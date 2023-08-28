В правительстве Франции заявили о запрете на ношение в школах абайи, ставшей очередным предметом полемики

Франция

Французский министр национального образования и молодежи Габриэль Атталь в воскресенье, 27 августа, в интервью TF1 заявил, что в государственных школах будет запрещено носить абайю — длинное платье, которое зачастую носят женщины в арабских странах. Ношение абайи в школе министр назвал «религиозным жестом» и вызовом Республике. При этом во Французском совете мусульманского культа подчеркивают, что абайя не является религиозной одеждой. Этот шаг правительства раскритиковали «зеленые», а также левая партия «Непокорная Франция», где назвали его «очередной абсурдной и полностью искусственной религиозной войной из-за женской одежды» и проявлением исламофобии.

Фасад одной из парижских школ с девизом Французской Республики «Свобода, равенство, братство», фото 2015 года

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Во Франции с 2004 года действует закон, запрещающий носить в государственных школах атрибуты или одежду, которые «явным образом» свидетельствовали бы о религиозной принадлежности учащихся. Циркуляр того же года уточняет, что запрещены, в частности, исламские платки любых видов и названий, кипы или нательные кресты «чрезмерного большого размера» — то есть атрибуты, по которым можно «немедленно» опознать религиозную принадлежность.

В более позднем циркуляре (2022 года) министерство образования уточняет, что запрещены не только те атрибуты, которые «по своей природе» носят религиозный характер, но и те, которые могут «косвенно считаться таковыми» в зависимости от «поведения учащегося». Среди последних в циркуляре уже значатся абайи и длинные юбки. «Одежда, не являющаяся, строго говоря, религиозной, может быть запрещена, если ее носят таким образом, чтобы явно показать религиозную принадлежность», — поясняется в официальном документе.

Вскоре после своего назначения на должность министра образования, в конце июля, Габриэль Атталь заявлял, что ношение абайи в школах является «религиозным жестом, проверяющим на прочность Республику». В минувшее воскресенье в интервью телеканалу TF1 он заявил, что в школах больше нельзя будет носить абайи, пообещав «ясные правила на национальном уровне» на этот счет.

Официальный представитель французского правительства Оливье Веран в свою очередь поддержал министра образования, назвав ношение абайи в школах формой «прозелитизма».

Дебаты о религиозной символике в публичной сфере

Во Французской Республике светскость считается национальным достоянием. У нее есть даже свое «национальное» название — laïcité, лаицизм. Речь не идет о том, что французское государство является атеистическими или пропагандирует атеизм. Речь идет о том, что государство гарантирует свободу совести и предоставляет верующим разных конфессий, равно как и неверующим, одинаковые права, придерживаясь нейтральности в этой сфере. Светскость — важнейшая часть французской государственной системы образования.

→Почему французы считают светскость своим национальным достоянием?

Во Франции не прекращаются споры между разными подходами к принципам светского государства. Сторонники либерального подхода делают упор на свободе вероисповедания и выступают против широких запретов на религиозную атрибутику в госучреждениях. Их оппоненты — сторонники более «жесткой» светскости — считают, что не только госучреждения, но и все общественное пространство следует сделать как можно более «нейтральным», а религии «сослать» в сугубо частную сферу.

В последние годы скандалы и общественные дебаты на эту тему во Франции чаще всего разворачивались вокруг исламской атрибутики, за запрет на ношение которой в государственных учреждениях (а в некоторых случаях и в публичном пространстве в целом) активно выступают французские правые и крайне правые. К примеру, летом 2016 года во Франции началась бурная полемика и споры после того, как некоторые коммуны Франции запретили ношение буркини (исламского пляжного костюма) на пляжах.

Является ли абайя религиозной одеждой?

Циркуляр министерства образования 2022 года называет абайю среди тех предметов одежды, которые «даже если по природе своей не являются одеждой религиозного характера», могут считаться таковыми в зависимости от «поведения учащегося».

Во Французском совет мусульманского культа (CFCM) заявляли, что абайя не является религиозным символом ислама, но «своего рода модой».

При этом директор Обсерватории образования Фонда Жана Жореса Яннис Роде в комментарии AFP указывает, что «абайя — это одежда, отвечающая религиозным предписаниям».

Поддержка справа, в левой среде — неоднозначная реакция

Заявления Атталя нашли поддержку в правой и крайне правой средах. Но этот шаг вызвал неоднозначную реакцию в среде французских левых.

Депутаты-социалисты и коммунисты в целом приветствовали запрет во имя принципов светского государства, но в партии «Непокорная Франция» Жан-Люка Меланшона назвали это проявлением исламофобии, в партии «Европа — Экология — Зеленые» — «стигматизацией» учащихся.

«Печально видеть начало учебного года политически поляризованным из-за очередной абсурдной и полностью искусственной религиозной войны из-за женской одежды», — сказал лидер «Непокорной Франции» Жан-Люк Меланшон, призвав к «гражданскому миру» и «настоящей светскости», которая «объединяет, а не сеет раздор».

Депутат Национального собрания от «Непокорной Франции» Клемантин Отен назвала это решение «антиконституционным» и «симптомом навязчивого неприятия мусульман».

Глава фракции экологистов в Национальном собрании Сириэль Шатлен охарактеризовала эти заявления как «прогорклую полемику с целью отвлечь внимание от политики Макрона по разрушению государственной школы», а также как политику «исключения и стигматизации» учащихся.

«Нападки на светскость значительно участились»

«Наша школа подвергается испытанию. В последние месяцы значительно участились нападки на светскость. В частности, речь идет о ношение религиозных нарядов, таких как абайи или камис (для мужчин — прим. RFI), которые появились — и иногда закрепились — в некоторых учебных заведениях» , — заявил министр образования.

По данным документа государственных служб, копию которого получило агентство France-Presse, число покушений на светскость увеличилось на 120% в течение учебного года 2022—2023 гг. по сравнению с прошлым учебным годом. Большинство таких случаев составляет ношение запрещенной в школах одежды и атрибутики. Число таких случаев возросло более чем на 150% за указанный выше период, сообщает AFP.

Вопрос о ношении абайи в школах стал новым сюжетом общественной полемики во Франции в последние месяцы. Этому способствовал недавний инцидент в Монтобане, на юге страны. Учительница была взята под полицейскую охрану после того, как старшеклассница выложила в TikTok видео, где преподавательница отчитывает ее из-за абайи. Жалобы в полицию подали как учительница, так и ученица.

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