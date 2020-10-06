«Виновата прежде всего власть»: директор «Фергана.ру» Даниил Кислов о волнениях в Кыргызстане

В Кыргызстане протест, связанный с непризнанием оппозицией легитимности парламентских выборов, перерос в стокновения и захват правительственных зданий. По требованию протестующих из СИЗО освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Обсуждаем политические волнения в Кыргызстане с Даниилом Кисловым, экспертом по Центральной Азии, директором информагентства «Фергана.ру».

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RFI: Насколько неожиданными стали события вчерашнего вечера и ночи?

Даниил Кислов: Совершенно неожиданным стало то, что мы узнали, когда проснулись. Вчерашний митинг был бы совершенно рядовым явлением. Такие собрания и протесты происходят каждый раз, когда в обществе возникает какое-то недовольство. Но то, то этот не очень большой митинг (от 5 до 15 тысяч человек) на центральной площади Бишкека ночью перерос в уличные бои, а к утру в захват «Белого дома» — здания, в котором находится парламент и президент — и по сути дела с захватом власти, потому что митингующими захвачены МВД, комитет нацбезопасности, — вот это стало неожиданностью.

Для меня сюрпризом оказался «лайтовый» характер этой третьей киргизской революции, если она произошла. Если это и не революция, то это достигший своего успеха протест оппозиционных партий, оставшихся за бортом только что прошедших парламентских выборов.

Кого можно считать виновниками сложившейся ситуации?

Некоторые политологи называют виновниками какие-то внешние силы. Меня всегда удивляло, почему откровенная ложь властей, фальсификации на выборах, подкуп избирателей, уничтожение политических конкурентов и другое неблаговидное поведение властей списывают на счет дестабилизации с Запада или откуда-то еще.

Конечно, виновата прежде всего власть. По словам оппонентов власти, которым я доверяю больше, чем президенту, спикерам от парламента или других ветвей действующей власти, эти выборы были самыми продажными, самыми фальшивыми за всю историю Киргизии. Вероятно, это так. Свидетельства манипуляций голосами избирателей, откровенного подкупа, сами результаты этих выборов, то, что в парламент из 16 прошло только четыре партии, три из которых считаются явно провластными, — эти результаты откровенно говорят, что власть ошиблась в своих расчетах. А расчет был на то, что этого преступления, то есть фальсификация выборов, никто не заметит. Нет, заметили.

За плечами 12 политических партий, которые остались за бортом парламента, находится достаточно большой человеческий ресурс. В этих партиях довольно серьезные и авторитетные люди, которые при режиме Жээнбекова и при прежнем режиме Атамбаева потеряли свою власть, свои места в парламенте и так далее. Они хотят взять реванш. Это совершенно нормальная политическая борьба.

Как на политическое противостояние повлияет освобождение бывшего президента Алмазбека Атамбаева?

Освобождение Атамбаева тоже очень спорный факт сам по себе. Он осужден судом за реальные преступления. Может быть, суд был политически мотивированный, а, может быть, и нет. Атамбаев был президентом, до в последнее время, даже до суда у него накопился очень высокий антирейтинг. К нему негативное отношение у большой части общества. Я не думаю, что он может вернуться в большую политику, хотя чем черт не шутит. Он опытный игрок на этой арене. И по крайне мере если не станет публичной персоной, то усилит своего брата и сына, которые представляют его интересы в одной из политических партий и тоже рвутся к власти, рвутся в депутаты парламента.

Как вы оцениваете методы протестующих, в том числе захват правительственных зданий, разгром «Белого дома»?

Не только я, но и все порядочные наблюдатели считают это ужасным побочным фактором любой киргизской революции. Но я бы хотел подчеркнуть, что в этот раз мы не видим никаких погромов офисных зданий, магазинов, мародерства в супермаркетах. Попытки отдельных оппозиционных или, будем говорить, хулиганских уличных групп захватить власть то в Минздраве, то в МВД, то прийти в другое какое-то ведомство и посадить своего человека туда, — эту политику не разделяет никто, ни даже сами лидеры оппозиции. Я думаю, что это не самое главное, на что нужно обращать внимание. Это такая пена, которая в Киргизии всегда поднимается во время народных восстаний, народных волнений. Я очень надеюсь, что лидеры оппозиции уймут своих бригадиров уличных банд.

Президент Жээнбеков будет вынужден пойти на уступки, чтобы удержаться у власти?

Да. Жээнбеков надувает щеки и говорит, что он контролирует ситуацию, хотя при этом он не появляется на публике, и его местопребывание никому не известно. Но при этом он предложил возможность рассмотреть аннулирования результатов выборов. И это в принципе было бы нормальным решением.

В ЦИК уже аннулировали результаты выборов.

Да, ЦИК аннулирован, но лишь устами одного из своих членов. И распустился он тоже устами одного из своих членов. Ни одного документа на этот счет мы еще не видели. Должно быть и подкрепляющее парламентское решение, решение президента.

Я считаю, что президент сегодня не исполняет своих полномочий, потому что он уже сутки не появляется на людях и ограничился только одним видеозаявлением. Сегодня власть должна перейти к спикеру парламента. По Конституции, она переходит к спикеру парламента, если президент не исполняет своих полномочий. Парламент должен признать эти выборы нелегитимными и назначить дату новых.

Неизвестно, как это воспримет улица, но я думаю, что это могло бы быть одним из хороших решений. Это та самая уступка, на которую в том числе идет президент.

Какие могут быть интересы в этой ситуации, например, у России или, например, у Казахстана?

Кыргызстан, без обиды для него будет сказано, является государством, зависимым очень сильно и от Казахстана, и от России, и от Китая, от крупных соседей, зависимым финансово, экономически, территориально, зависимым в роли одного из членов ЕврАзЭС, ОДКБ. В том, что касается внешней политики Киргизии, несмотря на любые результаты перевыборов или этой парламентской псевдоревлюции, для России или для Казахстана ничего плохого не произойдет, потому что любой политик, любая политическая группа, которая придет к власти, будет все равно проводить дружественную, соседскую политику по отношению к этим странам. Это неизбежность для Кыргызстана.

То есть они заинтересованы в первую очередь в установлении спокойствия на улицах?

Внешние друзья Киргизии заинтересованы в том, чтобы это не переросло в гражданскую войну и не дай бог в этнические погромы, которые случились в 2010 году после второй революции, когда были сотни тысяч беженцев, тысячи жертв. Но это внутренние разборки киргизских кланов, элит. Я думаю, когда они их решат, для соседей Кыргызстана все равно сохранится статус-кво характера тех отношений, которые были раньше.

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