с середины июля и уже отключила возможность аренды в своем приложении. Lime уже убрала из Парижа две трети своих самокатов.

Компании затем направят свои электросамокаты на ремонт и передадут их в другие французские города, где прокат электросамокатов не запрещен, а также в другие страны, например в Германию и Бельгию. Что касается Парижа, все три оператора намерены развивать аренду велосипедов.

Ранее они критиковали организованное парижской мэрией голосование, заявив, что оно не было репрезентативным, а его результаты — убедительными с учетом низкой явки. Сами они (безуспешно) выступали за проведение онлайн-голосования.

Те электросамокаты, которые находятся в личном владении парижан, под запрет, разумеется, не подпадают.

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