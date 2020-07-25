В тюрьме Кыргызстана умер пожизненно осужденный правозащитник Азимжан Аскаров

Правозащитник Азимжан Аскаров, осужденный на пожизненное заключение, скончался в ночь с пятницы на субботу, 25 июля, в тюремной больнице исправительной колонии номер 47. Об этом сообщил изданию 24.kg его адвокат Валерьян Вахитов. Аскарову было 69 лет.

Реклама Читать далее

Информацию о смерти Аскарова подтвердили глава правозащитного движения «Бир дуйно — Кыргызстан» Толекан Исмаилова и омбудсмен Токон Мамытов со ссылкой на Государственную службу исполнения наказаний. В пресс-службе ведомства не стали комментировать журналистам новость о смерти известного правозащитника. Правозащитник отбывал наказание в ИК № 19, и только 24 июля после многочисленных требований адвоката был переведен в медицинский блок ИК № 47.

Как писала международная правозащитная организация Front Line Defenders, адвокат Аскарова Валерьян Вахитов посетил его в колонии и сообщил, что его здоровье значительно ухудшилось. Аскаров не мог самостоятельно ходить и принимать пищу, он сильно потерял вес, на встречу его привели, поддерживая, охранники колонии. Во время встречи Аскаров сильно кашлял и почти не мог говорить.

►► «Правозащитник один, а жертв много»: Толекан Исмаилова о деле Аскарова и правах заключенных в Кыргызстане

До ареста Азимжан Аскаров жил в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана, занимался правозащитной и журналисткой деятельностью, а также живописью. Он был арестован после межэтнических столкновений на юге Кыргызстана в 2010 году. Суд признал его виновным в организации массовых беспорядков, разжигании межэтнической розни и в причастности к убийству милиционера Мыктыбека Сулайманова. Аскарова приговорили к пожизненному заключению.

Правозащитники называли дело сфабрикованным, адвокаты Аскарова утверждали, что его не было в указанном месте в момент совершения преступления. В 2016 году Комитет ООН по правам человека признал правозащитника жертвой пыток, все судебные решения по его уголовному делу — неправосудными и рекомендовал отпустить его. Последний раз Верховный суд Кыргызстана рассматривал кассационную жалобу Аскарова 13 мая 2020 года и оставил ее без удовлетворения.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться