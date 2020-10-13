Экс-президента Кыргызстана Атамбаева вернули в СИЗО. На фото: Алмазбек Атамбаев на митинге 9 октября.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вновь водворен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Об этом сообщает издание 24.kg со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Реклама Читать далее

Бывший президент Алмазбек Атамбаев помещен в СИЗО на основании приговора суда по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева, сообщает 24.kg.

Суд также рассматривает уголовное дело о событиях в селе Кой-Таш в 2019 году. 7-8 августа 2019 спецназ ГКНБ пытался взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. В ходе столкновений со сторонниками Атамбаева был убит заместитель командира спецподразделения «Альфа», около 140 человек пострадали. В результате Атамбаев сдался властям. Ему вменяют восемь статей УК Кыргызстана — «Организация массовых беспорядков», «Покушение на убийство», «Организация убийства», «Убийство», «Захват заложников», «Незаконный оборот оружия», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Воспрепятствование следствию».

Алмазбек Атамбаев был освобожден из СИЗО ГКНБ митингующими в ночь на 6 октября 2020, после прошедших в стране парламентских выборов. 10 октября силовики задержали бывшего президента по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке, возникших на фоне протестов.

9 октября в столице Кыргызстана проходил митинг в поддержку Атамбаева, на котором выступил сам экс-президент. После этого между собравшимися и сторонниками экс-депутата Садыра Жапарова (чью кандидатуру на пост премьера ранее поддержал парламент) началась потасовка. В итоге Атамбаев покинул площадь.

В тот же день советница Атамбаева Кундуз Жолдубаева сообщила, что на экс-президента было совершено покушение. Она утверждала, что в машину Атамбаева стреляли боевыми пулями и опубликовала видео. Атамбаев при этом не пострадал.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться