СМИ: ЦИК аннулировала итоги парламентских выборов в Кыргызстане

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными итоги парламентских выборов в Кыргызстане, после которых в стране вспыхнули протесты. Об этом сообщает портал 24.kg со ссылкой на члена Центризбиркома Гульнару Джурабаеву.

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По словам Джурабаевой, обсуждался и вопрос о самороспуске ЦИК. «Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий», — заявила представитель ЦИК.

Ранее ЦИК объявила предварительные итоги парламентских выборов, согласно которым в Жогорку Кенеш (парламент) прошли четыре партии, три их которых считаются проправительственными. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях, в том числе о подкупе голосов и использовании административного ресурса.

В Бишкеке и других городах вспыхнули протесты, переросшие в ожесточенные столкновения с силовиками. В столице страны протестующие захватили «Белый дом» (офис президента и парламент), здание правительства, мэрию. По требованию протестующих из мест лишения свободы были освобождены экс-президент Алмазбек Атамбаев и ряд других политиков.

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