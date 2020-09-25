Правозащитники приветствовали решение Казахстана о полной отмене смертной казни

Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни. Соответствующий документ подписал 24 сентября постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров. Решение приветствовала международная правозащитная организация Amnesty International.

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О присоединении Казахстана к международному протоколу об отмене смертной казни объявил на 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни», — отмечается в сообщении МИД Казахстана, опубликованном в четверг, 24 сентября. О том, что Казахстан намерен присоединиться к протоколу, стало известно в декабре 2019 года.

Решение приветствовали правозащитники. «Эта новость воодушевляет нас по мере того, как Казахстан всё ближе к присоединению к постоянно растущей семье народов, которые оставили позади это позорное наказание. Теперь Казахстан должен сделать последний шаг, законодательно отменив смертную казнь за все преступления и безоговорочно ратифицировав факультативный протокол», — заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

В сообщении Amnesty International отмечается, что Россия, Таджикистан и Беларусь остаются единственными странами в Европе и Центральной Азии, которые еще не подписали или не ратифицировали Второй Факультативный протокол. Беларусь — единственная страна в регионе, где такие приговоры по-прежнему приводятся в исполнение.

Бессрочный мораторий на смертную казнь был введен в Казахстане в 2003 году. Смертные приговоры суды перестали выносить с 2004 года. Однако в ноябре 2016 года к смертной казни здесь приговорили «алматинского стрелка» Руслана Кулекбаева, расстрелявшего десять человек в июле 2016 года.

Как отмечает казахстанское издание HOLA news со ссылкой на правозащитников, «для того, чтобы практика вынесения смертных приговоров в стране была окончательно прекращена, нужно внести соответствующие изменения в 17 статей Уголовного кодекса». Правозащитник Евгений Жовтис в интервью Русской службе DW добавил, что изменения нужно вносить не только в УК, но и в Конституцию страны.

Всего с 1990 года в Казахстане было исполнено 536 смертных приговоров, около 100 человек отбывают наказание в виде пожизненного заключения, сообщает HOLA news.

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