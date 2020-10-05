В Кыргызстане вспыхнули протесты после парламентских выборов

В Бишкеке сторонники оппозиции вышли на акцию протеста с призывом признать недействительными результаты парламентских выборов, состоявшихся 4 октября. В парламент Кыргызстана, по предварительным данным, проходят четыре партии, три их которых связаны с правительством. Силовики начали разгон митингующих с использованием спецсредств, сообщает «Радио Азаттык».

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Сторонники оппозиции собрались на площади Ала-Тоо в центре Бишкека. Они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы, а в ходе голосования имели место подкуп голосов, применение административного ресурса, «карусели» и другие нарушения. «Медиазона. Центральная Азия» сообщает, что протестные митинги проходят также в городах Нарын и Талас.

Портал 24.kg оценил число участников митинга в пять тысяч человек. Как сообщает «Азаттык», участники митинга выломали ворота с южной стороны «Белого дома» — здания Жогорку Кенеш (парламента Кыргызстана). После этого силовики начали разгон акции с применением спецсредств. Сообщается о звуках, похожих на взрывы светошумовых гранат. Также есть сообщения о перебоях с мобильным интернетом. «Азаттык» ведет прямой эфир из центра Бишкека.

Прямой эфир. В Бишкеке проходит митинг с требованием аннулировать результаты парламентских выборов и провести новые Publiée par Azattyk Media sur Lundi 5 octobre 2020

В протестных акциях участвуют ряд оппозиционных партий: «Cоциал-Демократы», «Реформа», «Чон Казат», «Ордо», «Ыйман Нуру» и «Мекен Ынтымагы». Две основные оппозиционных партии Кыргызстана «Ата-Мекен» и «Республика» заявили, что поддерживают протесты. Они требуют аннулировать обнародованные ЦИК предварительные результаты парламентских выборов, состоявшихся 4 октября.

По данным ЦИК, из 16 партий 7-процентный барьер прошли партии, считающиеся проправительственными: «Биримдик» (24,5%), «Мекеним Кыргызстан» (чуть менее 24%), «Кыргызстан» (чуть менее 9%), а также оппозиционная «Бутун Кыргызстан» (чуть более 7%).

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