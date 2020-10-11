68-летний Эмомали Рахмон проголосовал на президентских выборах в Таджикистане

В воскресенье в Таджикистане проходят выборы президента. Действующий глава государства Эмомали Рахмон является кандидатом и в этот раз. Он является президентом Таджикистана почти 26 лет.

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Эмомали Рахмон руководит страной с 1994 года. На выборах 2020 года ему противостоят лидеры 4 партий. Однако эксперты считают итог выборов предрешенным в пользу действующего президента и считают крайне низкой вероятность протестов со стороны проигравших сторон.

Соперниками Эмомали Рахмона являются исполняющий обязанности председателя Аграрной партии Рустам Латипов, председатель Социалистической партии Абдухалим Гаффоров, председатель Партии экономических реформ Рустам Кудратов и лидер Коммунистической партии Миродж Абдуллоев. Председателю Демократической партии Саиджафару Исмонову было отказано в регистрации из-за недостаточного числа подписей избирателей. Социал-демократическая партия участвовать в выборах отказалась.

В Таджикистане около 5 млн избирателей, участки для голосования в республике открылись в 06.00 по местному времени и будут работать до 20.00.

Президента в Таджикистане избирают на 7 лет в ходе всеобщего прямого голосования. Для победы необходимо набрать не менее 50 процентов голосов при явке не менее 50 процентов. В 2016 году в конституцию были внесены поправки, согласно которым Эмомали Рахмон может находиться на своем посту пожизненно.

Вторым человеком в государстве является сын президента Рустам Эмомали. В свои 32 года он возглавляет мэрию Душанбе и верхнюю палату парламента Таджикистана. В случае невозможности Эмомали Рахмона выполнять свои функции, именно к Рустаму перейдет временное руководство страной.

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