Актер и режиссер Матье Кассовиц госпитализирован c тяжелыми травмами после аварии на мотоцикле

Матье Кассовиц, известный французский актер и режиссер, в воскресенье 3 сентября разбился на мотоцикле в ходе репетиций к съёмкам. France-Presse сообщает, что его состояние «вызывает тревогу» врачей. Авария произошла за несколько дней до выхода на экраны во Франции (6 сентября) драматического триллера «Visions» режиссера Яна Гозлана с Матье Кассовицем и Дианой Кригер в главных ролях.

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Матье Кассовиц был доставлен в больницу Ле-Кремлен-Бисетр в департаменте Валь-де-Марн. Ссылаясь на близких актера, AFP сообщает, что телесные повреждения «не представляют непосредственной опасности для жизни», но у него «серьезные травмы лодыжки и таза». FranceInter в понедельник сообщила также о наличии черепно-мозговой травмы.

Актер Матье Кассовиц постралал в серьезной аварии во время тренировочных гонок на мотоцикле Mathieu Kassovitz a été victime d’un accident de moto alors qu’il se trouvait sur le circuit automobile de Montlhéry-Linas, en Essonne, ce dimanche

➡️ https://t.co/m4pesu93BL pic.twitter.com/7ZiFuvJbn1 — Le Parisien (@le_Parisien) September 4, 2023

Префектура и прокуратура Эври сообщили, что 56-летний актер тренировался в вождении мотоцикла на гоночной трассе автодрома Линас-Монтлери (коммуна Эссон). Префектура приступила к экспертизе обстоятельств аварии, в ходе которой Матье Кассовиц вылетел из седла мотоцикла. Свидетели аварии сообщают, что мотоцикл не сталкивался с каким-либо препятствием, рядом Матье Кассовицем не было пассажиров. В настоящее время допрашиваются свидетели ДТП, в частности инструктор по вождению актера, сообщили в прокуратуре.

Матье Кассовиц известен широкой публике как исполнитель роли сотрудника французских спецслужб Гийома Дебайи (прозвище Малотру) в популярном сериале «Le Bureau des Légendes».

Матье Кассовиц с успехом работает в кино с 90-х годов, одновременно как актер и режиссер. Его фильм о проблемах неимущих слоев населения и полицейском насилии в пригородах французских метрополий «La Haine — Ненависть» стал в 1995 году во Франции сенсацией. Эта картина была премирована в Каннах.

Как актер Матье Кассовиц снялся в десятках фильмов, среди них — «Очень сдержанный герой» Жака Одиара, «Аминь»Коста-Гавраса… Он играл у Жан-Пьера Жене в «Амели Пулен». Голливудским дебютом актера стал фильм «Готика» в 2003 года. Матье Кассовиц вернулся на авансцену французского кино в 2015 год благодаря главной роли в серии Эрика Рошана «Le Bureau des Légendes», которая с успехом шла пять сезонов.

Актер и режиссер Матье Кассовиц известен своими бескомпромиссными позициями в вопросах защиты социальных прав, политике и борьбе за защиту природы.

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