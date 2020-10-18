Неслучившаяся революция: в Кыргызстане поменялась власть, но осталось недоверие к ней в обществе

В пятницу, 16 октября, парламент Кыргызстана утвердил отставку президента Сооронбая Жээнбекова и назначение исполняющим обязанности главы государства нового премьер-министра Садыра Жапарова. Сторонники премьера назвали произошедшее победой революции. Но правозащитники считают, что концентрация власти в руках одного человека может стать угрозой демократии. Специальный корреспондент RFI в Бишкеке собрал мнения экспертов и обычных жителей о причинах и последствиях протестов в Кыргызстане.

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Вечером 15 октября на плохо освещенной Старой площади в центре Бишкека вновь собрались митингующие. Старая площадь — неофициальное название площадки перед Домом правительства, ставшей, наряду с соседней, центральной площадью Ала-Тоо, одной из главных протестных точек этого октября. Особенно ее полюбили сторонники Садыра Жапарова — в основном радикально настроенные мужчины, съехавшиеся в столицу из разных регионов страны. Они собирались тут и накануне, требуя утвердить своего лидера в должности премьер-министра, а уже утром вернулись, чтобы добиться немедленной отставки президента. Вечером к требованиям добавилась отставка спикера парламента, который по конституции стал исполняющим обязанности главы государства. Заодно немедленно уйти в отставку собравшиеся призвали весь состав парламента.

«Пойдем кушать, брат! — подзывают меня в свою компанию группа молодых людей, усевшихся кружком на корточках недалеко от крыльца Дома правительства.

— Как зовут? Сергей? А меня — Максат. Серёга, плов будешь? У нас отказываться не принято, — не дожидаясь ответа, предупреждает Максат.

— Что там сейчас кричат? — прошу своих новых знакомых перевести с киргизского эмоциональную речь очередного выступающего на стихийном митинге.

— Чтобы Садыр Жапаров стал вместо президента. Он — патриот страны. И пусть эти 120 депутатов уйдут. 120 для нас, для Кыргызстана, — это слишком много.

— А сколько нужно?

— Одномандатный нужен (имеется ввиду предложение Садыра Жапарова перейти от выборов по партийным спискам к выборам по мажоритарным округам — RFI). Все не работают, а просто зарплату получают. А бедные люди, как я, например, им делать нечего. Я сам на Ошском рынке вырос с 10 лет (один из двух самых крупных рынков Бишкека — RFI).

— Что вы там делали?

— Работал. Торговал. Выживали кое-как. Семью надо было кормить. У нас в семье восемь человек, я матери помогал, чтобы сестренок выучить. Мне пришлось уйти со школы.

— А сейчас чем занимаетесь?

— Я сейчас временно не работаю. Таксую иногда. Но сейчас тут такое — все кыргызы собираются, а я что, буду таксовать что ли? Все бросил и приехал сюда. Чтобы решить раз и навсегда.

— А семья есть?

— Три пацана у меня сейчас. Может, если бы не было троих детей, то я бы и не пришел сюда. А так мне надо на ноги их поставить. А у нас коррупция сплошная… Сколько дней будете здесь?

— А сколько дней еще все будет продолжаться? — интересуюсь в ответ я. — До выборов?

— Нет… Сегодня все закончится! До выборов если ждать, народ совсем по-другому уже будет потом говорить. Сейчас здесь люди еще не все пришли. Многие дома сидят, потому что на дорогу денег нет. Нас человек 10 приехало. У нас село есть, совхоз Фрунзе, там наши братаны. Мы им сказали, что сюда едем с пацанами, поддержать Садыра Жапарова, так они нам бензин залили».

4 октября — в Кыргызстане состоялись парламентские выборы, по итогам которых большинство мест получили три провластные партии.

5 октября — В Бишкеке сторонники оппозиционных партий вышли на многотысячный митинг, который закончился штурмом администрации президента и освобождением из тюрем политических лидеров, в том числе экс-депутата Садыра Жапарова.

6 октября — 11 оппозиционных партий объединились в Координационный совет. Часть провластных депутатов старого состава парламента на заседании в гостинице Достук и избрали Садыра Жапарова премьер-министром. Оппозиция заявила об отсутствии кворума.

9 октября — сторонники Садыра Жапарова напали на участников митинга оппозиционных сил. В государственной резиденции состоялось повторное голосование части депутатов парламента за кандидатуру Жапарова на пост главы правительства. Президент Жээнбеков ввел в Бишкеке режим ЧП и комендантский час.

14 октября — президент Сооронбай Жээнбеков вернул кандидатуру Жапарова на новое голосование в парламент из-за отсутствия кворума. Парламент в третий раз проголосовал за назначение Жапарова премьер-министром. Президент подписал указ о назначении.

15 октября — на фоне продолжающихся протестов сторонников Жапарова президент Жээнбеков объявил об отставке, спикер парламента Канат Исаев отказался от должности исполняющего обязанности президента.

16 октября — парламент утвердил Садыра Жапарова и.о. президента. Он также сохранил пост главы правительства.

***

Недовольство, которое вывело 5 октября людей на улицу, назревало в Кыргызстане давно. «У нас предреволюционная ситуация была еще до выборов, — говорит Эльвира Илибезова, кандидат экономических наук, директор Центра изучения общественного мнения и прогнозирования „Эль Пикир“. — По нашим опросам, перед выборами две трети населения допускали протестные акции, половина из них говорила, что поддержит эти протестные акции, и еще половина от них, то есть около 15% от общего числа опрошенных, были готовы выйти на протестные акции».

Причин для протестных настроений много: тотальная коррупция, растущая бедность, бездействие власти во время пандемии коронавируса. «Экономика не развивается, закрыты социальные лифты, потому что все посты получают только родственники чиновников. За последние три года [президентства Жээнбекова] я не знаю, что было сделано для населения, — перечисляет Илибезова. — Ограничение свобод. Во время первой волны пандемии заставляли медиков извиняться за то, что они жаловались на отсутствие средств защиты. Кыргызстан до последнего времени был страной, где еще можно было свободно дышать демократическому человеку, но в последнее время и это все заканчивается. Это все создало предреволюционную ситуацию».

Копившееся в обществе недовольство выплеснулось после прошедших 4 октября парламентских выборов, по итогам которых ЦИК объявил о победе провластных партий, а социальные сети заполонили видеоролики с фактами фальсификаций и подкупа избирателей. «Выборы были очень грязные. Полмиллиона человек голосовали по „форме 2“ (специальное заявление для возможности проголосовать не по месту постоянной регистрации, что способствует подвозу избирателей и скупке голосов — RFI). Очень много материала было в интернете в день выборов о том, как фальсифицировали», — объясняет Илибезова.

Митинг сторонников Садыра Жапарова на Старой площади в Бишкеке. 14 октября 2020 года. REUTERS - VLADIMIR PIROGOV

«Административный ресурс и подкуп он был и есть всегда. Но здесь это все было масштабно, — признает одна из 12 членов ЦИК Кыргызстана Атыр Абдрахматова. — Да, под угрозами, административным давлением люди пошли голосовать. Сыграла свою роль еще пандемия. Люди потеряли работу, источник заработка. У нас уровень жизни настолько низок. Когда президент назначил дату выборов, это был период, когда больницы были закрыты и люди умирали перед дверями больниц от коронавируса. Так что выборы хоть какую-то финансовую поддержку гражданам оказали, отсюда и подкупы».

5 октября тысячи людей вышли на протестный митинг к администрации президента, акция закончилась захватом здания и столкновением протестующих с силами правопорядка, в результате чего один человек погиб и еще более 800 пострадали. Из тюрем были отпущены политические лидеры, в том числе и экс-депутат Садыр Жапаров. На следующий день, 6 октября, 11 из 16 партий, участвовавших в выборах, договорились о создании Координационного совета.

«Все оппозиционные силы были раздроблены, они решили объединиться в один Координационный совет. 11 партий подписали заявление о непризнании выборов, — все кроме одной —„Мекенчил“ — это партия Садыра Жапарова. Но тогда никто не обратил на это внимание. И когда случился этот переворот, лидеров „Мекенчила“ не было на этом митинге, а они поехали и освободили Садыра Жапарова», — восстанавливает хронологию событий один из опрошенных RFI экспертов, пожелавший сохранить анонимность.

В Совет не вошли две пропрезидентских партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», а также партия Садыра Жапарова «Мекенчил». Вместо этого сторонники Жапарова собрали часть депутатов в гостинице «Достук» и объявили об избрании своего лидера премьер-министром. «Они своим блоком, без учета, без договоренностей с другими оппозиционными партиями действовали сами по себе», — возмущаются в разговорах с RFI представители других оппозиционных партий-участниц Координационного совета.

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Не считаться с другими оппозиционными партиями Жапарову позволяет народная поддержка. «Он очень жесткий напористый, но он вызывает очень много симпатий, когда он говорит, люди ему верят. Возможно, он даже искренне хочет поменять страну. Несмотря на все свои минусы. Он ее меняет и будет менять так, как ему кажется правильно. Но то, что он ее хочет поменять, это сильно подкупает людей», — говорит политолог Эльвира Илибезова. «Зная его биографию, у меня много вопросов и сомнений. Его сторонники жестко обращаются со СМИ, давят на парламентариев. И это настораживает. Непонятно, что от него можно ожидать. Но однозначно, что у него электорат есть и после этой победы он очень сильно вырос», — отмечает в разговоре с RFI еще один пожелавший сохранить анонимность эксперт.

Экс-депутат и советник бывшего президента Курманбека Бакиева Садыр Жапаров завоевал народное признание во время межэтнических столкновений 2010 года в Оше. По собственным рассказам, он пытался предотвратить столкновения, а, по свидетельствам очевидцев, выступил на стороне кыргызских националистов. В 2012 году Жапаров возглавил движение за национализацию золотого рудника «Кумтор». В 2013 году его обвинили в попытке взять в заложники губернатора Иссык-кульской области, Жапаров тогда уехал из страны. Он был арестован в 2017 году при попытке вернуться, его приговорили к 10 годам тюрьмы. Во время заключения у него умерли родители и погиб в аварии сын. Пока он сидел, прошло несколько массовых митингов за его освобождение.

«Пока он сидел в тюрьме, его сделали мучеником-героем. Это совсем не средний класс в противовес бишкекскому продвинутому электорату», — объясняют популярность Жапарова эксперты. «У большей части электората к нему очень позитивное отношение. Отношение негативное в Бишкеке, который отличается своим уровнем образованности, плюс к этому в Бишкеке происходят все эти события, когда во время комендантского часа его сторонники тут митингуют, лошадь режут или что-то ломают, разбрасывают — это местных раздражает. Но из-за того что благодаря ему ушел Жээнбеков, у него очень вырос рейтинг», — подтверждает Илибезова.

Новый премьер-министр Садыр Жапаров выступает перед своими сторонниками на митинге 14 октября в Бишкеке. REUTERS - VLADIMIR PIROGOV

Другие партии попытались заявить о нелегитимности голосования за кандидатуру премьера. Сторонники оппозиционных лидеров Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова вышли 9 октября на площадь Ала-Тоо, а к ним присоединились гражданские активисты и молодые политики с маршем «Страна без ОПГ». Однако митингующих атаковали сторонники Жапарова. Атамбаев и Бабанов были вынуждены бежать с площади. В Бишкеке был введен режим ЧП. 10 октября на Старой площади снова собрались сторонники Жапарова и уже угрожали журналистам. Тем временем часть депутатов во второй раз собралась на голосование за кандидатуру Жапарова на должность главы правительства.

«Судьба Жапарова похожа на судьбу простых людей, — рассказывает правозащитница Толекан Исмаилова. — И когда мы проводили интервью с участниками митингов, они говорили: „мы не можем возвращаться домой, потому что без работы, без просвета, и терпеть это насилие со стороны власти мы не можем. Мы за Жапарова, потому что он понимает нас как кыргызов“. Мы увидели разрыв между городскими „балконскими“ и простыми людьми, которые приехали из регионов. Не было солидарности. Как в Киеве, когда люди приходили на Майдан, чтобы накормить людей. В этот раз люди разделились. И уже до выборов гражданское общество было разделено. И для меня это было самое трагичное».

Помимо того, что Жапарова поддерживает народ, ходят слухи, что его поддерживает и криминальный авторитет Камчы Кольбаев. А внеочередное заседание парламента, на котором Жапарова утвердили премьер-министром, провел вице-спикер Мирлан Бакиров из пропрезидентской партии «Мекеним Кыргызстан», которая ассоциируется с преступным кланом Матраимовых.

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Несмотря на видимый успех протестов, приход к власти Жапарова вызывает много вопросов с правовой точки зрения.

«После 5 октября ситуация вышла из-под контроля, мы вышли из правового поля, конституция перестала работать. Это плохо, — говорит экс-омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун. — Требование народа исполнено — выборы отменены. Садыра Жапарова утвердили. И парламент, и президент пошли навстречу сторонникам Садыра Жапарова. Но все должно быть в правовом поле. Две тысячи человек приходят и требуют нового президента, и президент уходит, а потом другие две тысяч человек приходят… У нас шесть миллионов человек — если каждый раз так две тысячи будут приходить и требовать нового президента, то о какой конституции, о законности можно говорить?»

14 октября состоялось третье голосование парламента, утвердившего кандидатуру Жапарова на пост премьер-министра. В этот же день президент Жээнбеков подписал указ о назначении Жапарова главой правительства. На следующий день, 15 октября, на фоне продолжающихся митингов сторонников Жапарова президент Жээнбеков объявил о своей отставке, исполнять обязанности главы государства отказался также спикер парламента Канат Исаев, к которому по конституции переходили президентские полномочия. Временным главой государства стал Садыр Жапаров. На следующее утро его в новой должности утвердил парламент, в Бишкеке отменили режим ЧП, а сторонников Жапарова призвали разойтись со Старой площади.

Слева направо: новый премьер-министр Садыр Жапаров, объявивший об отставке президент Сооронбай Жээнбеков и спикер парламента Канат Исаев на внеочередной сессии парламента в Бишкеке. 16 октября 2020 г. REUTERS - VLADIMIR PIROGOV

«Мы, правозащитники, эксперты, предупреждали, что нельзя выходить из правового поля, — говорит Толекан Исмаилова. — Эту государственную структуру губит безнаказанность. Самое страшное, что сегодня один человек становится и президентом, и спикером, и премьер-министром. Такого еще не было в Кыргызстане. Поэтому роль гражданского общества — заниматься масштабным мониторингом и контролем. Мы, правозащитники, предупреждали, что люди, находившиеся в тюрьмах, не должны были быть просто так освобождены, включая Жапарова. Все должно быть по решению суда».

«По конституции президент имеет право подать в отставку. Этого права его никто не может лишить, — считает старший юрист правовой клиники „Адилет“ Искендер Какеев. — Люди в демократическом и правовом государстве могут заявлять любые требования — и в том числе, чтобы спикер ушел в отставку. По нашей конституции, если спикер не может исполнять полномочия президента, то эти полномочия переходят от спикера к премьер-министру, на данный момент к Садыру Жапарову, который был легитимно и с соблюдением всех процедур избран парламентом и назначен президентом. Наша конституция регламентирует такие нештатные ситуации, и здесь об узурпации власти речи быть не может».

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Хотя манифестации в Бишкеке привели к политическим перестановкам в стране, парламентские выборы были для них только поводом. Нынешние протесты стали результатом множества противоречий, накопившихся в обществе. Пропасть между регионами и городским населением, противостояние Севера и Юга, борьба криминальных группировок, непонимание между молодежью и пожилым поколением, объясняют эксперты. «Мы находимся в поколенческом кризисе, когда старые политики, от оппозиции или от власти, представители гражданского общества, они себя… не могу сказать дискредитировали, но они себя изжили. Во всех сферах требуются новые лица, — считает Атыр Абдрахматова, представляющая то самое молодое поколение в ЦИК. 16 октября она заявила о выходе из состава Центральной избирательной комиссии.

В своем обращении к народу Кыргызстана Садыр Жапаров пообещал работать над преодолением всех этих противоречий и призвал к единству и сплоченности.

«Мы перестали делиться на этносы и национальности, на северян и южан, на соплеменников и односельчан. В эти дни мы все стали кыргызстанцами — единым и многонациональным народом. И теперь так будет всегда! Моя цель — установить справедливость в стране, реальная борьба с коррупцией, — заявил и.о. президента, отдельно обратившись к молодежи. — Для молодежи начнется новая страница нашей истории. Молодежь станет активным проводником государственной политики нашей страны. Мы создадим равные условия для прохождения в парламент самых разных политических сил, но молодежная, национальная и гендерная квоты будут сохранены обязательно».

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Пока на Старой площади митинговали приехавшие из провинции сторонники нового премьера, городская молодежь Бишкека продолжала выходить на ночные дежурства в рядах добровольной народной дружины, созданной в первый день протестов, чтобы защитить город от мародеров. Политических вопросов дружинники избегают, но в том, что приход к власти Садыра Жапарова принесет мир и стабильность, сомневаются.

«Это очень опасно. Нельзя так. Все должно быть по закону, а не через давление и митинги. Но мы в политику особо не лезем. Наша задача — это спокойствие в городе. — говорит Улан, дружинник. — К президенту у меня было негативное отношение из-за того, что он многие вещи не делал, не контролировал. Но за последнюю неделю, те действия, которые произошли: принятие решений о вводе ЧП, комендантский час, это явно успокоило народ и спасло город от мародерства, которое мы видели во время прошлых революций».

Нападение сторонников Садыра Жапарова на участников митинга оппозиционных партий 9 октября 2020 г. REUTERS - VLADIMIR PIROGOV

«Утром [6 октября] проснувшись, увидев все это, я был в эйфории, неужели мы это сделали? — говорит еще один дружинник Асхат. — А потом началась анархия, каждый стал себя кем-то провозглашать, занимать какие-то кресла. Героически его освобождают, теперь он героически у трона. Я бы хотел ему поверить, но уже в начале как-то неправильно. До конца мы хотели справедливости. У меня глаза потухли только вчера, когда стало понятно, что случилось.

— Ты чувствуешь себя обманутым?

— Да, как и все, чувствую, что как-то проигнорили… Знаешь, у меня очень много знакомых — у всех есть… Революцию сделала молодежь, а по сути с ней никто не посчитался. Моя позиция: есть закон, есть конституция. Раз мы живем в цивилизованном обществе, хочется, чтобы мы умели разговаривать, а тут никто не хочет разговаривать».

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