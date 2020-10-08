Пресс-служба президента Кыргызстана опровергла слухи о пропаже Жээнбекова.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков продолжает работать и находится в Бишкеке, сообщила ТАСС пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева. Ранее заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев заявил, что местонахождение Жээнбекова неизвестно. При этом администрация президента была захвачена протестующими еще 6 октября.

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«Президент продолжает выполнять свои обязанности, находясь в Бишкеке», — цитирует агентство слова главы пресс-службы. По словам Толгонай Стамалиевой, Сооронбай Жээнбеков лично проводит переговоры с представителями всех политических сил. Как сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу главы государства, президент обсудил возможный импичмент со спикером парламента Кыргызстана Мыктыбеком Абдылдаевым.

Утром в Кыргызстане заявили об исчезновении президента страны Сооронбая Жээнбекова. О том, что местонахождение президента и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно, сообщил в четверг «Интерфаксу» заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев. Он также добавил, что в целях безопасности принято решение закрыть границу.

Накануне Жээнбеков обратился к гражданам Кыргызстана и ко всем политическим силам. На своей странице в Facebook вечером 7 октября он заявил, что страна переживает «самый тяжелый период», однако из опасения открытого вооруженного конфликта чрезвычайное положение введено не будет. Также Жээнбеков отдал приказ не подавлять протесты силой. «Желаю всем сторонам терпения и сдержанности. Я призываю вас поставить интересы государства выше своих собственных», — написал он.

Как завил в четверг, 8 октября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в настоящий момент нет оснований рассуждать на тему убежища в России для президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. «Подождите, пока не идет об этом речь», — передает его слова ТАСС.

К настоящему моменту в Кыргызстане сложилось несколько центров власти. После протестов 6 октября был сформирован координационный совет оппозиции, куда вошли партии СДПК, «Ата Мекен», «Республика», «Бир бол», «Замандаш», «Бутун Кыргызстан», «Реформа» и «Ордо». Его лидером стал глава партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров. Координационный совет распустил парламент предыдущего созыва и принял на себя всю полноту власти. Итоги самих выборов признаны недействительными. На свободу из СИЗО вышел экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, арестованный в 2019 году по обвинениям в злоупотреблении полномочиями.

7 октября лидеры нескольких оппозиционных партий в Кыргызстане создали Народный координационный совет. В него вошли лидер партии «Чон казат» Максат Мамытканов, а также лидеры еще четырех партий. Поводом для создания еще одного совета стало несогласие с кандидатурой экс-депутата Садыра Жапарова, выдвинувшегося на пост премьера. В 2018 году Жапарова приговорили к 11,5 года лишения свободы за организацию митинга в Караколе в 2013 году, а также захват в заложники руководителя региона. В ходе протестов в Киргизии, начавшихся после парламентских выборов 5 октября, его освободили из колонии.

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