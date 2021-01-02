Казахстан ратифицировал протокол о запрете смертной казни

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене смертной казни в стане, сообщается 2 января на официальном сайте главы республики. Почти два десятилетия в Казахстане действовал мораторий на высшую меру наказания.

Реклама Читать далее

На сайте президента Казахстана говорится, что Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации Второго Факультативного Протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни».

Этот протокол был принят Генеральной ассамблеей ООН 15 декабря 1989 года. Страны-участницы обязуются не применять у себя смертную казнь и делать все возможное для отмены казней в своей юрисдикции.

Казахстан присоединился к Второму Факультативному протоколу в сентябре прошлого года с оговоркой о возможности применения высшей меры наказания в военное время после признания вины в совершении наиболее тяжких военных преступлений.

Это решение тогда было с воодушевлением воспринято правозащитниками. Организация Amnesty International призвала казахстанские власти сделать последний шаг в этом направлении и законодательно запретить смертную казнь, безоговорочно ратифицировав Второй Факультативный протокол.

Бессрочный мораторий на казни начал действовать в Казахстане с 2003 года, но суды продолжали приговаривать людей к высшей мере наказания в частности по террористическим статьям. В этом случае приговоренные к казни отбывали пожизненное заключение. В связи с ратификацией Второго Факультативного протокола в уголовный кодекс Казахстана должны быть внесены изменения.

В России мораторий на смертную казнь действует с 1997 года, однако норма о казни остается в национальном законодательстве. Россия не присоединялась ко Второму Факультативному протоколу. Беларусь остается единственной страной на постсоветском пространстве, где смертные приговоры до сих пор приводят в исполнение.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться