В Бишкеке протестующие захватили «Белый дом» и освободили из СИЗО экс-президента

В Бишкеке протестующие захватили здание, где располагаются парламент и администрация президента

Протестующие в Бишкеке, требующие аннулировать результаты парламентских выборов, после ожесточенных столкновений с силовиками захватили «Белый дом», где расположены офис президента и парламент. В ночь на 6 октября протестующие освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева, сообщает «Азаттык».

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Сообщается, что на третьем этаже «Белого дома» возник пожар, из окон шел черный дым. Именно там находится офис президента Сооронбая Жээнбекова и однопалатный парламент Кыргызстана Жогорку Кешеш. Как сообщает портал 24.kg, митингующие взломали двери депутатских кабинетов, разгромили оргтехнику, вынесли из здания книги, сувениры, ценные вещи.

На 7 этаже "Белого дома" проходит совещание демонстрантов. Они запретили вести съемку в кабинете.



Прямой эфир из здания парламента: https://t.co/mFbosUWB8i pic.twitter.com/OMUrGukCX5 — Azattyk Media (@AzattykMedia) October 5, 2020

Протестующие проникли также в здание Госкомитета национальной безопасности. Сопротивления им оказано не было. По информации «Азаттыка», спецназовцы сказали им, что они «с народом». После переговоров с силовиками протестующие освободили из СИЗО Госкомитета нацбезопасности бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В июне его приговорили к 11 годам заключения по обвинению в коррупции. Фотографис с освобожденным бывшим президенто выложила его советница Кундуз Джолдубаева.

Сообщается, что по требованию граждан из мест лишения свободы освобождены и другие политики: бывший премьер-министр Сапар Исаков и экс-депутат Равшан Джээнбеков.

Позже стало известно, что митингующие захватили мэрию Бишкека, а заняли здание правительства республики.

На фоне протестов полномочные представители правительства в Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской областях подали в отставку. Портал 24.kg сообщает, что заявления об отставке написали мэр Бишкека Азиз Суракматов и глава крупнейшей телерадиовещательной корпорации ОТРК Жайнак Усен уулу.

Лидер партии «Ата мекен», которая, по данным ЦИК, не прошла в парламент, Жанар Акаев заявил, что в Кыргызстане вместе действующего будет образовано народное правительство, будет назначен новый премьер-министр, который проведет новые выборы. Кроме того, протестующие назначили коменданта Бишкека, сообщает Kaktus.media.

По предварительным данным медиков, в результате столкновений минувшей ночью пострадали 590 человек, 13 из них находятся в реанимации, один человек скончался.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти и призвал граждан «сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил». Пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева сообщила, что Жээнбеков предложил рассмотреть возможность аннулирования результатов парламентских выборов. Встреча Жээнбекова с лидерами всех 16 партий, назначенная на утро 6 октября, пока не состоялась.

По предварительным результатам ЦИК, в парламент Кыргызстана прошли четыре партии, три из которых считаются проправительственными. Оппозиция заявляла о подкупе голосов, использовании админресурса, «каруселях» и других нарушениях на выборах, состоявшихся 4 октября.

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