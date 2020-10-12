91% для «мастера обнуления»: в Таджикистане объявили о переизбрании Рахмона президентом
Опубликовано:
Центральная комиссия Таджикистана в понедельник, 12 октября, объявила Эмомали Рахмона победителем состоявшихся накануне президентских выборов. По официальным данным, за него отдал голоса почти 91 процент избирателей. Для 68-летнего Рахмона, который руководит страной с 1992 год, это пятые президентские выборы. В ходе конституционных реформ он неоднократно «обнулял» свои президентские сроки, а на нынешние выборы пошел в статусе «лидера нации», который дает ему право переизбираться неограниченное количество раз.
Объявляя предварительные результаты воскресных выборов президента, глава Центризбиркома Бахтиер Худоерзода, сообщил, что действующий глава государства Эмомали Рахмон набрал 90,92% голосов избирателей. Это более 3,8 миллиона человек. Официальная явка на выборах 11 октября превысила 85%. В списках избирателей зарегистрировано почти 5 миллионов человек (4 900 545).
Помимо Рахмона, в избирательных бюллетенях числилось еще четыре кандидата в президенты. Они набрали от 1 до 3 процентов голосов, сообщил ЦИК.
В Таджикистане выборы 11 октября — вторые в текущем году. В марте на парламентских выборах в пятый раз победила возглавляемая президентом Рахмоном Народно-демократическая партия. Социал-демократическая партия, которую называют единственной оппозиционной силой в стране, после поражения на парламентских выборах бойкотировала голосование на выборах главы государства.
После парламентских выборов, в апреле, сын президента Рустам Эмомали, мэр Душанбе, был назначен спикером верхней палаты парламента. Наблюдатели тогда не исключали возможного транзита власти и выдвижения кандидатуры 32-летнего Рустама Эмомали на выборах президента.
Почти 30 лет у власти
Рахмон находится у власти в Таджикистане 28 лет. Он фактически возглавил страну в 1992 году, в начале пятилетней гражданской войны. Бывший директор совхоза и депутат Верховного совета был избран его председателем, получив полномочия главы государства.
В 1994 году после референдума, на котором была принята первая Конституция независимого Таджикистана, страна перешла к президентской форме правления. На выборах 1994 года Эмомали Рахмон был избран президентом, получив 58 % голосов. Первый президентский срок Рахмона ознаменовался окончанием войны и перемирием с оппозицией.
В 1999 году на референдуме по изменению Конституции два пятилетних срока для президента заменили на один семилетний. Предыдущее президентство Рахмона «обнулили». На выборах 1999-го года он набрал рекордные 97,6% голосов.
В 2003 году Конституцию снова изменили по результатам референдума, и президент получил возможность избираться на два семилетних срока. В 2006 году Рахмону насчитали более 79% голосов, в 2013 — почти 84%.
В 2015 году специальным законом за Эмомали Рахмоном утвердили статус «лидера нации – основателя мира и национального единства». В том же году крупнейшая оппозиционная организация – Партия исламского возрождения – была объявлена «экстремистско-террористической организацией», ее деятельность в Таджикистане была запрещена.
В 2016 году новое изменение Конституции путем референдума дало бессменному лидеру право баллотироваться на пост президента неограниченное число раз.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться