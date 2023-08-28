В пригороде Парижа прошел концерт в поддержку музыкальной школы Одессы, пострадавшей от удара РФ

В пригороде Парижа Булонь-Бийанкур 27 августа состоялся благотворительный концерт, все средства от которого пойдут на восстановление одного из старейших музыкальных учебных заведений Украины — музыкальной школы имени Петра Столярского.

Давид Амселлем (скрипка), Елена Якубсфельд (вокал),Дарья Уланцева ( фортепиано) на концерте в поддержку школы имени Столярского. 27 августа 2023 года.

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Французский скрипач Давид Амселлем, а также ныне живущие во Франции певица Елена Якубсфельд, когда-то родившаяся и учившаяся в Украине, и выпускница Института имени Гнесиных пианистка Дарья Уланцева откликнулись на идею известного музыканта Евгения Кисина и ассоциации «Les amis d’Odessa» помочь школе, которая пострадала при бомбардировке города. В концерте прозвучали французские, украинские и еврейские песни.

В результате российской атаки на Одессу 23 июля 2023 года были повреждены десятки памятников культурного наследия национального и местного значения, в том числе и музыкальная школа имени Столярского. Здание первой в СССР специализированной музыкальной школы для одаренных детей было построено в 30-е годы прошлого века. Имя Петра Столярского, скрипача и педагога, основателя школы, это учебное заведение получило еще при жизни музыканта.

В ассоциации JewSalsa, которая организовала концерт, отмечают, что сбор средств продолжится до 29 августа.

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