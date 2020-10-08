«Бардак и хаос»: как в Москве реагируют на волнения в Кыргызстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией, которая «напоминает бардак и хаос». МИД призывает политические силы страны «проявить мудрость», а в Госдуме усмотрели в протестах попытку «цветной революции».

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8 октября, на четвертый день волнений в Кыргызстане, Песков отметил, что волнения вызывают «глубокую обеспокоенность» Кремля, учитывая, что Кыргызстан «продвинутый партнер» России в рамках ЕврАзЭС и СНГ. По его словам, сложившаяся в стране ситуация «напоминает бардак и хаос». Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Москве надеются на то, что усилия зампредседателя Совета безопасности Омурбека Суваналива поспособствуют стабилизации.

Суваналиев 6 октября заявлял, что в условиях вакуума власти и безвестного отсутствия президента Сооронбая Жээнбекова возлагает на себя координацию работы силовых структур. На следующий день стало известно, что Суваналиев переговорил по телефону с директором ФСБ России Александром Бортниковым.

По словам Пескова, в Кремле не владеют информацией о возможном приезде Жээнбекова в Россию и не рассматривают вопрос о предоставлении ему убежища. При этом в пресс-службе Жээнбекова утверждают, что он находится в Бишкеке и продолжает работать.

Два дня назад в Кремле подчеркивали, что президентом Кыргызстана сейчас является Сооронбай Жээнбеков, «а все остальное — это вопрос внутреннего диалога киргизов». Так Песков ответил на вопрос о возможности поддержки Москвой освобожденного экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Ранее, 6 октября, с заявлением о волнениях в Кыргызстане выступил российский МИД. Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Россия заинтересована во внутриполитической стабильности в Кыргызстане и призывает местные политические силы «проявить мудрость».

А депутат Госдумы Михаил Шеремет, выступивший на выборах в Кыргызстане международным наблюдателем, назвал протесты в этой стране попыткой «цветной революции». По его словам, парламентские выборы были прозрачными, и поводов для протеста не было. Оппозиция в Кыргызстане заявляла о масштабных нарушениях, «каруселях», подкупах голосов, применении административного ресурса. ЦИК Кыргызстана признала объявленные результаты выборов недействительными.

Кыргызстан, как и Россия, входит в Организацию Договора коллективной безопасности (ОДКБ), СНГ и Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). На территории страны с 2003 года расположена российская авиабаза «Кант».

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