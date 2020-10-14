Парламент Кыргызстана с третьей попытки утвердил нового премьер-министра. Что о нем думают жители

В Кыргызстане в среду, 14 октября, депутаты парламента собрались на новое голосование по поводу кандидатуры премьер-министра. Накануне президент отклонил кандидатуру Садыра Жапарова из-за отсутствия кворума в ходе предыдущего голосования. В день заседания парламента сторонники нового премьера вышли на митинг в центре Бишкека и пообещали не расходиться до тех пор, пока кандидатура Жапарова не будет утверждена. Специальный корреспондент RFI в Бишкеке поговорил со сторонниками и противниками нового премьер-министра об их отношении к Жапарову, президенту Жээнбекову и впечатлениях от протестной недели.

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Бывший депутат парламента, приговоренный в 2018 году к 10 годам тюрьмы, Садыр Жапаров был освобожден из тюрьмы своими сторонниками 5 октября в ходе массовых протестов против официальных итогов парламентских выборов. Уже на следующий день собравшиеся в одной из гостиниц Бишкека парламентарии избрали Жапарова новым главой провительства. Противники этого решения настаивали на отсутствии кворума во время голосования. Второе голосование за Жапарова состоялось 10 октября, однако в нем приняли участие менее половины депутатов, а некоторые из них заявили о давлении и угрозах.

13 октября президент Сооронбай Жээнбеков не стал утверждать в должности нового премьера и отправил его кандидатуру на повторное голосование. В полдень 14 октября, когда парламент вновь собрался на голосование по вопросу кандидатуры главы правительства, около двух тысяч сторонников экс-депутата собрались на Старой площади в центре Бишкека и пообещали не расходиться до того момента, пока кандидатура Жапарова не будет утверждена. Участники митинга также требовали немедленной отставки действующего президента и люстрации чиновников. Несмотря на введенное в столице Кыргызстана чрезвычайное положение правоохранители не препятствовали митингу, а на площади не было ни одного милиционера.

Собравшиеся на Старой площади перед домом правительства потребовали не только немедленного утверждения в должности премьера Садыра Жапарова, но и отставки президента Жээнбекова и роспуска парламента. © RFI/S.Dmitriev

Собравшиеся на Старой площади перед домом правительства потребовали не только немедленного утверждения в должности премьера Садыра Жапарова, но и отставки президента Жээнбекова и роспуска парламента. Многие видят в бывшем узнике режима последнюю надежду в борьбе с коррупцией.

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Мамбет, пенсионер: «Садыр Жапаров — наш лидер, я его поддерживаю. Я его давно поддерживал. За крепость духа. Я пришел, чтобы у нас была легитимная власть. Народ хочет, чтобы все признали Садыра Жапарова легитимным премьер-министром. А то сейчас они проголосовали, а завтра народ уйдет, и они снова все поменяют. Поэтому мы будем стоять тут до конца. Если они [правительство] на радикальные меры пойдут, то мы, взрослые, в самой передней шеренге будем стоять. Обидно за Кыргызстан. У нас самый низкий в мире уровень жизни. Люди живут одним днем. Поэтому людей можно купить, но их можно понять. Нам нужна стабильность. Сооронбай должен уйти. Они должны признать власть народа».

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Саймык, программист из Бишкека: «Очень не хочется, чтобы пострадали обычные граждане, малый бизнес. Сейчас очень тяжело прогнозировать, что будет дальше, потому что борьба идет. Но я считаю, что для народа это будет очень тяжелое время, потому что не ожидаю, что это правительство, которое пришло на волне беспорядков будет эффективным. Очень пугает, что в его окружении много бандитов. И уже звучат угрозы в адрес журналистов, которые якобы не так освещают его акции, в адрес депутатов, которые голосуют не так как хочется сторонникам Жапарова. Это все очень опасно и непонятно, как далеко он может зайти, пробившись на такую властную высоту».

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Экс-депутат Садыр Жапаров приобрел народную поддержку во время акций за национализацию золоторудного месторождения «Кумтор». Во время одного из митингов в 2013 году демонстранты попытались взять в заложники губернатора Иссык-кульской области. В организации этой акции обвинили Жапарова, после чего он уехал из страны.

В день заседания парламента сторонники нового премьера вышли на митинг в центре Бишкека © RFI/S.Dmitriev

В 2017 году Садыр Жапаров попытался вернуться в Кыргызстан, но был арестован и приговорен к 10 годам тюрьмы. Во время заключения у него умерли родители и погиб в аварии сын. На следующий день после того, как под давлением толпы он был освобожден из тюрьмы, Верховный суд отменил приговор Жапарову и отправил дело на пересмотр.

Мадаминбек, таксист: «Дальше уже невозможно так жить: кругом ворье, кроме денег у них на уме ничего нет, у наших правителей. Любое дело сделать — надо деньги иметь: устроиться на работу — деньги, учиться — деньги, больница — деньги, прокуратура — деньги, суды — деньги, кругом — деньги. Этот человек [Садыр Жапаров] — свет в конце туннеля. Его народ вытащил из тюрьмы, куда его посадили, за то что он правду говорил. И сейчас снова захотят посадить. Потому что он против коррупции. Это они специально делают так, чтобы народ думал, что он связан с бандитами. А это человек, который отказался от ста миллионов долларов. Это многого стоит, я думаю. Не только я думаю — весь народ так думает. Когда он проверял „Кумтор“, он вытащил там махинации. И „Кумтор“ предлагал ему сто миллионов долларов, а он не согласился. Если не уйдет президент, однозначно будут протесты. Они думают, все рассосется само по себе. Вчера по Инстаграму прочитал, что Евросоюз почему-то тоже поддерживает нашего президента. Почему? Не понимаю. Он слепой что ли этот Евросоюз?».

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Многие противники назначения Жапарова на должность главы правительства, наоборот, считают, что такое развитие событий стало результатом сговора между президентом, пытающимся таким образом сохранить свой пост, и новым премьером, получившим на волне народного недовольства свободу и власть.

Нуржан, преподаватель в университете: «Его сторонников изначально вообще не было на митингах. Они в это время поехали освободили Садыра Жапарова и стали говорить, что он должен стать премьер-министром, собрали в гостинице часть депутатов, чтобы обеспечить легитимность. И в итоге его поддержали депутаты из пропрезидентских партий. Почему? Говорят, это план самого президента, который решил таким образом расколоть оппозицию и устроить контрреволюцию. И ведь действительно так и произошло. Был Координационный совет оппозиции, а Садыр Жапаров пошел сам по себе при поддержке власти. Пока оппозиция пыталась действовать в легитимном русле, сторонники Жапарова заполнили площади. Да, его поддерживают в провинции, простые бедные люди. Пока он сидел в тюрьме у него умерли отец, мама и сын. И поэтому вокруг него создался такой образ мученика. Но он популист, он постоянно меняет свою позицию. Про „Кумтор“ он уже говорит, что национализировать не будем, что надо разобраться. У него ресурс криминальных групп, которые доставляли людей на площадь, свозили с регионов, кормили их. Так что, во-первых, его поддерживает президент, во-вторых, — криминал. Он обманом и угрозами назначил себя премьер-министром. На митинг продвинутых оппозиционных партий, которые вышли под лозунгом „Мы против ОПГ“, пришла толпа сторонников Садыра Жапарова, начали закидывать камнями, всех разогнали и сами остались на площади».

Военные на центральной площади «Ала-Тоо» в Бишкеке 10 октября 2020. REUTERS - VLADIMIR PIROGOV

Курманбек, юрист, житель Бишкека: «Мы в течение десяти лет уже требуем, чтобы в Кыргызстане был легитимный лидер. Почему Садыр Жапаров? Потому что на сегодняшний день он — единственный политик, который может и умеет вывести из кризиса страну. В первую очередь, он должен полностью обновить правительство. Потому что там кто только не работает, абсолютно неквалифицированные люди. Мы ждем от него люстрации, чтобы люди, которые тридцать лет ничего не делали во власти, больше до нее бы не допускались. Все органы власти должны самораспуститься и передать всю полноту власти Садыру Жапарову. А он должен провести референдум по изменению конституции. Пока мы не проведем конституционную реформу, нет смысла проводить досрочные выборы. Надо сокращать правительство, сокращать число депутатов. Садыр Жапаров сюда пришел не с улицы, он дважды был депутатом».

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Бакыт, молодой предприниматель: «Полное разочарование. Я голосовал за „Реформу“, это партия гражданских активистов, молодежи, людей, которые еще не запятнали себя в политике. И на площади была одна молодежь. Это было так круто — молодые девушки, парни, все красивые, радостные, адекватная думающая молодежь. Никогда я еще не видел столько красивых людей в одном месте. Мы потом записались все в народную дружину, чтобы защитить наш город от молодежи. Революцию сделала молодежь, а в итоге с ней никто не посчитался. Это несправедливо. Но теперь мы поняли, что нас использовали в политических играх. Многие сторонники Садыра сочли нас за противников. Из него сделали героический образ. Я бы хотел ему поверить, но уже в начале все как-то неправильно. Моя позиция только одна — есть закон, есть конституция, давайте их соблюдать и еще разговаривать друг с другом. А тут все порешали между собой. Мы требовали отставки старой власти, а в итоге она и осталась и нам преподносят это как победу революции. Все чувствуют себя обманутыми».

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