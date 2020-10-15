Премьер Кыргызстана заявил о переходе к нему полномочий президента

Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая перед митингующими в Бишкеке, заявил, что к нему перешли полномочия президента республики.

Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая перед митингующими в Бишкеке, заявил, что к нему перешли полномочия президента республики. По его словам, после отставки Сооронбая Жээнбекова спикер национального парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента страны.

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«Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Спикер Канат Исаев отказался от исполнения его полномочий. Теперь полномочия президента и премьера перешли ко мне», – цитирует слова Садыра Жапарова РИА-Новости. Присутствующие на митинге сторонники Жапарова встретили эти слова аплодисментами.

Утром 15 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сообщил, что уходит в отставку. «Я не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в своих граждан. Поэтому я решил уйти в отставку», – пояснил он свое решение.

Протесты в Бишкеке начались после голосования на парламентских выборах 5 октября. Протестующие добились освобождения из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева и из колонии экс-депутата Садыра Жапарова. 13 октября суд вернул Атамбавева в СИЗО. 14 октября депутаты парламента назначили Жапарова премьер-министром.

Россия приостановила финансовую помощь Кыргызстану

Россия приостанавливает свою финансовую помощь Кыргызстану до тех пор, пока ситуация в республике не стабилизируется. Об этом сообщил журналистам на брифинге в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас, естественно, поскольку как такового нет правительства и поскольку мы видим такой кризисный момент в республике. Поэтому, конечно, до того, как заработают все ведомства, все организации, определенная пауза имеет смысл», – сказал Песков.

Как отмечает РБК, в последний раз Россия оказывала финансовую помощь Кыргызстану в 2019 году. Тогда для поддержки бюджета страны было безвозмездно отправлено 30 млн долларов. В 2018 году Россия полностью списала государственный долг Кыргызстана в размере 240 млн долларов.

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