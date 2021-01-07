Выборы и референдум в Кыргызстане: что ждать от голосования 10 января

Экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков (справа) и премьер-министр Садыр Жапаров на церемонии передачи власти в Бишкеке 16 октября 2020 г.

10 января в Кыргызстане пройдут внеочередные выборы главы государства, а также референдум, на котором гражданам будет предложено высказаться за парламентскую или президентскую форму правления в стране. Как проходила предвыборная кампания и чем важно предстоящее голосование — в материале RFI.

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Президентское кресло в Кыргызстане освободилось в октябре, когда в результате массовых протестов в отставку ушел Сооронбай Жээнбеков. ЦИК республики зарегистрировала 17 кандидатов. Фаворитом считается ставший после октябрьских событий премьер-министром и. о. президента Садыр Жапаров.

Октябрьский кризис

Нынешний политический кризис в Кыргызстане начался 5 октября после прошедших в стране парламентских выборов. Согласно официальным итогам голосования, абсолютное большинство мест в Жогорку Кенеше (кыргызском парламенте) получили пропрезидентские партии. Оппозиция заявила о массовых нарушениях в ходе голосования. В Бишкеке состоялся стихийный митинг, переросший в столкновения с силами правопорядка. Демонстранты захватили здание парламента. На следующий день ЦИК аннулировала результаты выборов.

Под давлением демонстрантов из тюрем были отпущены многие оппозиционные лидеры, в том числе и экс-депутат Садыр Жапаров. Жапаров и его сторонники отказались присоединяться к Координационному совету, созданному другими оппозиционными партиями, вместо этого они собрали часть депутатов прошлого созыва, которые проголосовали за кандидатуру Жапарова на пост премьер-министра. Из-за отсутствия кворума во время голосования депутатам пришлось собираться еще второй и третий раз, чтобы утвердить кандидатуру Жапарова в качестве главы правительства.

Протестный митинг в Бишкеке AP - Vladimir Voronin

14 октября состоялось третье голосование в парламенте за нового премьер-министра. А 15 октября с поста главы государства ушел Сооронбай Жээнбенков. Исполнять его обязанности отказался также спикер парламента Канат Исаев, к которому по конституции переходили президентские полномочия. Временным главой государства стал Садыр Жапаров. 24 октября ЦИК объявила о проведении 10 января досрочных президентских выборов, а также референдума о форме правления.

Кандидаты в президенты

Изначально заявление об участии в выборах в ЦИК Кыргызстана подали 65 человек. Однако не все смогли собрать нужное количество подписей и представить избирательной комиссии необходимые документы. В итоге в бюллетене для голосования осталось 17 фамилий.

Фаворитом президентской гонки считается ставший после октябрьских событий премьер-министром и. о. президента Садыр Жапаров. AP - Vladimir Voronin

Фаворитом предвыборной гонки считается Садыр Жапаров. Для участия в выборах он ушел с постов премьера и.о. президента. Однако за месяц правления он успел назначить на ключевые государственные посты своих соратников и друзей. Жапаров собрал больше всего подписей, а его избирательный фонд превышает в несколько раз суммы на предвыборных счетах его конкурентов. Согласно информации ЦИК, Жапарову удалось собрать 47 млн сомов (примерно 500 тысяч евро), тогда как у еще одного кандидата — банкира Бабура Тольбаева — на счету всего 9 млн сомов. У остальных кандидатов на предвыборных счетах не более 3–4 млн сомов.

Согласно соцопросу, проведенному независимым институтом «Центрально-Азиатский Барометр», в середине декабря 2020 года за Жапарова были готовы проголосовать 64% граждан. За его ближайшего конкурента Адахана Мадумарова — только 3%. При этом 17% еще не определились со своим выбором, а 8% отказались отвечать. Еще 4% избирателей собирались голосовать против всех. По данным другого опроса, проведенного электронной газетой Sayasat.kg, за Жапарова собираются проголосовать 49,5%. А информационное агентство АКИpress, дает экс-премьеру только 32,3% голосов избирателей. Однако по всем опросам он оказывается на первом месте.

Основным соперником Жапарова называют лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова. Он уже третий раз участвует в выборах и пользуется особой поддержкой у многочисленной кыргызской диаспоры в России, а также у избирателей на юге страны. Кандидатом столичной прогрессивной молодежи считается лидер партии «Реформа» и экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова, ставшая единственной женщиной-кандидатом.

На фоне явного отрыва Садыра Жапарова от своих конкурентов по президентской гонке, несколько кандидатов заявили о готовности объединиться в случае второго тура. Меморандум об объединении подписали Клара Сооронкулова, Адахан Мадумаров, Канат Исаев и Каныбек Иманалиев. Они также призвали остальных кандидатов последовать их примеру.

Обвинения в нарушениях

Подписавшие меморандум кандидаты объясняют, что таким образом они намерены противостоять «стремлению отдельных политиков к абсолютной монополизации власти при поддержке криминальных лиц». В документе говорится о «беспрецедентном использовании административного ресурса» в ходе нынешней предвыборной кампании, «подкупах, обманах, вплоть до запугивания избирателей».

Голосование в селе Беш-Кунгей в 15 км к югу от Бишкека 4 октября 2020 г. © AP Photo/Vladimir Voronin

О нечестных методах ведения предвыборной кампании со стороны отдельных кандидатов заявляет также общественный фонд независимых наблюдателей «Общее дело». Только за последнюю неделю декабря эксперты фонда зафиксировали 27 нарушений избирательного законодательства. В частности, речь идет об использовании административного ресурса, подкупе избирателей, и угрозах физического насилия. По данным фонда, в одном из сел Ошской области «мужчины спортивного телосложения» совершали подомовой обход и угрожали физическим насилием в случае, если Садыр Жапаров не победит на выборах.

Другим примером использования административного ресурса правозащитники называют удаление из официального Ютуб-канала Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызстана (КТРК) видеозаписи предвыборных дебатов. Во время этих теледебатов звучала критика в адрес Садыра Жапарова. Участвовавшие в дебатах кандидаты предположили, что удаление записи могло быть результатом давления на телекомпанию со стороны властей. В КТРК объяснили исчезновение выпуска техническими причинами.

Представители власти не признают нарушения и использование административного ресурса. Руководитель аппарата правительства Бактыбек Аманбаев заявил «Радио Азаттык», что «в истории Кыргызстана еще не было таких относительно честных выборов». Ошская областная милиция также сообщила, что провела проверку после сообщений об угрозах, и информацию подтвердить не удалось.

Референдум

Сразу после своего прихода к власти Садыр Жапаров предложил провести конституционную реформу, сократить число депутатов со 120 до 90, перейти от пропорциональной системы к мажоритарной и усилить роль президента. В действующей Конституции не указана форма правления. Однако с 2010 года роль парламента существенно возросла, и Кыргызстан фактически перешел к смешанной, парламентско-президентской системе. Парламент утверждает и контролирует правительство. С одобрения парламента президент назначает судей, Генпрокурора, главу Нацбанка. Под контролем президента при этом оставались органы безопасности, антикоррупционная служба, армия, главы госадминистраций.

Митинг сторонников Садыра Жапарова на Старой площади в Бишкеке. 14 октября 2020 года. REUTERS - VLADIMIR PIROGOV

Парламент поддержал предложения Жапарова. 17 ноября Жогорку Кенеш вынес на общественное обсуждение новый проект Основного закона. Проект новой Конституции существенно расширяет полномочия президента. Глава государства может единолично назначать правительство, судей, Генпрокурора. У парламента, число депутатов которого сократится на четверть, остается только законотворческая функция. Президент также получит право принятия актов, имеющих силу закона.

Изначально референдум о поправках в Конституцию планировалось провести в один день с президентскими выборами, однако из-за общественной критики от голосования по поправкам пока отказались. Вместо этого по инициативе экс-премьера Жапарова 10 января гражданам предлагается выбрать форму правления. На референдуме будет три варианта: президентская, парламентская форма правления или графа «Против всех вариантов». По данным Центрально-Азиатского Барометра, 80% опрошенных кыргызстанцев собираются проголосовать за усиление роли президента.

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