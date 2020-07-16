В Туркменистане закрыли религиозные учреждения и остановили движение поездов

В Туркменистане с 16 июля закрылись для посещения церкви, мечети и мусульманские святыни, а также приостановлено железнодорожное сообщение. В Ашхабаде закрыты рестораны и крупные торговые центры. Власти объясняют ограничения «профилактическими мерами» и заявляют, что в стране нет случаев заражения коронавирусом.

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О закрытии для посетителей всех духовных учреждений объявил в четверг Совет по делам религий Туркменистана. Власти называют это «профилактической мерой противодействия распространению инфекционных заболеваний».

Ранее Туркменские железные дороги объявили о приостановке движения поездов с 16 по 23 июля. В некоторых регионах страны также остановлены междугородние автобусные перевозки. В столице страны, Ашхабаде также закрыли все рестораны и кафе, ряд крупных торговых центров и рынков.

13 июля Минздрав Туркменистана объявил о введении обязательного ношения масок в общественных пространствах. В ведомстве это объяснили повышенным содержанием в воздухе пыли, принесенной воздушными потоками со стороны Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Афганистана. В ведомстве также призвали держать дистанцию друг от друга не менее метра и соблюдать правила личной гигиены.

Официально в Туркменистане не выявлено ни одно случая заражения COVID-19.

С 6 по 15 июля в стране работала делегация экспертов ВОЗ. 15 июля глава делегации Кэтрин Смоллвуд заявила об отсутствии подтвержденных случаев заражения коронавирусом, однако рекомендовала правительству Туркменистана действовать так, как будто коронавирус уже есть на территории страны и делать акцент не на предотвращении попадания из-за границы, а на препятствовании распространению внутри страны.

В четырех странах, с которыми граничит Туркменистан выявлено в общей сложности уже более 300 тысяч случаев заражения коронавирусом. В Казахстане зафиксировано 61 755 случаев, в Узбекистане — 14 787, в Афганистане — 34 740, в Иране — 264 561.

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