В Кыргызстане суд отменил приговор экс-президенту Атамбаеву

Верховный суд Кыргызстана 30 ноября отменил приговоры двух судов низших инстанций по делу о незаконном освобождении «вора в законе», по которому бывший президент страны Алмазбек Атамбаев получил 11 лет и два месяца лишения свободы. Об этом сообщает Kaktus.media.

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Дело направили в суд низшей инстанции на повторное рассмотрение. 23 июня этого года по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. В августе городской суд Бишкека подтвердил приговор. По делу об освобождении Батукаева проходят еще несколько человек, которые отделались гораздо менее суровым наказанием, чем Атамбаев.

В связи с пересмотром дела защита Атамбаева намерена добиваться его освобождения из тюрьмы.

В 2006 году Азиза Батукаева приговорили к 16 годам 8 месяцам лишения свободы за организацию беспорядков в колонии в пригороде Бишкека. В результате беспорядков были убиты депутат, два сотрудника парламента и начальник Главного управления исполнения наказаний, напоминает «Фергана».

В 2013 году Батукаев был освобожден из колонии по решению врачебной комиссии, определившей у него рак крови в последней стадии. Криминальный авторитет сразу после этого отправился на свою историческую родину, в Чечню. Как позже выяснилось, медицинские документы были поддельными, а добиться его экстрадиции не удалось.

Алмазбек Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 годы. По итогам президентских выборов 2017 года власть мирно перешла Сооронбаю Жээнбекову. Жээнбекова называли преемником Атамбаева, однако вскоре после его прихода к власти на бывшего президента были заведены сразу несколько уголовных дел. Ряд дел в данный момент находится на стадии рассмотрения в суде или следствия.

В августе 2019 года силовики штурмовали резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш, в результате чего погиб один спецназовец и еще десятки пострадали. После переговоров Атамбаев решил сдаться. Ему вменили обвинения в коррупции и организации беспорядков при задержании в родовом селе.

Осужденного по делу Батукаева Алмазбека Атамбаева протестующие освободили из СИЗО Госкомитета Нацбезопасности 6 октября 2020 года. После этого суд перевел его под домашний арест. 10 октября Атамбаева задержали в селе Кой-Таш, 13 октября его снова посадили в СИЗО.

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