Из-за инфляции во Франции возросло число бедных. Гуманитарные организации просят о помощи

В последние дни две крупные гуманитарные организации Франции, Restos du Cœur и французское отделение Красного Креста, заявили, что им не хватает финансовых средств на оказание помощи нуждающимся. Основная причина – ускорившийся рост цен и увеличение числа обращений. Государство и частные благотворители обещают выделить им средства.

Волонтеры благотворительной организации Французского Красного Креста раздают продуктовые наборы нуждающимся в Аяччо, Корсика, февраль 2022 года. Пенсионеры со скромными доходами все больше полагаются на помощь НКО.

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Французский Красный Крест в понедельник заявил, что сталкивается с финансовыми трудностями из-за резкого роста операционных расходов и наплыва просьб о помощи. «Число людей, которых мы поддерживаем, значительно увеличилось», — сказала агентству France-Presse генеральный директор французского Красного Креста Натали Смирнов.

Запросы на помощь увеличились на 7% в первом полугодии 2023 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 2022 год ознаменовался резким скачком запросов (+22%) по сравнению с предыдущим 2021 годом.

Помимо этого, организация столкнулась с увеличением затрат на электроэнергию на 45 миллионов евро. «Французский Красный Крест имеет дефицит в 25 миллионов евро только за электроэнергию», – рассказала Натали Смирнов. А в целом организация ожидает дефицит в размере от 45 до 50 миллионов евро к концу этого года.

В прошлом году операционный бюджет Croix-Rouge française составил 1,7 миллиарда евро, из которых 1,5 миллиарда евро было направлено более чем 600 учреждениям здравоохранения, социальных и медико-социальных служб. Около 200 миллионов евро было направлено на проводимые волонтерами социальные акции, такие как программы продовольственной помощи.

«Мы призываем бизнес и органы государственной власти помочь нам пережить этот особенный год», — заявила генеральный директор этой организации. Половина бюджета организации составляют пожертвования, а другая половина – от деятельности, приносящей доход (обучение, обслуживание пунктов первой помощи во время различных мероприятий).

Обращение Красного Креста последовало за призывом о помощи другой благотворительной организации. В минувшее воскресенье Restos du Cœur объявили, что вынуждены этой зимой сократить число бенефициаров из-за финансовых трудностей. «Если ничего не будет предпринято, нам, возможно, вообще придется закрыться в течение ближайших трех лет», — заявил руководитель Restos du Coeur Патрис Дурэ. Из-за инфляции организация не сможет оказать помощь около 150 000 человек.

В ответ на крик о помощи министр солидарности Франции Аврора Берже пообещала благотворительной организации дополнительную помощь в размере 15 миллионов евро. Помимо этого, пакет в 6 миллионов евро также должен быть передан НКО, помогающим детям (путем раздачи подгузников, детского молока, детского питания и т. д.). Министр также выступила с «торжественным обращением к крупным частным компаниям» мобилизоваться «на помощь наиболее уязвимым».

Несколько дистрибьюторов также заявили о поддержке благотворительной организации. Группа Les Mousquetaires объявила, что «до конца года проведет операцию по сбору средств для Restos du coeur, через свои сети супермаркетов Intermarché и Netto». Всего во Франции будут затронуты 2100 магазинов.

Помимо этого, группа решила поддержать ассоциацию значительными пожертвованиями от своих 56 производственных подразделений», например, продуктами питания или детскими подгузниками, производимыми в Бретани. «Это будет значительная сумма, мы решили дойти до миллиона евро», — руководитель компании Тьерри Котийяр. «Мы не можем оставаться равнодушными к трудностям, с которыми сталкиваются наши сограждане», – сказал он.

Свою помощь также пообещали руководители других французских сетей супермаркетов –Carrefour, E.Leclerc и System U. Семья французского миллиардера Бернара Арно, владельца крупнейшей в мире компании в сфере люкс LVMH, пообещала выделить Restos du Cœur 10 миллионов евро.

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