Встреча с президентом Макроном, переговоры в МИД и проблемы ВПК: визит во Францию главы дипломатии Украины

ФРАНЦИЯ - УКРАИНА

Всесторонняя поддержка Украины «продолжится и будет усиливаться столько, сколько потребуется для того, чтобы положить конец российской агрессии». Таким заявлением глава МИД Франции Катрин Колонна открыла в Париже 29 августа совместную пресс-конференцию с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, который в ходе своего визита встретился с президентом Эмманюэлем Макроном и стал почетным гостем ежегодной конференции послов Франции за рубежом. Кулеба и Колонна на пресс-конференции раскрыли повестку дня новых франко-украинских встреч на высоком уровне, а в ответах на вопросы журналистов упомянули судьбу Евгения Пригожина, грозные заявления Дмитрия Медведева и… афоризм Талейрана.

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Катрин Колонна напомнила, что уже не раз давала совместные пресс-конференции с Дмитрием Кулебой во время своих визитов в Украину. В Париже же, в здании МИД Франции на набережной Орсэ, министры двух стран отвечали на вопросы журналистов впервые. Глава МИД Украины прибыл во французскую столицу с официальным визитом в качестве почетного гостя ежегодной конференции послов Франции за рубежом. В мае этого года, напомнила Колонна, Кулеба сопровождал в ходе поездки в Париж президента Владимира Зеленского.

В своем вступительном слове Катрин Колонна вновь повторила, что всестороння помощь Франции Украине, необходимая ей для «законной самообороны», «продолжится и будет усиливаться столько, сколько потребуется для того, чтобы положить конец российской агрессии». Эту цель министр назвала «абсолютной необходимой» — «как для защиты самой Украины, так и для защиты коллективной безопасности, для защиты будущего системы международных отношений, основанной на праве, а не на силе».

Министры двух стран особо подчеркнули, что обсуждали перспективы мирного урегулирования в Украине, международного переговорного процесса по украинской «Формуле мира», предложенной Владимиром Зеленским.

Несмотря на насилие, на расправы, на [военные] преступления, которые систематически совершает Россия, Украина хочет мира. Украина хочет мира, как никакая другая страна, — подчеркнула Катрин Колонна.

Оба министра на пресс-конференции говорили о прошедших в Копенгагене и Джидде международных форумах, на которых официальные представители десятков стран обсуждали перспективы мира для Украины. Позицию Киева на парижской пресс-конференции еще раз напомнил Дмитрий Кулеба.

Украина стремится к миру больше, чем кто-либо. Мы видим, как Россия продолжает эту войну. Россия не настроена на мир, поэтому Украина должна показать на поле боя, на что способна. Есть дипломатический путь - "Формула мира Владимира Зеленского". После встречи в Копенгагене и в Джидде этот план приобрел новую форму. Мы двигаемся вперед к устойчивому и справедливому миру. Справедливый мир — это Украина в границах 1991 года. Устойчивый мир — это когда Россия больше не сможет совершить акт агрессии против Украины или другого государства. Мирное предложение не навязывается страной, которая напала, а правила игры устанавливаются страной, на которую напали (Дмитрий Кулеба).

Главы МИД Франции и Украины настаивали на том, что речь должна идти о «справедливом и прочном мире», основанном на принципах международного права, а не перемирии. Накануне, выступая на конференции послов Франции, президент Эмманюэль Макрон в очередной раз настаивал: «Это не может быть прекращение огня, перемирие, признающее существующее положение дел». Перемирие означало бы риск новой войны. Мир должен быть основан «на уважении суверенитета украинского народа и международного права», в частности, «принципа неприкосновенности границ», подчеркивал Макрон.

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Катрин Колонна отдельно отметила дипломатическую поддержку, которую Франция оказывает Украине в продвижении ее «формулы мира» и в диалоге с развивающимися странами, которые не стали открыто осуждать агрессию РФ. Так, в рамках своего визита Дмитрий Кулеба встречается в Париже с французскими послами в странах Африки для обсуждения совместной работы по вовлечению в миротворческий процесс государств Африканского континента.

На пресс-конференции 29 августа Дмитрий Кулеба поблагодарил Францию не только за военную помощь и поставки вооружений, но и политическую поддержку на международной арене, а также поддержку кандидатуры Украины на вступление в Евросоюз и НАТО.

Я поблагодарил президента Макрона за всю ту поддержку, которую Украина получает с начала полномасштабного вторжения. Не только оружие: ракеты SCALP, радары, колесные танки... Но это также большая политическая поддержка на пути в НАТО и ЕС. Эта поддержка для нас очень важна, и мы всегда будем за нее благодарны правительству и народу Франции (Дмитрий Кулеба).

Дмитрий Кулеба также напомнил о важности украинского сопротивления армии Путина для самой Европы и ее безопасности. В первый день визита во Францию ​​украинский министр встретился с представителями оборонных предприятий, обсудив вопросы создания интегрированной военной промышленности, частью которой станет Украина, а бенефициаром — вся Европа.

Мы помним, как недавно говорили: безопасность Европы невозможна без России. Теперь, я надеюсь, все поняли, что стратегическая безопасность не может быть без Украины. Украина готова защищать ее [Европы] ценности. Для нас очень важно, что Франция является движущей силой во многих процессах построения независимости Европы (Дмитрий Кулеба).

Глава французской дипломатии сообщила, что на переговорах обсуждала с украинским коллегой ход контрнаступления ВСУ и вопросы военной помощи. Обсуждались и проблемы продовольственной безопасности, связанные с прекращением действия Черноморской инициативы, которая давала возможность Украине экспортировать свои зерновые морским путем. Односторонний выход России из «зерновой сделки» 17 июля Катрин Колонна назвала «шантажом». Дмитрий Кулеба отметил, что Киев заинтересован в возобновлении соглашения, но альтернативный морской путь уже существует, и им уже прошли два корабля. «Этот путь не будет заложником российского шантажа, и мы обсудили, как будем его развивать», — сообщил Кулеба.

На пресс-конференции украинского министра попросили прокомментировать проблему «усталости» общественного мнения Запада от полутора лет войны и рассуждения ряда политиков, «подталкивающих Украину к переговорам с Россией».

Что касается призывов к переговорам с Путиным, каждый, кто об этом спрашивает, должен задавать вопрос не нам, а господину Пригожину. У него был конфликт с Путиным, он провел успешные переговоры с Путиным, разрешил этот конфликт, добился гарантий безопасности. А потом Путин его убил. И нет никаких оснований полагать, что в каких бы то ни было переговорах поведет себя иначе, — ответил Кулеба.

Министрам на пресс-конференции также пришлось комментировать одно из свежих заявлений Дмитрия Медведева, который угрожал российским ударом всем странам НАТО в ответ на удары Украины по территории аннексированного Крыма.

Катрин Колонна в ответ на вопрос журналиста ограничилась афоризмом Талейрана, дав понять, что не относится всерьез к многочисленным заявлениям заместителя Путина во главе российского совбеза.

Всё, что чрезмерно, — неважно***.

Такой фразой — «Всё, что чрезмерно, — несущественно» (Tout ce qui est excessif est insignifiant) легендарный французский дипломат в свое время прокомментировал излишне эмоциональную критику военных, недовольных оборонной политикой страны.

Дмитрий же Кулеба сказал: «Я не знаю, чем подпитывает свое сознание г-н Медведев (…) Каждое его новое заявлении становится абсурднее предыдущего (…) Крым — это территория Украины, и Украина имеет право делать все, что считает нужным на своей суверенной территории».

*** Фраза, сказанная Катрин Колонна, по французски: «Tout ce qui est excessif est indifférent»

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