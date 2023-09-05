Глава МИД Франции: Нельзя торопить украинцев с контрнаступлением

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна дала интервью газете Le Monde, в котором оценила перспективы «ЧВК Вагнера» в Африке после смерти Пригожина; рассказала о том, как следует относиться к украинскому контрнаступлению, а также к перспективе вступления Украины в НАТО.

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Африка

Отвечая на вопросы о «потере французского влияния в Африке», госпожа министр заявила, что не согласна с такой оценкой. «Давайте остерегаться эффекта увеличительного стекла: то, что на стадионе в Ниамее (столица Нигера — Прим. RFI) проходят демонстрации из 3000 или 5000 человек, часть из которых оплачена, не означает, что это подводит итог нашим отношениям с 1,5 миллиардами африканцев», — сказала Катрин Колонна, отметив также, что Африка — это не только Сахель», и у Франции сейчас развиваются отношения «с государствами, в которых мы были менее представлены», такими как Кения, ЮАР, Эфиопия… «Восстановление наших связей ускорилось за последние шесть лет (после прихода к власти президента Макрона — Прим. RFI). (….) За шесть лет партнерства были расширены, мы увеличили наши солидарные инвестиции на 50%. Мы также готовы проделать со странами, с которыми у нас общее прошлое, необходимую работу (…) по вопросам памяти, общей истории или реституции произведений искусства, начиная с Руанды, Алжира, Камеруна и Бенина», — добавила глава французского дипломатического ведомства.

На вопрос «не зашла ли Франция в тупик в Нигере» Катрин Колонна ответила отрицательно. «Единственные власти в Нигере, которые мы признаем, как и все международное сообщество, — это (свергнутый и удерживаемый путчистами — Прим. RFI) президент Мохамед Базум и его правительство», — еще раз подчеркнула глава МИД Франции, отметив, что в Париже не намерены выполнять «требования» путчистов и отзывать своего посла: «Он является нашим представителем при законных органах власти Нигера, аккредитованным в качестве такового, и нам не нужно подчиняться приказам (назначенного путчистами — Прим. RFI) министра, который не имеет никакой легитимности ни для стран субрегиона, ни для Африканского Союза, ни для ООН, ни для Франции. Именно этим объясняется пребывание нашего посла. Мы обеспечиваем условия для того, чтобы он мог безопасно противостоять давлению путчистов».

Оценивая возможность «укорененичня» в Нигере печально известного российского формирования «ЧВК Вагнера», глава МИД Франции заявила: «Главный виновник переворота [генерал Тчиани], по-видимому, действовал в первую очередь для себя, а не по наущению „Вагнера“ или России. Но я думаю, что совершенно ясно, что Россия, как и везде, увидела здесь возможность извлечь выгоду».

«Я не уверена, что все в стране спят с новеньким российским флагом под подушкой и достают его при первой возможности», — иронично отметила Катрин Колонна, но признала: «Есть популистский соблазн напасть на Францию и попытаться сплотиться против нее. Это неотъемлемая часть популизма — найти козла отпущения…».

На вопрос «как вы видите эволюцию „Вагнера“ в Африке после смерти ее лидера Евгения Пригожина?», глава МИД Франции ответила: «„Вагнер“ только что пережил значительный шок в связи со смертью своих основателей и некоторых своих руководителей. Тем не менее, еще слишком рано говорить о том, какими будут все последствия. Вполне вероятно, что те, кто раньше обращался к „Вагнеру“, сегодня задаются вопросом как о его роли в российской системе — в этой системе все же есть, мягко говоря, слабые места — так и о послужном списке „Вагнера“. Эта группа совершенно неэффективна в борьбе с терроризмом и джихадизмом, что усугубляется серьезными и задокументированными нарушениями».

Украина

Катрин Колонна заявила, что не поддерживает звучащие из разных мест призывы «усадить» Украину за стол переговоров с российскими агрессорами — тем более, «в разгар украинского контрнаступления» (формулировка редакции Le Monde). «Очевидно, что время для переговоров доброй воли о справедливом мире еще не пришло. Единственная страна, которая может говорить об этом, — Украина», — подчеркнула госпожа министр, отметив, что в Киеве предлагают Формулу мира, несмотря на все, что уже сотворили агрессоры: «Примечательно, что она (Украина) продолжает это делать, подвергаясь в ходе подлой войны нападениям, вторжениям, кровопролитию и бомбардировкам, в том числе гражданских объектов. На саммите G20 на Бали (Индонезия) в ноябре 2022 года президент Зеленский представил план из десяти пунктов, который при нашей поддержке они упорно пытаются объяснить развивающимся странам (…).

Решение о том, когда вести переговоры, остается за украинцами, это само собой разумеется. С российской стороны мы не видим никаких признаков готовности к переговорам».

«Как вы относитесь к оговоркам, которые высказываются в Соединенных Штатах по поводу ведения контрнаступления?», — на этот вопрос глава МИД Франции ответила: «Украинцы всегда говорили, что проведут свое контрнаступление в течение нескольких месяцев, а не в течение нескольких дней или недель. Они сами говорят, что операции сложны, потому что россияне установили несколько линий обороны, установили мины и контролируют небо.

Тем не менее, украинцы продвигаются вперед и в некоторых местах прорвались. Прежде чем выносить суждения, мы должны помнить, что именно они сражаются и жертвуют своими жизнями».

Россия не должна победить в этой войне, еще раз напомнила глава французской дипломатии: «Если эта агрессия будет успешной, другая агрессия произойдет в другом месте».

Уже после российского поражения можно будет подумать о возобновлении диалога с Москвой: «Россия существует и будет существовать. Реальность, история и география этой страны означают, что она в значительной степени расположена на европейском континенте. Нам придется найти способ восстановить прочную архитектуру безопасности с Россией, учитывая интересы стабильности для всех. Это не означает списания Украины со счетов или того, что она не вступит в НАТО…».

На вопрос «Насколько далеко продвинулась Франция в вопросе гарантий безопасности, обещанных Киеву странами „Большой семерки“ на саммите НАТО? Они все еще выглядят очень расплывчатыми…», Катрин Колонна ответила: «Вовсе нет. К „семерке“ на сегодняшний день присоединились двадцать стран (…). Что касается нас, то эта работа находится в процессе, есть предварительный проект и первые обсуждения.

В среднесрочной перспективе планируется расширить нашу военную, гражданскую и гуманитарную помощь Украине. Цель — помочь Украине в долгосрочной перспективе, поскольку эта война может продлиться еще некоторое время. Это также сигнал России о нашей решимости поддержать Украину, чтобы она смогла полностью восстановить свой суверенитет, независимость и территориальную целостность».

P. S. Напомним, на минувшей неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, по инициативе Катрин Колонна, был почетным гостем ежегодной конференции французских послов в Париже, а также встретился с президентом Макроном. Подробнее об этом — в материале RFI.

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