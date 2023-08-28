Поддержка Украины, перевороты в Африке, заложники в Иране: президент Макрон выступил с речью перед послами Франции за рубежом

В понедельник, 28 августа, французский президент Эмманюэль Макрон выступил с традиционной программной речью о внешней политике страны на ежегодном собрании послов Франции за рубежом. В этом выступлении, произносимом перед началом нового политического сезона, после летних каникул, глава государства значительное внимание уделил проблемам, связанным с войной России против Украины, и задачам французской дипломатии в этих вопросах. Макрон также остановился на ситуации в ряде стран Африки, преживающей «эпидемию» военных переворотов, напомнил о проблеме Нагорного Карабаха и отношениях с Ираном, который удерживает в своих тюрьмах французских граждан.

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Обращаясь к французским послам, президент Макрон указал, что «в ближайшие месяцы Франции предстоит приложить значительные усилия, чтобы избежать разделения, раскола мирового порядка» по вопросу об отношении к войне России против Украины. Необходимо также продолжать поддержку и помощь Украине, «ее усилиям сопротивления и военным усилиям», подтверждая временем «неизменный» и «нерушимый» характер этой поддержки. Наконец, дипломатам предстоит работа «по подготовке к установлению прочного мира», а странам-партнерам Украины необходимо готовиться к послевоенному восстановлению страны, которая подверглась нападению РФ.

«Эта война касается всего мира, — вновь напомнил Макрон, — поскольку речь идет о нашей способности добиться соблюдения международного права, базовых принципов и, в частности, принципа неприкосновенности границ». Президент подчеркнул необходимость «избежать разделения мира» в вопросе об отношении к войне в Украине, напомнив об отказе ряда стран (прежде всего, стран «глобального Юга») открыто осудить агрессию России. Макрон призвал дипломатов противостоять распространению «нарратива», нередко звучащего в странах, расположенных за пределами Европы: «это ваша, европейцев, война, она нас не касается».

Дипломатам Франции, по словам президента также необходимо работать над тем, чтобы «мир — о котором говорят во всех инициативах, со всех концов планеты — всеми был понят одинаково».

Это не может быть прекращение огня, перемирие, признающее существующее положение дел. Это значило бы подготовить завтрашнюю войну. Это должен быть прочный мир, а значит мир, основанный на уважении суверенитета украинского народа и международного права, — подчеркнул французский президент.

Макрон также приветствовал работу французского МИД по поддержке дипломатии Украины в ее стремлении донести украинскую позицию до других стран.

Риск ослабления Запада и Европы

В своей речи Эмманюэль Макрон также напомнил о крайне сложном глобальном контексте, в котором работают французские дипломаты, указав на «риск ослабления» Европы и стран Запада в целом в контексте обострения соперничества между ведущими державами.

Этот контекст «ужесточается», «становится все более сложным» и «рискует ослабить Запад и, в особенности, Европу», отметил Макрон, призвав смотреть на эти процессы «трезво, но без чрезмерного пессимизма».

«Постепенно ставится под сомнение наш международный порядок, его принципы, различные формы его организации, в которых Запад — и это надо ясно сказать— занимал и продолжает занимать доминирующее положение», — указал французский президент.

Этот международный порядок, по словам Макрона, подрывает полномасштабная война РФ против Украины, а также подъем и усиление — от Азии до Африки — «политики рессентимента», которая «подпитывается переосмысленным или выдуманным антиколониализмом», а «антизападничеством», которое используется как инструмент политических манипуляций.

«Эпидемия путчей» в странах Африки

В программной речи перед французскими послами президент остановился на ситуации в Африке, где, по его словам, наблюдается «эпидемия путчей». Последний по времени переворот произошел 26 июля в Нигере, где в конце прошлой недели военная хунта потребовала от посла Франции покинуть страну. МИД Франции ответил, что у военных, незаконно захвативших власть, нет права отзывать агреман у диппредставителей зарубежных стран. Эмманюэль Макрон в своей речи подтвердил, что посол Франции остается на своем посту в Нигере.

В отношениях со странами Африки Франция не должна проявлять «ни патернализма, ни слабости». «Слабость, проявленная по отношению к предыдущим путчистам, подстегнула подобные региональные процессы. По всему Сахелю наблюдается эпидемия путчей», — заявил Макрон, говоря о военных переворотах последних лет в Мали, Буркина-Фасо, Гвинее и теперь в Нигере.

В своей речи президент отстаивал бескомпромиссную позицию Парижа по отношению с военной хунтой Нигера, а также непримиримую позицию Франции, которая ранее привела к разрыву связей с путчистами в Мали и Буркина-Фасо. По словам Макрона, если бы не военное вмешательство Франции для борьбы с исламистскими террористическими группировками (операции «Сервал» и «Бархан» в Мали и регионе Сахеля), «мы бы не говорили сегодня о Мали, Буркина-Фасо или Нигере». «Эти государства перестали бы существовать в своих территориальных границах», — заявил французский президент.

Нагорный Карабах и блокада Лачинского коридора

В своей программной речи Макрон напомнил и о проблеме Нагорного Карабаха. Он пообещал выступить с «дипломатической инициативой», с тем чтобы попытаться снять постоянную блокаду Азербайджаном Лачинского коридора — единственной дороги, связывающей Армению с анклавом Нагорного Карабаха.

«На этой неделе у меня будет возможность переговорить с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — сообщил Макрон, добавив: «Мы будем требовать полного соблюдения принципов работы Лачинского гуманитарного коридора и вновь выступим с дипломатической инициативой по этому вопросу на международном уровне, чтобы усилить давление».

Требование к Ирану

Макрон призвал Иран освободить четырех французских граждан, содержащихся «в неприемлемых условиях» в иранских застенках. «Ничто не может оправдать содержания (…) французских граждан в тюрьмах и в неприемлемых условиях в Иране», — заявил президент.

Четыре гражданина Франции, о которых сказал Макрон, — это Луи Арно, находящийся под стражей в Иране с сентября 2022 года, французская преподавательница Сесиль Колер и ее супруг Жак Парис, арестованные иранскими властями в мае 2022 года по обвинению в «шпионаже», а также еще один француз, личность которого не раскрывается.

Как напоминает агентство France-Presse, еще один француз Бенжамен Бриер и франко-ирландский гражданин Бернар Фелан были освобождены Ираном в мае месяце по «гуманитарным соображениям».

Президент Макрон пообещал, что Франции продолжит проводить в отношениях с Ираном «четкую политику», не проявляя «никакой слабости». Он отметил, что все французские граждане, находящиеся в заключении в Иране, был лишены свободы «произвольно» и безо всяких на то оснований.

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